「忙しい4月の情シスに、30日間のゆとりを」zoobaが1ヶ月無料トライアルキャンペーンを開始。

株式会社zooba「zooba AIヘルプデスクエージェント」春の無料トライアル延長キャンペーン

情シス向けAIエージェント「zooba」を提供する株式会社zooba（所在地：東京都立川市、代表取締役：名和 彩音）は、2026年5月15日までの期間限定で、通常14日間の無料トライアルを1ヶ月間（30日間）に延長するキャンペーンを実施いたします。

組織変更や新入社員の受け入れが重なり最も忙しいこの時期、情シス担当者の皆様が余裕を持ってAIの効果を実感できる環境を提供いたします。

キャンペーン申し込みはこちら :https://www.zooba.ai/campaign/2026spring

■ 4月のヘルプデスクは、1年で最も大変な時期です

新年度が始まる4月は、新入社員の受け入れやアカウント発行、IT問い合わせ対応が集中し、情報システム部門にとって業務が最も忙しい時期です。「AIヘルプデスクを試したいが、今の時期に検証に時間を割くことができない」という声を多くいただいております。

通常の14日間では設定と初期対応に時間を取られ、効果を判断するには不十分なケースが多く見受けられました。

このキャンペーンは、新年度の繁忙期が落ち着く5月に向けて、実際の業務の中でじっくりと効果をご確認いただける環境を提供することを目的として実施いたします。

■ キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/113531/table/24_1_dd5323864ca36ef857b436b4fb372229.jpg?v=202604140651 ]

■ zooba AIエージェントについて

zoobaは、情シスを起点に全社の生産性向上を支援するAIエージェントサービスです。SlackやMicrosoft Teamsと連携し、AIが社内のIT問い合わせに自動対応することで、情シスの工数削減と従業員の待ち時間解消を同時に実現します。情シスに特化したシンプルな設計と手厚いオンボーディングサポートにより、最短2ヶ月での本格稼働が可能です。

https://www.zooba.ai/

■株式会社zooba

株式会社zoobaは、テクノロジーを活用し、働く人々が自らの能力を最大限に発揮し、創造的な力を発揮できる環境を提供します。組織のあらゆるレベルでイノベーションを促進し、ビジネスに持続的な価値をもたらすことを目指しています。

情報システム部門がより効率的に業務を遂行し、価値を創造するためのツールとしてAIサービス「zooba」を提供します。これにより、組織全体の生産性と競争力を向上させ、持続的な成長を実現します。

https://www.zooba.ai/



【会社概要】

社名：株式会社zooba

代表取締役：名和 彩音

本社：東京都立川市曙町2丁目8-28

企業URL：https://www.zooba.ai/company

【お問い合わせ先】 https://www.zooba.ai/contact