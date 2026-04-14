Konnect-linK、中辻 仁氏が「エグゼクティブアドバイザー（財務・資本戦略）」にに就任、財務・資本戦略体制を強化

株式会社Konnect-linK株式会社Konnect-linK、成長を加速する財務戦略を強化

株式会社Konnect-linK（本社：東京都千代田区、代表取締役：薦田 賢人、以下「当社」）は、マジリス株式会社 代表取締役CEOの中辻 仁氏を「エグゼクティブアドバイザー（財務・資本戦略）」として迎えたことをお知らせいたします。中辻氏は、スタートアップ複数社における合計80億円規模（レスタス社10億円、Baseconnect社54億円、Cellest社16億円）の資金調達に携わった経験等を有しており、当社は同氏の参画により、資本政策の設計、資金調達（デット／エクイティ）、財務ガバナンスの高度化を推進し、成長投資を前倒しできる体制を整備してまいります。

就任の背景

昨今隆盛を迎えた生成AIの目まぐるしい発展により、事業開発・DXの選択肢は増え、実行スピードも加速しています。その一方で、スピードが上がるほど「財務戦略の堅牢性」「投資判断の精度/速度」「ガバナンスと透明性」が競争力の差として顕在化します。

当社はこれまで、新規事業開発支援、AI・システム開発等を通じ、構想から実装・成果創出まで伴走する支援を強みとしてきました。また、その下支えとなるAI基盤技術やフィジカルAI等の最先端の研究開発への積極的な投資等も行っており、いくつもの技術先行投資により顧客利益を創出してきた背景があります。

このような背景を受け、今後、当社の“伴走×実装”支援をさらに拡張し、より多くの企業の挑戦を支えるため、当社自身の「資本政策・資金調達・財務ガバナンス」を一段引き上げ、事業成長にかかる意思決定の質と速度を同時に高めていきます。

Konnect-linK 中辻氏の参画により、財務基盤を盤石に

中辻氏の役割

中辻氏は、当社の経営陣と連携しながら、当社の財務・資本戦略に関して、主に以下の領域を推進いたします。

・資本政策・資本戦略の設計／合議による調整（希薄化設計、ラウンド設計、ストーリー構築、条件設計）

・資金調達（デット／エクイティ）戦略の立案および実行支援（投資家・金融機関対応、資料整備、条件交渉支援）

・財務ガバナンスの強化（モニタリング設計、資金使途管理、リスク論点の整理）

・成長投資の意思決定支援（事業計画・KPI設計、投資判断の枠組み整備）

※上記は現時点の想定であり、事業フェーズに応じて柔軟にアップデートしてまいります。

参画により目指すこと

当社は中辻氏の参画により、以下を推進します。

●顧客企業の皆さまへ：

当社自身の財務基盤を強化することで、長期案件・高難度案件においても、体制の継続性、意思決定の安定性の観点から、より安心してお任せいただける基盤づくりを進めます。あわせて、継続的な研究開発や体制強化を支える経営基盤を整備し、構想から実装・運用まで一貫して伴走できる体制を強化してまいります。

●採用候補者・パートナーの皆さまへ：

研究開発・採用・パートナー連携等への成長投資を前倒しできる体制を整えることで、より大きな挑戦に取り組める環境を広げてまいります。必要な投資を機動的に実行できる基盤を強化することで、新たな価値創出や共創の機会を一層拡大してまいります。

●経営として：

キャッシュとKPIの可視化、投資判断プロセスおよびモニタリング体制の整備を通じて、意思決定の質とスピードを同時に高めます。経営資源の配分精度を高めながら、持続的な成長と中長期の競争力強化につながる経営基盤を構築してまいります。

コメント

株式会社Konnect-linK 代表取締役CEO 薦田賢人株式会社Konnect-linK 代表取締役 薦田 賢人

当社はこれまで、顧客価値の創出に向け、ビジネス/IT領域問わず技術の研鑽とAI基盤・フィジカルAIを含む先端領域への先行投資を重ねてまいりました。生成AIの進化で事業環境の変化が加速する今、必要な投資を適時に行うには、財務・資本戦略の強化が不可欠です。中辻氏の知見を得ながら経営基盤を高め、頑張っている人、リスクをとっている人が一番報われる当たり前の世界に向け、勝った成果を社会へ還元する理念を事業として実装してまいります。

株式会社Konnect-linK エグゼクティブアドバイザー（財務・資本戦略） 中辻 仁株式会社Konnect-linK エグゼクティブアドバイザー（財務・資本戦略） 中辻 仁

『頑張っている人、リスクを取っている人が一番報われてほしい』。この言葉に、強い共感を覚えています。 リスクを取って未来を切り拓くKonnect-linKという組織が、そのポテンシャルを最大限に解放できるよう、財務・資本戦略の側面から伴走させていただきます。 資金調達やガバナンスの高度化を通じて、同社がより大胆に成長投資を行える体制を構築し、ステークホルダーの皆様と共に、挑戦者が心から報われる『当たり前の世界』を創り上げていく所存です。

※中辻 仁氏 プロフィール

公認会計士（日米）

アーンスト・アンド・ヤングで監査およびM&A関連業務（財務DD等）に従事後、大阪ガスにてM&Aや海外子会社管理等を担当。英国子会社出向を経て、スタートアップでIPO準備やVC・銀行調達に携わり、株式会社レスタスで10億円、Baseconnect株式会社で54億円の資金調達を達成。2023年にマジリス株式会社を設立し、社外CFO支援、資金調達支援、IPO支援、税務、ガバナンス整備等を支援。

会社概要

Konnect-linK_ロゴ

・株式会社Konnect-linK

所在地：東京都千代田区外神田5-2-1 外神田Sビル5階

代表者：代表取締役 薦田 賢人

設立：2022年5月

事業内容：新規事業開発、AI/IT領域の支援、システム開発、経営支援

URL：https://konnect-link.co.jp/

お問い合わせ：info@konnect-link.co.jp