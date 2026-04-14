「今年いちばん頼まれたお弁当」はこれだ！お弁当デリ 2025年 年間人気ランキング発表

ワオ株式会社

関東最大級の法人・団体向け宅配弁当デリバリーサイト「お弁当デリ」（運営：ワオ株式会社、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：浦谷 明）は、2025年1月1日～2025年12月31日の注文データをもとに「2025年 年間人気弁当ランキング」を発表いたしました。

■ 2025年 年間ランキング（商品別・総合）

2025年を通じて最も多くのオーダーを獲得したお弁当がついに明らかになりました。有名店から職人こだわりの一品まで、お客様の"リアルな声"が数字となってあらわれた結果です。

🥇 第1位｜とんかつ まい泉「いろいろ弁当」1,188円

まい泉自慢の一口ヒレかつをはじめ、銀鮭・彩り豊かな副菜が一つの箱にぎゅっと詰まった大人気作。「いろいろ食べたい」を叶えてくれる定番中の定番として、今年も不動の首位に輝きました。

🥈 第2位｜新日本料理 高雅「低温仕上げのサーロインステーキ重 二段弁当」2,160円

表面は高温でサッと焼き、芯温54℃で2時間じっくり仕上げた柔らかサーロインが主役。「お弁当・お惣菜大賞 2026 優秀賞」をはじめ複数の賞を受賞した、まさに"おもてなし"にふさわしい逸品です。

🥉 第3位｜肉勝「A4・A5ランク黒毛和牛肉三昧弁当」1,620円

焼肉・ステーキ・すき焼き、3つの和牛の顔を一度に堪能できる贅沢な一品。「これひとつで満足できる」という声が絶えない、肉好きを虜にするお弁当です。

第4位以下も、赤坂料亭「球磨川」の彩幕の内弁当、オーベルジーヌのビーフカレー、宮崎牛A5すき焼き弁当、刷毛じょうゆ 海苔弁山登りの海苔弁 海、焼肉 叙々苑のカルビ弁当など、各ジャンルを代表する顔ぶれが勢揃い。お弁当デリの特設ページでは20位まで全ての結果を公開しています。

会議・研修・ロケ・イベントなど様々なシーンで「次のお弁当選び」にお役立てください。

▶ 年間ランキング特設ページ：https://www.ft.obentodeli.jp/ranking2025sougou

「お弁当デリ」について

「お弁当デリ」は、約350店舗・約3,500種類以上の宅配弁当を掲載する、法人・団体向けデリバリーサイトです。スタッフ用のコスパ弁当から来客・VIP向けの高級おもてなし弁当まで幅広く取り揃え、お弁当選びのプロ"コンシェルジュ"によるご提案にも対応しています。

ワオ株式会社について

- サービスURL：https://obentodeli.jp/- 電話番号：050-5526-6027（平日 9:00～19:00 ／ 土日祝 10:00～17:00）

ワオ株式会社はオフィス向け食事支援を中心に、社員のウェルビーイング向上と企業の制度価値向上に資するサービスを企画・運営する企業です。

対面販売型の弁当提供や設置型の仕組みを通じ、導入の容易さと運用負荷の低減、継続利用につながる体験設計を強みとしています。

会社概要

主な事業- お弁当専門の社員食堂サービス「社食DELI」(https://www.shashokudeli.com/)- 法人・団体向けの宅配弁当サイト「お弁当デリ」(https://obentodeli.jp/)- テイクアウト専門のフードコート「屋台DELI」(https://www.yataideli.com/store)- オードブル・ケータリング総合サイト「はこぶケータリング」(https://hakobu-catering.obentodeli.jp/)

商号 ： ワオ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 浦谷 明

所在地 ： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-3 渋谷363清水ビル11階

設立 ： 2003年9月

事業内容： 「社食DELI」、「お弁当デリ」、「屋台DELI」、「はこぶケータリング」の企画運営販売

資本金 ： 10,000万円

ホームページ：ワオ株式会社(https://www.wao-cart.com/)