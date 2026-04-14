Nikon ZRをもっと身近に レンタル特別キャンペーンのお知らせ

株式会社ビデオエイペックス

デジタルカメラ、交換レンズなどのレンタルサービス「APEX RENTALS」を手がける株式会社ビデオエイペックス（本社：東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9オンラインビル1F 代表取締役：片山洋平、以下：弊社）は、2026年4月10日（金）より株式会社ニコンの最新ミラーレスカメラ「Nikon ZR」をもっと身近に体験していただくために特別キャンペーンを実施いたしました。

本キャンペーンでは、Nikon ZRのレンタル料金が20%OFFになるクーポンに加え、撮影の幅を広げるアクセサリーまたは対象レンズ 1品を無料で追加できる特典をご用意。レンズを無料オプションとして選択した場合、クーポンによる本体割引との組み合わせで、実質最大約40%OFFでご利用いただけます。

キャンペーン概要

選べる無料オプション一覧（1品選択）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56245/table/22_1_0c688a3675c8c9e02200f16208379d25.jpg?v=202604140651 ]

キャンペーン期間中、以下のアクセサリー・レンズから1品を無料でレンタルいただけます。

料金シミュレーション（参考例）

- CFexpress Type B メモリーカード 660GB（MC-CF660G）- ショットガンマイクロホン（ME-D10）- DJI MIC2（1RX+1TX / ラベリアマイク付き）- 三脚キット（MVKBFR-LIVE / MVH400AH付）- ND SmallRig ZR用ケージ- NIKKOR Z 24-70mm f/4 S ★レンズを選ぶと実質最大約40%OFFに！- Megadap ETZ21 Pro+（ソニーEマウントレンズ → ニコンZマウント変換）電子マウントアダプター

【例】2泊3日レンタル ＋ 無料オプション「NIKKOR Z 24-70mm f/4 S」を選択した場合

本体に20%OFFクーポンを適用し、対象レンズを無料オプションとして選択することで、合計金額は通常比と比べ約40%OFF となります。

キャンペーン実施の背景

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56245/table/22_2_d5656eec3db0231310b2c6f443ba26b8.jpg?v=202604140651 ]

2025年9月、ニコンはプロ向けシネマブランド「RED」の技術を初めてZマウントに統合したシネマカメラ「Nikon ZR」を発表（同年10月24日発売）しました。

Z CINEMA シリーズの第一弾として、フルサイズセンサーにREDのカラーサイエンスとRAWフォーマット「R3D NE」、ダイナミックレンジ15+ Stopsを搭載しながら、重量630gというコンパクトなボディを実現。30万円を下回る価格帯で、かつてプロ機材として遠かったシネマクオリティの映像制作を個人クリエイターに開放する画期的な製品として、業界内で大きな注目を集めました。

一方、SNSやYouTube等での動画需要の拡大を背景に、写真と動画を両立するハイブリッド型クリエイターが急速に増加しています。こうした層にとって、数十万円の機材購入は依然ハードルが高く、「まず試してみたい」というニーズが高まっています。APEX RENTALSでは、こうした市場環境の変化を受け、Nikon ZRをより多くのクリエイターに手軽に体験いただく機会を提供することを目的として、本キャンペーンの実施を決定いたしました。

◆会社概要

APEX RENTALS

デジタルカメラ、交換レンズなどの撮影機材を中心に、パソコンやプロジェクターなどをネットで簡単に借りられるレンタルサービスです。1999年のサービス開始以来、業界トップクラスの在庫数とラインアップを誇ります。 ネット宅配レンタルに加え、東京・大阪・名古屋の実店舗では当日の店頭受け取り・返却も可能です。

URL：https://www.apex106.com/

運営会社：株式会社ビデオエイペックス

本社所在地：〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 オンラインビル1F

代表者：代表取締役 片山洋平

創業：1963年11月

事業内容：レンタル事業（映像・音響・IT機器）、ダビング事業、映像制作事業

店舗営業時間：10:00～18:30

URL：https://www.v-apex.co.jp/