365日お祭り気分の浅草横町、次は“キッズが主役”でパワーアップ！食べてうれしい、遊んでたのしい特典をスタート！！

株式会社スパイスワークスホールディングス

2022に年誕生した「食と祭りの殿堂 浅草横町」（運営本社：千代田区 代表取締役社長：下遠野亘）は、浅草近隣の地元の方から、日本人旅行者、海外の旅行者の方々と365日お祭り気分が楽しめると日々ご来店いただいてます。今後は特にお子様連れのご家族が気軽に立ち寄り、安心してお食事や空間を楽しめる環境づくりを目的とし、新たなサービスを充実させました。

■ お子様向け施策内容

１. キッズメニューの新設

お子様にも喜んでいただける専用メニューを新設し、ご家族皆さまでのお食事時間をより充実したものにいたします（全ての店舗でソフトドリンク付き）※12歳以下のお子様が対象

●雷もんじゃ

みんな大好き！たこ焼き&ポテトセット 500円

●浅草いづも

わくわくウナからセット 999円

●コナマミレ

ミニコーン豚玉セット 500円

●ユラユラ

ゆらゆらミニラーメンセット 500円

●神豚

ミニそぼろ丼セット 500円

●浅草すし

寿司屋のわんぱくキッズプレート 999円

●ロッキーカナイ

フライドブラザーズセット 769円

全て税込み

２. レシート特典プレゼント企画

当日、館内でのご利用金額に応じて、お子様へ嬉しい特典をご用意しております。

・3,500円以上（税込）のご利用で、お子様1名様につき１つ「アイスクリーム」または「ガチャガチャ」が楽しめるコインいずれかをプレゼント

・7,000円以上（税込）のご利用で、お子様2名様が対象となります

この特典は当日レシートのみ有効です。

浅草横町は「大人も子供も一緒に楽しめる横町」として、さらに幅広いお客様に愛される場所を目指してまいります。

更に館内には2台のクレーンゲームを導入し、レンタル着物の着付け待ち時間やお食事の時間調整など、より多彩な楽しみ方をご提供いたします。

今後も季節ごとの企画やイベントを通じて、ご家族の思い出に残る時間を提供してまいります。

＊＊＊浅草横町＊＊＊

所在地： 〒111-0032 東京都台東区浅草２丁目６-７ 楽天地ビル 4F

営業時間：店舗により異なる（11時～23時）

公式H.P：https://asakusayokocho.com/

Instagram：https://www.instagram.com/asakusa_yokocho/

"浅草横町”は、昭和レトロな雰囲気とネオンが楽しめる中で、鰻・もんじゃ・焼鳥・寿司・焼とん・総合居酒屋など7店舗の飲食店とレンタル着物店が揃っています。縁日を思わせる屋台や週末のお祭り・イベントも楽しめ、国内外の観光客に人気のある“日本の祭り文化”を体感できる賑やかな空間です。テラス席ではのんびり休憩したり、焼鳥を味わったりすることができます。また、夏には冷水を張った「足水テラス」で涼を楽しめる穴場スポットとしてもご利用いただけます。隅田川花火大会も楽しむことができます。