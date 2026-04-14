【Tiny Wonder(タイニーワンダー)】透明感あふれる“うるツヤ蜜ティント”「ハニーグレーズリップティント」が2026年4月18日(土)より新発売！

GLCジャパン株式会社

韓国コスメブランド「Tiny Wonder（タイニーワンダー）」は、GLCジャパン株式会社（本社：東京都品川区）を販売元とし、ガラスのような透明感あふれるツヤと、軽やかでべたつきにくい使用感を両立した「ハニーグレーズリップティント」を、2026年4月18日(土)より全国のロフト・ロフトネットストア・PLAZA・@cosme TOKYO / OSAKA / NAGOYA にて先行発売いたします。

※一部店舗を除く

韓国発売後に好評を博した定番3色に、日本限定カラーを加えた全5色のラインナップで展開。新しい季節にぴったりのときめきカラーをまとって、春の陽射しにきらめくうるツヤリップに。

商品詳細

ハニーグレーズリップティントHoney Glaze Lip Tint

全5色展開

価格：1,540円(税込)

容量：3g

発売日：2026年4月18日(土)から順次発売

取扱店舗：全国のロフト・ロフトネットストア・PLAZA・@cosme TOKYO / OSAKA / NAGOYA

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

商品POINT

■どんな肌トーンにもなじむ、クリアな発色

重ね塗りしても色がくすまず、透明感のある発色をキープ。肌トーンを問わず自然になじみ、

唇を明るく演出します。

■ちゅるんと輝く、ガラスツヤ

濃密なツヤが唇の縦ジワを埋めるように広がり、ガラスのようにみずみずしく輝くリップメイクを

実現します。

■重ねても軽いとろけるハニーテクスチャー

軽やかな塗り心地でありながら、唇にうるおいを与え、光沢感あふれるツヤリップへ導きます。

■清潔で健やかなリップメイクをサポート

6種のペプチド※1 と抗菌成分 Ultra Bio Shield System※2 を配合。唇をケアしながら

美しい仕上がりを保ちます。

※1 AHP-8、PPP-4、PTP-7、TP-1、TP-2、AOP-3

※2 韓国政府主導のスタートアップ支援プログラム TIPS のR&D共同開発による抗菌フォーミュラ

カラーバリエーション

01 ピーチドロップ

陽だまりの中でやさしく色づく、

フレッシュなピーチピンク

02 コーラルブリーズ

ローズの温もりにコーラルの瑞々しさを

添えたロージーコーラル

03 ココアグレーズ

甘いココアが溶け込んだような、

まろやかなベージュブラウン

日本限定色(101/102)

見つけた！欲しかったあの色が日本限定で登場

日本全国の完売アイテムを分析し、多くの人に選ばれてきた“本当に欲しいカラー”を厳選しました。

さらに、可愛い日本限定パッケージで登場。

101 ピーチファンファーレ

澄んだピーチカラーで顔色をパッと明るくする、

果汁感あふれるフレッシュコーラル

日本の消費者の好みを反映して調色した限定カラー

102 ペタルブロッサム

月明かりに照らされた桜が唇にふんわり咲く、

ソフトモーブピンク

日本の国花である桜からインスピレーションを受けて

完成した限定カラー

Tiny Wonder(タイニーワンダー)について

Tiny Wonder(タイニーワンダー)は、韓国の人気アイドルを数多く手がけるメイクアップアーティストDAYOON(ダユン)がプロデュースする韓国コスメブランドです。

『small but mighty things（小さくても偉大なすべて）』をコンセプトに掲げ、どこへでも持ち運べるコンパクトサイズでありながら、存在感抜群のカラーコスメを展開しています。最新トレンドを取り入れつつ、誰もが自分らしさを楽しみ、自由に表現できる商品開発に取り組んでいます。

■公式SNS

公式Instagram：https://www.instagram.com/tinywonder_jp/

■公式オンラインショップ

Qoo10 公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/tinywonder