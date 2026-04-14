三菱自動車工業主催イベント「スターキャンプ2026 in 朝霧高原」に協力・出展

株式会社サイトロンジャパン

株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、2026年5月29日(金)～31日（日）に静岡県富士宮市の朝霧高原にて開催される三菱自動車主催イベント「スターキャンプ2026 in 朝霧高原」に協力します。

サイトロンジャパンはブース出展し、反射式天体望遠鏡「NEWTONY」を使った組み立て＆操作方法をマスターするワークショップを開催するとともに、双眼鏡など光学製品を手に取ってご体験いただきます。さらに日中はHα太陽望遠鏡での太陽観察、夜間には天体望遠鏡を使って星空観察会を実施します。

スターキャンプは、1991年にスタートした三菱自動車主催のオートキャンプイベントです。キャンプ場を会場に、オフロード試乗会やアウトドアクッキング、モノづくりワークショップ、キャンプファイヤー、音楽ライブなど、さまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。今年のライブゲストは、元ちとせさんです。

なお、このイベントは申込制で、申込期間は4月20日(月) 17:00までです。下記のイベントサイトからお申込みください。

※申込者多数の場合は抽選となります。

※三菱車にお乗りで、当日も三菱車でご参加いただける方が対象です。

「スターキャンプ2026 in 朝霧高原」 申込Webサイト

https://www.mitsubishi-motors.co.jp/carlife/star-camp/fumotoppara.html

■イベント概要

「スターキャンプ2026 in 朝霧高原」

主催

三菱自動車工業株式会社

会場

朝霧高原「ふもとっぱら」キャンプ場

〒418-0109 静岡県富士宮市麓156

開催期間

2026年5月29日(金)～5月31日(日)

参加方法

申込制です。下記イベントサイトから申込ください。

申込者多数の場合は抽選となります。

三菱車にお乗りで、当日も三菱車でご参加いただける方が対象です。

「スターキャンプ2026 in 朝霧高原」Webサイト

https://www.mitsubishi-motors.co.jp/carlife/star-camp/index.html

サイトロンジャパンブース出展内容（予定）

■ワークショップ 反射式天体望遠鏡「NEWTONY」(https://www.sightron.co.jp/product/maksy60-newtony.html)の組み立て＆操作講習

有料（税込5,000円・天体望遠鏡代含む） 当日受付、先着順

■太陽観察会 Hα太陽望遠鏡(https://www.sightron.co.jp/news/phoenix.html)を使った太陽観察を行います

無料・どなたでもご覧いただけます。（天候不良時中止）

■星空観望会 天体望遠鏡や双眼鏡を使って星空観望を行います

無料・どなたでもご覧いただけます。（天候不良時中止）

■製品展示 サイトロンジャパンが取り扱う天体望遠鏡や双眼鏡などを展示します

※サイトロンジャパンでは当イベントに関するお問合せ等にはおこたえできません。

ご了承ください 。

株式会社サイトロンジャパン

1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。



https://www.sightron.co.jp