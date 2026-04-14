『サマナーズウォー: Sky Arena』、12周年フェスティバル開幕！欲しい純正★5モンスターや召喚書など豪華報酬を手に入れよう！

株式会社 Com2uS Japan

まずはゲームをダウンロード！

▼AppStore

https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）にて、サービス開始12周年を記念したイベントを開催したことをお知らせいたします。

『サマナーズウォー』は、数千種類のモンスターを収集し、組み合わせて多彩な戦略的バトルをお楽しみいただけるRPGで、2014年のリリース以降、アジア・欧米を含む全世界で根強い人気を誇る、Com2uSを代表するグローバルヒット作です。

4月2日から開催している「もうすぐ12周年イベント」にて始まったお祝いが、今回のアップデートで本格的に開幕し、さまざまなコンテンツや報酬をお楽しみいただけます。

まず、モンスターの獲得、成長を支援する「12周年記念！MAX強化！純正★5モンスター選択召喚 & 12回スキルレベルアップイベント」を開催いたします。

「アメリアの幸運」を使用することで、純正★5火/水/風属性モンスター1体を全スキルレベルMAX、★6進化、Lv.40、覚醒済みの状態で召喚いただけます。1回限定で召喚した純正★5モンスターを入れ替えることも可能です。

また、保有中の純正★5モンスターのスキルを最大12回までレベルアップさせることもできます。

「12周年記念！天空のフェスティバルショップイベント」では、獲得した「12周年記念コイン」を使用することで、12周年記念の特別なマーメイドの形状変幻「ルナスター」、召喚魔法陣スキン、プロフィール背景、「12周年記念召喚書」、「12周年伝説の召喚書」など、豪華アイテムを入手できます。

さらに、PvPバトルやギルドコンテンツをプレイしてポイントを集めることで「12周年光と闇の召喚書」をはじめとした全ての属性召喚書を獲得できる「12周年記念！全部の属性召喚書をGET！特別ミッション達成イベント」や、新規＆復帰召喚士専用特別ミッション、不思議な召喚書および12周年記念召喚書が使用数に応じて還元されるBONUSイベントなども開催いたします。

新しく登場した純正★5モンスター「ドクタープラズマ」のアップデート記念イベントも開催され、モンスター召喚を行うことで「伝説の召喚書」など豪華報酬を獲得できます。

「ドクタープラズマ」は、マッドサイエンティストをコンセプトとしたモンスターで、電気で相手の強化効果を強奪したり、自分にかかっている弱化効果を敵に押し付けるなど、変則的なスキルを所持しています。

青い火花の形をした頭と破れた実験服を着た姿で強烈な存在感を放つ「ドクタープラズマ」をぜひ手に入れてください。

天空の島には12周年を記念したステージが登場し、お祭りの雰囲気を彩る12周年記念のデコレーションアイテムも追加いたしました。

12周年をお祝いするイベントの数々をお楽しみください。

今回のアップデートでは、12周年フェスティバルの他にも、新要素を追加いたしました。

モンスターの獲得チャンスを広げる「召喚マイレージシステム」、新規ユーザーはもちろん、既存のユーザーもコンテンツをプレイすることで欲しい★4、5モンスターを1体ずつ獲得できる「特別ミッション」、最大100体のモンスターに同時に適用でき新たな成長要素として活用できる新アイテム「レリック」など、成長を手助けする機能が目白押しです。

12周年を記念した特設サイトもオープンいたしました。12周年記念報酬やイベント、新モンスターの情報などを一目でご確認いただけます。

フェスティバルの開幕を描いたシネマティックトレーラーも公開いたしました。

■サマナーズウォー12周年シネマティックトレーラー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kVofEKCS-dQ ]

12周年記念イベントとアップデートの詳細については、12周年記念特設サイトやゲーム内のお知らせ、公式Xをご確認ください。

□『サマナーズウォー: Sky Arena』12周年特設サイト

https://summonerswar.com/12thanniv

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト

https://summonerswar.com/ja/skyarena

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X

https://x.com/summoners_STAFF

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式Facebook

https://www.facebook.com/JPSummonersWar/

□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/@com2usjapan

□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル

https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/

【配信概要】

『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： iOS 13.0以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

▼AppStore URL

https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420

『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： Android OS 6.0 以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

▼Google Play URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)

【注意事項】

※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。

ぜひ、『サマナーズウォー: Sky Arena』をプレイしてください。

今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。