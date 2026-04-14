365日お祭り気分の浅草横町、次は“キッズが主役”でパワーアップ！食べてうれしい、遊んでたのしい特典をスタート！！
2022に年誕生した「食と祭りの殿堂 浅草横町」（運営本社：千代田区 代表取締役社長：下遠野亘）は、浅草近隣の地元の方から、日本人旅行者、海外の旅行者の方々と365日お祭り気分が楽しめると日々ご来店いただいてます。今後は特にお子様連れのご家族が気軽に立ち寄り、安心してお食事や空間を楽しめる環境づくりを目的とし、新たなサービスを充実させました。
■ お子様向け施策内容
１. キッズメニューの新設
お子様にも喜んでいただける専用メニューを新設し、ご家族皆さまでのお食事時間をより充実したものにいたします（全ての店舗でソフトドリンク付き）※12歳以下のお子様が対象
●雷もんじゃ
みんな大好き！たこ焼き&ポテトセット 500円
●浅草いづも
わくわくウナからセット 999円
●コナマミレ
ミニコーン豚玉セット 500円
●ユラユラ
ゆらゆらミニラーメンセット 500円
●神豚
ミニそぼろ丼セット 500円
●浅草すし
寿司屋のわんぱくキッズプレート 999円
●ロッキーカナイ
フライドブラザーズセット 769円
全て税込み
２. レシート特典プレゼント企画
当日、館内でのご利用金額に応じて、お子様へ嬉しい特典をご用意しております。
・3,500円以上（税込）のご利用で、お子様1名様につき１つ「アイスクリーム」または「ガチャガチャ」が楽しめるコインいずれかをプレゼント
・7,000円以上（税込）のご利用で、お子様2名様が対象となります
この特典は当日レシートのみ有効です。
浅草横町は「大人も子供も一緒に楽しめる横町」として、さらに幅広いお客様に愛される場所を目指してまいります。
更に館内には2台のクレーンゲームを導入し、レンタル着物の着付け待ち時間やお食事の時間調整など、より多彩な楽しみ方をご提供いたします。
今後も季節ごとの企画やイベントを通じて、ご家族の思い出に残る時間を提供してまいります。
＊＊＊浅草横町＊＊＊
所在地： 〒111-0032 東京都台東区浅草２丁目６-７ 楽天地ビル 4F
営業時間：店舗により異なる（11時～23時）
公式H.P：https://asakusayokocho.com/
Instagram：https://www.instagram.com/asakusa_yokocho/
"浅草横町”は、昭和レトロな雰囲気とネオンが楽しめる中で、鰻・もんじゃ・焼鳥・寿司・焼とん・総合居酒屋など7店舗の飲食店とレンタル着物店が揃っています。縁日を思わせる屋台や週末のお祭り・イベントも楽しめ、国内外の観光客に人気のある“日本の祭り文化”を体感できる賑やかな空間です。テラス席ではのんびり休憩したり、焼鳥を味わったりすることができます。また、夏には冷水を張った「足水テラス」で涼を楽しめる穴場スポットとしてもご利用いただけます。隅田川花火大会も楽しむことができます。