勤怠管理サービス「勤時」と顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」連携開始

DXYZ株式会社

株式会社 科学情報システムズ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：浜地 歩、以下「科学情報システムズ」）とDXYZ(ディクシーズ)株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、以下「DXYZ」）は、科学情報システムズが提供する勤怠管理サービス「勤時（きんとき）」とDXYZが提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD(フリード)」が連携します。これにより、顔認証を活用した勤怠管理サービスの提供を開始することをお知らせいたします。

当サービスは、0.2秒の高速顔認証による“打刻漏れゼロ”を目指す運用と、複雑な勤務体系に対応する柔軟な勤怠管理を組み合わせることで、現場と管理部門双方の負担を大幅に削減します。

勤怠管理サービス「勤時」と顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」連携の経緯

多くの企業では、勤怠管理における根本的な課題が依然として残っています。従業員側では、ログイン操作の煩雑さやネットワーク遅延によって打刻を諦めてしまうケースが発生しています。また、単純な打刻忘れも頻発しています。一方、管理者側では、打刻漏れに起因する勤怠エラーの確認作業や従業員への修正依頼が日常的に発生し、月次締めのたびに大きな工数が発生しています。さらに、勤怠・給与・人事・工数管理などのシステムが分断されている企業では、毎月の手作業やデータ突合が避けられず、生産性向上に向けた取り組みが後回しになるといった状況も見受けられます。

こうした現場と管理部門双方の負担を解消し、より正確で効率的な勤怠運用を実現するべく、勤怠管理サービス「勤時」と顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」の連携に至りました。

勤怠管理サービス「勤時」への「FreeiD」を活用した顔認証オプション機能提供について

「勤時」は、プロジェクトやライン単位での工数管理、残業時間や36協定のリアルタイムアラート、複雑な勤務体系への柔軟なカスタマイズなど、企業の運用に合わせた高度な勤怠管理を実現します。また、給与・人事・製造管理システムとの連携にも対応しており、既存環境を活かしたまま導入できます。

「FreeiD」は、0.2秒で認証が完了する高速顔認証を特徴とし、入退室と同時に勤怠打刻を行えるため、従業員は手ぶらでスムーズに利用できます。防水防塵や-30℃～60℃の環境対応など、現場環境に左右されない堅牢性も備えています。

今回、「勤時」に「FreeiD」を活用した顔認証打刻オプション機能を提供開始することになりました。この2つのサービスを組み合わせることで、現場の打刻精度向上と管理部門の業務効率化を同時に実現する新しい勤怠体験を提供します。

従業員のメリット

- ログイン不要、0.2秒で打刻完了- 打刻忘れ・打刻諦めの大幅削減- 入退室と勤怠を一体化し、運用がシンプルに

管理者のメリット

- 打刻漏れに伴う確認・修正依頼が激減- 月次締め作業の工数を大幅削減- 工数管理データを活用した生産性分析が可能- 既存システムを活かしたまま導入できる柔軟な連携

DXYZが出展予定の品川テックショーケース※1（4月15日(水)～17日(金)開催）において、「FreeiD」連携した「勤時」のデモ展示も予定しております。

※１DXYZ、品川インターシティで開催する「SHINAGAWA TECH SHOWCASE」で3年連続 顔認証決済「FreeiD Pay」を実証提供 （2026.04.03リリース(https://freeid.dxyz.co.jp/press-release/post-5198/)）

今後の展望

科学情報システムズとDXYZの両社は、今回のサービス連携を起点として、顔認証技術と勤怠管理を統合した新たな業務基盤の構築をさらに推進していきます。また、現場の運用課題や企業ごとの個別要件に応じた機能拡張、既存システムとの高度な連携、業種特性に合わせたカスタマイズなどに対応し、幅広いニーズに応えるプラットフォームとして発展させていく方針です。

両社は、テクノロジーを活用した業務効率化と企業の生産性向上に向けて、今後も協業を強化し、持続的な価値提供を続けてまいります。

顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」について

FreeiDは、顔だけで、暮らす、働く、遊ぶをつなぐ顔認証IDプラットフォームです。財布、身分証などのあらゆるIDを顔に統合し、１度の顔登録で入退、決済、本人確認を利用可能にすることで、鍵や財布を持たずに『顔ダケで、世界がつながる。(R)』を実現します。

多種多様な顔認証AIとの連携が可能なため、利用シーンごとに最適な顔認証AIの提供が可能です。

集合住宅向けに提供している「FreeiDマンション」ソリューションでは、『顔ダケで、暮らす。』を実現する、エントランス、エレベーターなどの共有部から各専有部まで、鍵が一切いらない国内初の「オール顔認証マンション(R)」を展開しています（2026年3月末時点FreeiD導入376棟竣工）。

マンションに加え、オフィス、保育園、ゴルフ場、テーマパーク等に顔認証サービスを展開しており、特にオフィスサービスでは、「顔ダケで、働く」を実現するため、従業員のオフィスでの入退の他、来訪者の受付などを顔認証で実現させ、社員証のいらないオフィス運営をご提供しております。また、顔認証決済「FreeiD Pay」※2やマイナンバーカード連携サービス※3も実証事業を進めています。

※2 愛知県主催 あいちデジタルアイランドプロジェクト「TECH MEETS」採択事業 DXYZの顔認証決済「FreeiD Pay」を、イオンモール常滑において 6日間で346名が約350万円分利用 (2025.03.21リリース(https://dxyz.co.jp/press-release/post-2283/))

※3「マイナンバーカード連携 顔ダケで、市民サービス」顔認証受付の実証事業を亀岡市と実施 (2024.01.24リリース(https://freeid.dxyz.co.jp/press-release/post-2506/))

※ 「オール顔認証(R)」「オール顔認証マンション(R)」「顔ダケ(R)」「顔ダケで、世界がつながる。(R)」は、DXYZ株式会社の登録商標です。

【株式会社 科学情報システムズ 会社概要】

- 代表者：代表取締役社長 浜地 歩- 本社：神奈川県横浜市神奈川区金港町2-6 横浜プラザビル- 事業内容：システムインテグレ―ション事業、ソリューション事業- 企業ホームページ：https://www.sisinc.co.jp/- 「勤時」ホームページ：https://www.sis-kintoki.jp/

【DXYZ(ディクシーズ)株式会社 会社概要】

- 代表者：代表取締役社長 中西 聖- 本社：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階- 事業内容：顔認証プラットフォーム事業、DX推進支援事業、システム受託開発事業- 企業ホームページ：https://dxyz.co.jp/- 「FreeiD」ホームページ：https://freeid.dxyz.co.jp/

DXYZでは、『顔をあげて、人と向き合う。』世界の実現を目指しています。

あらゆるIDが顔に統合され、顔ダケで世界がつながり、移動したい、買い物したい、遊びたい、会いたい。そんな気持ちが実現して、気軽に行動できる世界になり、あなたの気持ちと行動を解放する。 『顔ダケで、世界がつながる。(R)』顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を開発提供しております。