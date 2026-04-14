＜MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）＞日差し対策をおしゃれに纏う、夏のUVプロテクトコレクション

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する、「MAKE MY DUO.」をコンセプトに持つレディースブランド「MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）」は2026 SUMMER COLLECTIONにて、日差し対策におすすめのUVカットコレクション全7型を発売。

MERCURYDUO全店舗および公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて順次発売します。

特設ページはこちら :https://runway-webstore.com/ap/s/v/MK000/?sort=rk+desc,sdt+desc&-stnum=0&fq=kw:md_260401_uv&pi=p_sp_md_260401_uv&aid3=md_260401_uv&aid4=md_260401_uv

商品詳細

■UVカット加工クルーネックカーディガン

商品番号：002632800601

カラー ：オフホワイト／ライトグレー／ブラック

サイズ ：FREE

価格 ：8,360円（税込）

発売日 ：公式通販サイトにて予約開始

UVカット加工を施したニットカーディガン。

程よくフィットするシルエットと繊細なメタルボタン、さりげないレイヤードデザインが女性らしく上品な印象を演出します。

幅広いスタイリングに対応するシンプルなデザインで、冷房対策や紫外線対策としてデイリーに活躍します。

▼機能について

UVカット率：80％（※1）

※1 UVカット率はブラックの生地で試験を行った測定値です。

詳細を見る :https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/0026328006?aid3=MK000menu_AC_list

■配色ライン折り畳み傘

商品番号：002631000801

カラー ：ベージュ／アイボリー

サイズ ：FREE

価格 ：4,378円（税込）

PROTECT U（プロテクトユー）とのコラボレーション日傘が登場。

MERCURYDUOを象徴する繊細な花柄プリントが上品な、晴雨兼用の折り畳み傘。

気になる紫外線をブロックし、日差しによる肌ダメージを軽減。上昇温度-16.5℃（※3 ※4 ※5）で熱中症対策にもおすすめです。

骨の素材には強度に優れた「グラスファイバー」を使用。6本骨のバランス設計により、風の日でも返りにくく、長くご愛用いただけます。

▼機能について

UVカット率：100％（※2）

遮光率：100％（※2）

遮熱率：47％

上昇温度：-16.5℃（※3 ※4 ※5）

※2 UVカット率、遮光率は生地の状態での測定値です。

※3 ブラックの生地で遮熱試験を行い、5分後のブランクが49.5℃に達した際の温度差を表しています。

※4 外気温によって異なります。

※5 色によって異なります。

詳細を見る :https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/0026310008?aid3=MK000menu_JK_list

■遮光芯ツバ広ハット

商品番号：002631000701

カラー ：ブラック／ベージュ

サイズ ：FREE

価格 ：5,500円（税込）

顔まわりをしっかりと覆うデザインで、夏の紫外線対策を叶えるツバ広ハット。

顔まわりをカバーする広めのツバと、安定感のある深めのクラウンで安心感のあるかぶり心地に仕上げています。ツバ部分には角度調整もできる遮光芯を仕込み、日差しをしっかり遮ります。

室内での持ち運びにも嬉しいシワになりづらい仕様で、夏の紫外線や熱中症対策におすすめのアイテムです。

▼機能について

遮光率：99.99％以上（※6）

紫外線遮蔽率：ブラック 99.9％、ベージュ 99.6％

※6 ブラックの生地で試験を行った測定値です。

詳細を見る :https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/0026310007?aid3=MK000menu_ID_list

■細縁ボストンフレームファッショングラス

商品番号：002631000401

カラー ：ブラック／ブラウン／クリア

サイズ ：FREE

価格 ：4,400円（税込）

玉型フレームが優しい印象を与えてくれる、ボストン型ファッショングラス。

濃いめのカラーレンズで存在感はありながらも、華奢なデザインでフェミニンなスタイリングとも相性抜群。

レンズサイドのメタルパーツがアクセントになり、顔まわりを華やかに演出します。

▼機能について

可視光線透過率：ブラック 10％、ブラウン 15％、クリア 61％

紫外線透過率：1％

■大きめウェリントンフレームファッショングラス

商品番号：002631000301

カラー ：ブラック

サイズ ：FREE

価格 ：4,400円（税込）

しっかりとした存在感の大きなフレームで、小顔効果も期待できるウェリントン型のファッショングラス。

大きめのフレームと濃いめのカラーリングが目元にインパクトを与え、エレガントなムードを演出します。

▼機能について

可視光線透過率：ブラック 10％

紫外線透過率：1％

■ボストンメタルフレームファッショングラス

商品番号：002631000201

カラー ：シルバー／ゴールド

サイズ ：FREE

価格 ：4,400円（税込）

華奢な印象を与える細ラインのメタルフレームのファッショングラス。

薄めのカラーレンズと細いフレームがトレンドライクな一本です。

華奢なデザインなので顔まわりになじみやすく、さりげないアクセントとして夏のスタイリングをアップデートします。

▼機能について

可視光線透過率：シルバー 61％、ゴールド 70％

紫外線透過率：1％

■ウェリントンフレームファッショングラス

商品番号：002631000101

カラー ：ブラウン／ブラック

サイズ ：FREE

価格 ：4,400円（税込）

ぽってりとした丸みのあるフレームで、柔らかい印象のファッショングラス。

頬にかかる絶妙なサイズ感のフレームが、顔まわりを華やかに演出します。

▼機能について

可視光線透過率：ブラック 37％、ブラウン 15％

紫外線透過率：1％

詳細を見る :https://runway-webstore.com/ap/s/s/MK000/category/I/ID?aid3=MK000menu_ID

MERCURYDUOについて

「MAKE MY DUO.」

～重なり合う魅力を楽しむ～

上品な美しさと洗練された可愛さ

2つの魅力の重なりを自分らしく楽しむこと

それが、きっと新しい自分に気づかせてくれる

■MERCURYDUO 2026 Spring Collection

『BE YOURSELF』

目まぐるしく変化する時代のなかで、揺らぐことなく

自分の信じる美しさを纏って歩く

自然体でありながらも内に強さと品格を宿す

芯のある女性たちへ

程よく体のラインに沿わせながらも

締め付けずに美シルエットを表現

そこに少しエッジの効いた大人のモード感を加えて

媚びない強さと自分らしさを貫く姿に

どこか都会的なムードが香るコレクション

■MERCURYDUOオフィシャルサイト/SNS

HP：https://brand.mercuryduo.com/

Web Store：http://runway-webstore.com/mercuryduo/

X：https://x.com/mercuryduo_com

Instagram：https://www.instagram.com/mercuryduo_com/

【会社概要】

社 名：MARK STYLER株式会社

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-14

創 業：2005年11月

代表者：代表取締役社長 秋山 正則

事業概要：

(1)オリジナルブランドによる婦人服・服飾雑貨の企画開発、直営店での小売ならびにフランチャイズ店、専門店等への卸売

(2)自社運営のeコマースサイト「RUNWAY channel」および他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売

URL：http://www.mark-styler.co.jp