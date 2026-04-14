施主の「これにしたい」を、ズレなく現場へ。住宅設備機器ブランド『Crafree（クラフリー）』が、施主・設計士・工務店をURLひとつで繋ぐ「検討リスト＆図面共有機能」をリリース。

カナエテ株式会社

「日常に非日常の空間を」をコンセプトに、ハイエンドな住宅設備を展開するカナエテ株式会社（本社：福岡県福岡市南区、代表取締役：石田 徹）は、運営するカスタム住宅設備機器ブランド「Crafree（クラフリー）」において、家づくりをされる一般のお施主様、および建築・インテリアのプロに向けた新機能『案件別 検討リスト機能』を2026年4月13日より提供開始いたしました。本機能は会員登録（無料）のみで、どなたでもすぐにご利用いただけます。

■ 開発の背景：水回り選びにおける「伝える難しさ」と「図面集め」の負担

洗面ボウルや水栓などを自由に選ぶ「造作洗面台」の人気が高まる一方で、お施主様とプロ（設計・施工）の間にはコミュニケーションの壁がありました。

施主様の悩み： 「Crafreeのこのボウルと水栓にしたい」と思っても、正確な品番や仕様を設計士や工務店に漏れなく伝えるのが難しい。

プロの悩み： 施主様の要望に合わせてメーカーサイトから画像を切り抜き、寸法図のPDFを一つ一つダウンロードして「提案書」を作るのに膨大な時間がかかる。

Crafreeは、この労力をなくすため、Crafree製品の仕様検討から情報共有までをオンラインでシームレスに完結できる独自システムを開発いたしました。

■ 新機能の3つのポイント（施主とプロの「共創」をサポート）

１. 施主からプロへ、URLひとつで「要望」を正確にシェア サイト上で「マイホーム用」などのフォルダを作り、お好みのクラフリー製品（ボウル、水栓、アクセサリー等）を保存。発行された「共有URL」を設計士や工務店にLINEやメールで送るだけで、品番やカラーなどの正確な仕様がテキストと画像で一瞬で伝わります（施主指定のスマート化）。

２. プロの実務を助ける「提案書＆図面の一括ダウンロード」 プロの皆様は、検討リストから1クリックで「美しいプレゼンボード（PDF）」を出力可能。さらに、現場の施工管理に欠かせない「各機器の寸法図や承認図」を、一つ一つ探すことなく一括でダウンロードできます。Crafree製品で揃えれば、カタログの切り貼りや図面探しの手間がなくなり、本来のデザイン業務に集中できます。

３. 【今後の展望】買い忘れを防ぐ「スマート喚起機能」で現場をスムーズに 造作洗面台で起こりがちな「ボウルは指定されたが、専用の排水トラップ（配管）を頼み忘れた」という発注漏れを防ぐため、リストに洗面ボウルを追加した際、適合する必須パーツを自動で喚起（レコメンド）する機能を順次アップデート予定です。これにより、ECでの買い忘れを防ぎ、現場での「部品が足りなくて工事が止まる」というトラブルを未然に回避します。

詳細を見る :https://crafree.jp/guide/consideration-list

■ 「建築・建材展2026」での反響

今月出展した「建築・建材展2026」でも、多くのプロフェッショナルから「こんな機能が欲しかった」とのお声をいただきました。Crafreeは今後も、ただ美しいプロダクトを販売するだけでなく、お施主様の理想の空間づくりと、プロフェッショナルのスムーズな業務を支援する「機能的なインフラ」としてのアップデートを続けてまいります。

■ブランド「Crafree」について

Crafree（クラフリー）は、「ホテルライクな空間づくり」をテーマに、洗面空間を中心とした水まわり製品を展開しています。

“旅先で感じるような感動と落ち着き”を日常に取り入れることで、暮らしの質を高め、心地よい時間を生み出すことを目指しています。

ものづくりの技術と美意識を融合させたプロダクトは、設計・施工・デザインのプロフェッショナルからも高く評価されています。

■会社概要

【会社名】 カナエテ株式会社

【所在地】 〒815-0035 福岡県福岡市南区向野2-10-25

【事業内容】 住宅設備機器の企画・製造・販売

【URL】 https://company.kanaete.jp/about/company/

■本件に関するお問い合わせ先

カナエテ株式会社

クラフリー事業部

TEL：0120-987-559

Email：info@crafree.jp