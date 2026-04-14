受注急増のAI開発を加速。株式会社ARCRA、ベトナム・ハノイに子会社「ARCRA Vietnam」を設立--″日本品質″の開発チームをグローバルに拡張

株式会社ARCRA

株式会社ARCRAは、画像認識、自然言語処理、エージェントAI、AI活用コンサルティングに強みを持つソフトウェア開発企業です。日本発の高品質AIソリューションを世界へ展開することを目指し、「ARCRA Vietnam」は今後の事業拡大に向けた海外開発基盤整備の第一歩となります。

「ARCRA Vietnam Company Limited」設立の背景

生成AIの実用化が進む中、AIシステムの設計・実装に関する開発依頼が増加しています。 一方、国内ではAI領域に対応できるエンジニアの採用競争が激化しており、案件増加に対する開発キャパシティの確保が業界全体の課題となっています。 ARCRAは海外開発基盤を整備し、技術ノウハウの共有により品質基準を満たせる体制を構築することで、開発キャパシティの課題に対応します。

また、ベトナムは理工系人材の層が厚く、日本企業との協業経験を持つ優秀なエンジニアが多く存在しています。「ARCRA Vietnam」は、日本品質を世界へ届けるための中核拠点として、優秀なエンジニアと共に成長を加速させていきます。

ARCRA Vietnamが手がける領域

ARCRA Vietnamは、日本のARCRAが培ってきたAI・ソフトウェア開発の技術基盤を活かし、以下の 領域で事業を展開します。

■ AIシステム開発（画像認識、自然言語処理、LLMアプリケーション）

■ Webアプリケーション開発

■ 基幹/業務システム開発

■ ITコンサルティング

■ 自社サービスの開発・展開

現地リードエンジニアと日本側プロジェクトマネージャーが密に連携する体制を整え、コミュニケーションロスを最小化します。また、株式会社ARCRAが特に強みとする画像認識、自然言語処理、エージェントAI分野の技術知見を、ARCRA Vietnamのエンジニアへ継続的に共有し、拠点間での技術レベルを揃えてまいります。

採用について

ARCRA Vietnamでは、初年度10名体制を目標に、以下のポジションでエンジニアを募集しています。

■ AIエンジニア（機械学習・LLMアプリケーション開発経験者歓迎）

■ フルスタックエンジニア

日本語で業務コミュニケーションが可能な方を対象としています。採用に関するお問い合わせは下記よりお気軽にご連絡ください。

今後の展望

ARCRAは、ARCRA Vietnamを「もうひとつの自社開発チーム」として位置づけ、日本国内でのAIプ ロダクト開発・共同開発支援と並行して、エンジニアリング体制のグローバル化を進めます。 今後はベトナム・ハノイ拠点を中心に開発体制を構築し、AI開発およびソフトウェア開発の中核拠点として段階的に拡大していく予定です。

ARCRA Vietnam Company Limited

所在地 ：Room 10.01, 10th floor, VIT Building, 519 Kim Ma Street, Giang Vo Ward, Hanoi, Vietnam

chairman ：Shimpei Fujimoto

株式会社ARCRA

所在地 ：東京都文京区本郷6-25-14

代表取締役 ：藤本 秦平

問い合わせ先：contact@arcra.jp

HP ：https://arcra.jp

東京大学 松尾研発スタートアップ(R)︎

東京大学 松尾研発スタートアップ(R)︎について

「松尾研発スタートアップ」とは、松尾研出身者が創業または松尾研の支援を受け創業された企業の内、技術・事業力共に成長可能性が認められ、且つ松尾研の理念に共感し共に後進の育成に取り組む、選抜されたスタートアップ企業群です。

（商願2020-135191、商願2022-145945）