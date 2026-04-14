シェルパ、バンコクで開催されるアジア最大級のフィンテック関連イベント「Money20/20 Asia 2026」に初参加

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO 杉本 淳、以下「シェルパ」）は、2026年4月21日から23日までタイ・バンコクで開催されるアジア最大級のフィンテック関連イベント「Money20/20 Asia 2026」（以下「本イベント」）に初めて参加いたします。

「Money 20/20」は、世界最大級の金融・フィンテック業界向けのイベントで、世界各地で開催されています。アジア地域向けである本イベントは、アジアを代表する金融エコシステムに関するグローバルカンファレンスで、世界中の金融機関やフィンテック企業、決済事業者、テクノロジー企業、投資家、規制当局などが一堂に会します。今年は、75か国以上から4,000名を超える来場者と、業界をリードする企業から350名以上の登壇を見込んでいます。

当社は、企業のサステナビリティ経営を支援するサステナビリティデータ・プラットフォーム「SmartESG」を通じて、企業と資本市場をつなぐ実務の高度化に取り組んできました。最近では、投資家・金融機関のエンゲージメント活動を支援するサービス「SmartESG Clarity」を提供開始するなど、領域をさらに拡大しています。

このたび、東京都の「フィンテック企業に対する海外進出支援事業」の海外展示会共同出展プログラムを通じて本イベントに初参加し、会場内でのブース出展のほか、4月21日には主催者によるピッチステージプログラム「Startup & Investor Park」に登壇しプレゼンテーションを行います。本イベントへの参加を通じて、当社は、アジアを中心とした金融・フィンテック領域の関係者とのネットワーキングを通じて対話を深め、最新動向や課題認識を共有することを目指します。

■イベント概要

開催期間： 2026年4月21日（火）～23日（木）

開催地： タイ・バンコク

主催： Money 20/20

当社ブース：東京都エリア内

公式サイト： https://asia.money2020.com/ （英語）

シェルパは、「利益とサステナビリティが融合する世界を実現する。」のビジョンのもと、AIをはじめとする先端テクノロジーとサステナビリティの専門知見を組み合わせることで、ESG・非財務情報を含むサステナビリティデータのポテンシャルを開放し、企業のサステナビリティ経営の高度化を支援してまいります。

会社概要

会社名： シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

代表： 代表取締役CEO 杉本 淳

所在地： 東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 1F

設立： 2019年9月

資本金： 100百万円

事業： サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」の開発・提供、ESG・サステナビリティ特化メディア「ESG Journal Japan」の運営、サステナビリティ専門家によるコンサルティングサービス「ESG Advisory」の提供

- コーポレートサイト： https://cierpa.co.jp/- SmartESG： https://smartesg.jp/- SmartESG Clarity： https://smartesg.jp/clarity