最新AIとプロ講師による個別最適化された学びを提供する　自立学習RED、2026年4月新規開校のお知らせ

株式会社明光ネットワークジャパン

株式会社明光ネットワークジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 光太郎）と株式会社スプリックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：常石 博之）が共同展開する、最新AIとプロ講師による個別最適化カリキュラムで学ぶ学習塾「自立学習RED」は2026年4月、2教室を新たに開校しました。

■自立学習RED https://www.jiritsu-red.jp/

■2026年4月 自立学習RED新規開校 教室一覧（全2教室）

教室名：自立学習RED 札幌平岡教室

開校日：4月3日

住所 ：〒004-0873 北海道札幌市清田区平岡3条3-27-1 １F

URL ： https://www.jiritsu-red.jp/school/sapporohiraoka/

教室名：自立学習RED 光が丘教室

開校日：4月14日

住所 ：〒179-0074 東京都練馬区田柄5丁目22-18 2F

URL ： https://www.jiritsu-red.jp/school/hikarigaoka/

当社は、2019年10月、株式会社スプリックスとの間で、両社が展開している教育事業に関して、業務提携契約を締結しています。スプリックス社が開発した自立学習REDのビジネスモデルを、個別指導塾のパイオニアである「明光義塾」の持つノウハウと融合し、新規開校をすすめています。

自立学習REDは、プロ講師による個別指導と独自開発のAIタブレットを用い、子どもたち一人ひとりに合った学習カリキュラムを提供する個別学習塾です。REDが提供している、AIタブレットを用いた自立学習という新しいスタイルは経済産業省からも評価され、教育サービスでは史上初の「日本サービス大賞 経済産業大臣賞」を受賞しているほか、「未来の教室」にも採択されています。

■自立学習RED概要

自立学習REDは、最新AIとプロ講師による、子どもたち一人ひとりに個別最適化された学習カリキュラムを提供する個別学習塾です。AIにより最適化された学習カリキュラムのもと授業は行われるので、子どもたちはタブレットに向かい自分のペースで学習を進めることができます。また、従来の集団塾や個別指導塾の課題であった「演習量」も個人の学習状況に合わせて最大化しているので、自学能力を身につけることができる他、学習効果を高め、効率的な成績UPを実現しています。

＜自立学習REDの特長＞

(1) AIタブレットが一人ひとりに合わせて学習カリキュラムを構築、効率的に成績がアップ

全国の教科書に準拠し、学校ごと、クラスごとの学習進度に合わせてカリキュラムを構築。一人ひとりの理解度に合わせて、出題する問題をオーダーメイドしているからこそ、学習スピードをコントロールすることができ、「演習量」の最適化に貢献いたします。また理解するまで問題を出題するので、わからないまま放置する、ということがなく確実に成績UPに繋げることができます。

(2)「プロ講師」が子どもたちを徹底的にサポート！教えすぎないから自学能力が身につく

学習カリキュラムの構築は個別最適化が得意なAIが行いますが、子どもたちの学習サポートは、プロ講師が徹底して行います。授業中は子どもたちの学習進度を随時チェックし、最適なタイミングでの声かけを徹底。また、講師はあえて「教えすぎない」ので、自分で問題を解く力も養われます。

(3)リーズナブルな料金設定

料金は月額4,450円（小学生コース）からと、他塾と比較しても圧倒的にリーズナブルな料金設定となっています。また、結果にご満足いただけない場合、入塾後1か月以内でしたら無条件で「全額返金」を保証いたします。さらに今なら、自立学習REDの無料体験後すぐのご入塾で入会金12,100円が無料になるキャンペーンも実施しております。