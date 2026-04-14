リード不足・受注率低下・業務過多を解決営業・マーケティング向けパッケージを提供開始

株式会社マツリカ

株式会社マツリカ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：黒佐英司、以下「当社」）は、営業・マーケティング分野の課題解決を支援する「課題解決型パッケージプラン」の提供を開始したことをお知らせいたします。

本サービスは、これまで個別に提供してきたプロダクトを組み合わせ、売上・利益の最大化に直結する形で提供します。

■背景

近年、企業の営業・マーケティング活動においては、以下のような課題が顕在化しています。

- 商談につながるリードの獲得が十分でない- 商談はあるものの受注に結びつかない- 社内業務に時間がかかり、顧客対応に十分な時間を割けない

これらの課題は単独で発生するのではなく、複合的に重なって起こることが多く、単一のプロダクトだけで解決するのは難しい状況です。

当社ではこれまで、営業・マーケティング支援プロダクトを個別に提供してきましたが、より根本的な課題解決と成果創出を実現するため、複数の製品を組み合わせたパッケージとして再設計しました。

■ パッケージ概要

本パッケージは、営業・マーケティングの主要課題に応じて、最適なプロダクト群を組み合わせて提供します。

マーケティング促進パッケージ（Marketing Boost）

リード獲得から育成、商談化までを一体で設計

- AIが営業担当者に代わって見込み顧客の関心を引き出し、商談化までを支援- 休眠顧客に対してもAIが関心を喚起し、商談機会の創出につなげる

営業力強化パッケージ（Sales Enablement）

商談の質と量を向上し、誰が担当しても成果につながる営業プロセスを構築

- 営業特化型AIがリスト選定から提案準備までを支援し、「誰に」「何を」提案すべきかを明確化

業務自動化パッケージ（Smart Work）

定型業務を自動化し、顧客対応に集中できる環境を実現

- データ入力・帳票作成の自動化- 承認・ワークフローの効率化

■ 導入により期待される効果

本パッケージの導入により、商談につながる質の高いリードの創出が可能となり、受注率や提案精度の向上が期待されます。さらに、営業工数の削減と生産性向上を実現するとともに、再現性のある営業・マーケティング体制の構築に貢献します。

■ 今後の展開

当社は今後も、AIとデータを活用したプロダクト開発を推進し、営業・マーケティング領域における意思決定の高度化と生産性向上を支援してまいります。あわせて、本パッケージの機能拡張や外部サービスとの連携強化を通じて、企業の課題により柔軟に対応できるソリューションの提供を目指してまいります。

【会社概要】

社名：株式会社マツリカ（https://mazrica.com）

本社：東京都中央区東日本橋２－７－１フロンティア東日本橋６F

代表者：代表取締役CEO 黒佐英司

設 立：2015年4月30日

事業内容：営業・マーケティング領域におけるプラットフォームの開発・提供、営業コンサルティングおよびAIソリューション事業

株式会社マツリカは、「創造性高く遊ぶように働ける環境を創る」をビジョンに掲げ、人とテクノロジーの力を掛け合わせ、営業・マーケティングの意思決定を進化させる基盤の開発・提供を行っています。

AIとデータが自然に循環する環境を通じて、人が本来向き合うべき「考えること」に集中できる仕事のあり方を実現し、仕事そのものが前向きに進んでいく社会の創造を目指しています。

属人化の解消が求められる営業・マーケティング領域において、現場の課題解決に向き合い、以下のプロダクトを自社開発・提供しています。

- 営業活動を一元化する「Mazrica Sales」- 国内初のデジタルセールスルーム「Mazrica DSR」- マーケティングAIエージェント「Mazrica Engage」- 営業特化型AI企業データベース「Mazrica Target」

▶︎組織の事業課題を解決するビジネスナレッジメディア「Mazrica Business Lab.」

https://product-senses.mazrica.com/senseslab/