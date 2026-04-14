日本のスタートアップ成長の鍵を握る「CXO人材」を育成する実動型プログラム「Startupclass CXO Academy（スタアカ）」を開校。第一期生の募集を開始

株式会社スタートアップクラス

スタートアップの人材課題解決を展開する株式会社スタートアップクラス（本社：東京都、代表取締役：藤岡 清高、以下「スタクラ」）は、次世代のスタートアップ経営幹部（CXO）候補を輩出するための実動型プログラム「Startupclass CXO Academy（以下、スタアカ）(https://startupclass.co.jp/lp/sta-aka/)」を開講し、第一期生の募集を開始したことをお知らせいたします。

本プログラムは、多くのスタートアップが直面する「経営幹部不足」という課題を解決すべく、第一線で活躍する現役CXOらをゲストに迎えて実施されます。

プログラム開発の背景：スタートアップに「評論家」はいらない

現在、国内のスタートアップ社数は急増していますが、起業家の右腕となる「経営幹部（CXO）」の圧倒的な不足が、日本経済を牽引する企業の成長を阻む大きな要因となっています。 高いスキルや素晴らしいキャリアを持つ人材がそのままスタートアップへ転身しても、既存の「正解があるビジネス」の進め方に固執し、不確実な環境で自ら動けない（実動できない）というミスマッチが生まれることも少なくありません。結果として、起業家を支援する”仲間”が少なく、国内のスタートアップがグローバルで台頭できるようなスケールを出せていない状態となっています。

スタクラが提供する「スタアカ」では、こうしたミスマッチを解消し、スタートアップ特有の「思考/行動OS」へとアップデートするための、座学を排した「実動型」プログラムを開発しました。”入社マッチング”ではなく、”成長/活躍マッチング”をゴールとした人材育成に取り組み、志ある起業家/スタートアップ企業の支援を強化します。

■ プログラムの特徴：実動

スタートアップで活躍する要素

左記画像が、スタートアップで活躍する要素です。今回のプログラムの対象者は、１.経験・スキルを持つ方なので、２.ビジョン共感、３.カルチャーフィットをテーマに講座を用意しました。

ビジョンワークショップ（1DAY）： スタートアップはビジョンが欠かせません。受講者ご自身のライフビジョンを言語化し、スタートアップのビジョンと自身の情熱がどこで重なるかを徹底的に深掘りします。

スタアカ本講座（3ヶ月）： 知名度もなく、予算もリソースも限られたスタートアップ特有の環境下で、いかに実動するか。をテーマに、スタートアップの現役CXOをお迎えしながら「実動」していくプログラムです。

公式ページ：https://startupclass.co.jp/lp/sta-aka/

■ 開催概要

ビジョンワークショップ（1DAY）

日程：2026.6.13(土)

時間：9:30-18:30

場所：アーバンネット神田カンファレンス

交通：JR神田駅・メトロ神田駅から徒歩1～2分

費用：19,800円(税込) ※早期申込割引あり

人数：30名

運営：株式会社スタートアップクラス

詳細：https://staaka0613.peatix.com

※開催時間は受講者のご希望を踏まえて、多少前後する可能性があります。

スタアカ本講座（3ヵ月全6回）

日程：2026.7.14(火)～9.15(火)※全6回

時間：19:00-21:00

場所：渋谷ヒカリエ カンファレンス

交通：各線渋谷駅直結

費用：65,000円(税込) ※早期申込割引あり

人数：最大25名

運営：株式会社スタートアップクラス

詳細：https://staaka0714.peatix.com

※開催時間は受講者のご希望を踏まえて、多少前後する可能性があります。

講座に関する事前説明会を開催します。まずは内容を聞いてみたいという方は、ぜひご参加ください。

・ 日程：5月11日(月) 19:00-19:30

・ 場所：オンライン

・ 詳細・お申込み：https://sutaaka0511.peatix.com

【総合プロデューサー：代表取締役・藤岡のコメント】

コンセプトは『実動』

スタートアップの現場で求められるのは、優れた戦略以上に、泥臭く動き続ける『実動』の力です。創業以来、15年間一環してスタートアップの人材課題に向き合ってきた中で、スキルや経験以上に『ビジョンへの熱量』と『自ら手を動かす姿勢』こそが組織を動かすと確信しました。本講座は、知識を教える場ではありません。受講生が実地での『体感』を通じ、自らの力でCXOへの道を切り拓くための場にすることで、スタートアップで本当に活躍できるマインドを習得していただきます。「スタートアップに入社したい」ではなく「スタートアップで活躍し、社会課題を解決したい」という方にぜひ受講していただきたいと考えています。

【株式会社スタートアップクラスについて】

「次の100年を照らす、100社を創出する」をビジョンに掲げ、独自の審査を通過した厳選スタートアップ専門の転職・採用支援サービスを展開しています。当社はこれまでに延べ1,100社以上のスタートアップ企業を支援し、そのうちの約180社がIPOを実現するなど、当社サービスの導入先はその後も飛躍的な成長を遂げています。当社は「起業家ファーストの精神で、ビジョン実現を支える絶対的存在となる」ために邁進し続けます。

■厳選スタートアップ専門の転職/副業サイト「スタクラ(https://startupclass.co.jp/)」

■ママ・女性向けスタートアップ転職/副業サイト「ママテラス(https://mama.startupclass.co.jp/)」

■国内最大級のスタートアップ情報メディア「Startup Magazine(https://startupclass.co.jp/article/)」

■大学発スタートアップ特化求人サイト「大学発ディープテック特集サイト(https://startupclass.co.jp/lp/uni/)」

■スタートアップ経営人材養成講座「Startupclass CXO Academy(https://startupclass.co.jp/lp/sta-aka/)」



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社スタートアップクラス

事業企画事務局：佐藤（plan@startupclass.co.jp）