がん生活支援アプリ「michiteku YOHA（よは）」通院予定と日常の記録を同時に見渡せるカレンダー機能を追加

株式会社michiteku- michiteku YOHAは、がん治療と日常生活の両立をサポートする通院予定管理アプリ- 月ごとの通院予定と日常の記録をひとつの画面で見渡せるカレンダー機能を追加- 日付タップで、その日の通院予定や日常の記録を簡単に確認可能

株式会社michiteku（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤山 昌彦、以下「当社」）は、がん生活支援アプリ「michiteku YOHA（よは、以下「YOHA」）」において、月ごとの通院予定と日常の記録をひとつの画面で確認できるカレンダー機能を新たに追加しました。

■「通院」と「日常」を含めた生活全体を確認できる

YOHAはこれまで、「通院」と「日常」のモードを切り替えることで、がんに向き合いすぎず、そのときどきの過ごし方に寄り添う体験を提供してきました。しかし、実際の生活では、「次の通院はいつか」、「前回は診察までどう過ごしていたか」など、通院と日常の間にある時間を確認したい場面があります。従来のYOHAは、通院予定と日常の記録が別々に表示され、生活全体の流れが捉えにくいことから外部のカレンダーアプリを併用する方もいました。

今回、ユーザーの要望を受けて、通院と日常を含めた全体予定をYOHA内で確認できる「カレンダー機能」を追加しました。この機能により、通院予定の確認や日々の記録の振り返りが簡単になり、通院と日常の間にある時間の過ごし方を見つめることができます。なお、従来通り「通院」と「日常」のモード切り替えも可能です。

今後は外部カレンダーとの連携も検討し、よりスムーズな予定管理を目指します。

■主な特徴- 通院予定と日常の記録をひとつの画面で見渡せるカレンダー上に通院予定と日常の記録をアイコンで同時に表示。月ごとの通院頻度や日々の歩みが、ひと目で確認できます。- 日付タップで、その日の予定や記録をすぐに確認できるカレンダーの日付をタップすると、その日の予定や記録が画面下部に表示され、タブの切り替えで簡単に「通院予定」と「日常の記録」の両方にアクセスできます。- 従来の使い心地を維持カレンダーへの入り口は画面上部に配置し、既存のモード切り替え機能はそのまま維持しています。必要な時に全体の予定を簡単に確認できます。■がん生活支援アプリ「michiteku YOHA」について

YOHAは、がん治療と日常生活の両立をサポートする通院日管理アプリです。治療予定の可視化や通院のリマインド、日々の記録などを通じて、患者さん自身が治療スケジュールを無理なく把握・管理できるよう設計されています。「がんに向き合いすぎずに、自分らしく日々を過ごしてほしい」──そんな想いから生まれたYOHAは、治療の“管理ツール”であると同時に、心の余白を支える“生活ツール”として、多くのがん患者さんにご利用いただいています。

■YOHAの利用について

サービスURL：https://intro.michiteku.com/app

価格：無料（アプリダウンロード後、会員登録を行うことで、すべての機能をお使いいただけます。）

ダウンロード方法：

（Apple Store） https://apps.apple.com/jp/app/id6535674207

（Google Play） https://play.google.com/store/apps/details?id=com.michiteku.loki&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.michiteku.loki&hl=ja)

■株式会社michitekuについて

michitekuは、「がんになっても怖くない、誰もがそう思えるような世界をつくる」をビジョンに掲げ、ヘルスケア分野における情報処理・情報提供サービス事業を展開することで、がん患者さんを取り巻く社会的な課題の解決に向けて取り組んでいます。

会社名： 株式会社 michiteku

URL： https://www.michiteku.jp

所在地： 東京都区中央区京橋三丁目１番１号14F

代表者： 代表取締役 藤山 昌彦

事業内容： 医療およびヘルスケアに関する情報収集、情報処理および情報提供サービス等

会社設立： 2022年11月16日

従業員数： 20名（2026年4月1日現在）

※ michitekuの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社michitekuの登録商標または商標です。