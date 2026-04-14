株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、人気のミュートカラーを採用した木目調アルミフレーム「アミネオ・グランデ」の販売を、2026年4月17日より開始いたします。

製品カラーはグレー、ナチュラル、ブラウンの3色。サイズラインナップは四切、ワイド四切、半切、全紙、A3、A4の6種類です。

価格はオープン価格ですが、ケンコー・トキナーオンラインショップでの販売価格（税込）は4,070円（A4）～8,690円（全紙）です。

グレーナチュラルブラウン

思い出の写真や大切な作品の経年退色を抑制するUVカットアクリル仕様

使用イメージ使用イメージ

人気のミュートカラーを採用した個性的な木目調のアルミフレーム。フレームデザインは、トレンド感のある細フチ、内側に向かって傾斜する内流れの形状で、写真や作品の魅力を余すことなく表現します。

写真/OA用紙サイズがそのままダイレクトに入れられるフレーム。アートやポスターのように、壁面と平行にピッタリと隙間なく飾れるフラット構造で、すっきりと洗練された印象に整います。

フレームはアルミ製で強度があり、深さのあるこだわりの設計で、写真だけでなく厚みのある作品も収納が可能です。

表面材にはUVカットアクリルを採用し、紫外線による額縁内部の写真等の経年退色を抑制します。アクリルはガラスに比べ約半分の軽さながら、同等の衝撃強度と高い透明性を兼ね備えています。

また、裏板には環境に配慮したグリーンエンボス（軽量紙製）を採用し、更なる軽量化を追求しました。軽量化することで額装時の作業の効率化にも繋がり、フレームを飾る壁面への負担や落下した時のダメージを軽減できます。グリーンエンボス裏表面の紙は古紙70%、芯材は古紙100%をリサイクル使用。使い終わった後も100%のリサイクルが可能です。

飾る場所やお部屋の雰囲気、写真のイメージに寄り添うミュートカラー（木目調）グレー、ナチュラル、ブラウンの全3色をご用意。

※吊り紐を掛けるフック等のサイズによって壁面とフレームに隙間ができる場合があります。

※UVカット率90%以上。

※額縁内部の収納物の経年退色を保証するものではありません。

品名：アミネオ・グランデの由来

スペイン語の「amigo」「neo」を繋げた造語。

ベーシックでありながら、あらゆる雰囲気に溶け込む親しみやすさとモダンさを表現。

カラーバリエーション

サイズ展開：四切、ワイド四切、半切、全紙、A4、A3（※画像はA4サイズ）

グレーナチュラルブラウン詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/frames/aluminum/amineo_grande.html