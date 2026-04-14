年収500万円以上を目指す整備士向けハイクラス転職サービス『メカニッ求エージェント』を開始！整備士のキャリアアップを全力サポート

株式会社レソリューション

求人・転職サイト「メカニッ求」を運営する株式会社レソリューション（https://www.resolution.co.jp/）は、年収500万円以上を目指す整備士に向けた有料職業紹介サービス『メカニッ求エージェント』の提供を開始いたしました。

■サービス開始の背景

自動車業界全体で深刻な人材不足が続く中、整備士の賃金上昇やAIの導入、空調設備などの職場環境の改善など、現場を取り巻く環境はポジティブに変化しつつあります。しかし、求職者の間には依然として「3K（きつい、汚い、危険）」のイメージが根強く残っており、業界からの人材流出や若者の整備士離れが大きな課題となっています。こうした企業側の改善努力と、求職者が抱く古いイメージとのギャップを埋め、整備士がより良い条件で長く活躍できる社会を実現することは、日本の自動車産業を根底から支える上で急務であると考えています。当社はこれまで自動車業界に特化した人材派遣事業で培ってきた圧倒的な求人ネットワークとノウハウを活かし、求人・転職サイト「メカニッ求」に加えて新たに有料職業紹介サービス『メカニッ求エージェント』の提供を開始いたします。

■メカニッ求エージェントとは

「メカニッ求エージェント」は、自動車業界に特化した有料職業紹介サービスです。

これまで人材派遣事業で培ってきた求人ネットワークと業界ノウハウを活かし、年収500万円以上を目指す整備士や、さらなる年収アップを望む求職者と、優秀な人材を求める企業をマッチングします。

■サービスの特徴

1．自動車業界特化の知見と、派遣事業で培った豊富な求人数

自動車業界の人材派遣事業を通じて蓄積したノウハウを最大限に活用し、業界特化型ならではの豊富な求人数の中から、求職者の経験や今後のキャリア志向に応じた最適な求人を紹介します。

2．「3K」イメージを払拭し、年収500万円以上を目指すマッチング

賃金や労働環境の不安などを一緒に解決し、希望に合わせた求人を紹介します。

3．企業の採用リスクを軽減する成果報酬型（紹介手数料40％・返金規定あり）

採用企業様に対しては、初期費用が発生しない完全成果報酬型（紹介手数料40％）でサービスを提供いたします。また、万が一早期離職が発生した場合の「返金規定」も設けており、採用コストの高騰リスクを抑えつつ、安心して人材を確保できる体制を整えています。

■サービスの流れ

【求職者】

専用Webページから登録後、専任アドバイザーが希望条件やキャリア志向をヒアリングし、適した求人を紹介します。選考から内定後まで一貫してサポートします。

▶︎登録フォーム：https://mechani-q.com/column/mq-agent-entry/

【企業】

採用をお考えの企業様は、下記にお問い合わせください。

担当者が採用ニーズをヒアリングし、要件に合う人材を紹介します。

▶︎お問合せフォーム：https://mechani-q.com/inquiry

■株式会社レソリューション 責任者コメント

（参考例：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002312.000002955.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002312.000002955.html)）

■株式会社レソリューションについて

【「2020年度～2024年度 自動車整備士派遣実績」において5年連続売上・登録人数No.1※】

※調査会社：東京商工リサーチ

株式会社レソリューション（https://www.resolution.co.jp/）は、「自動車整備士の夢や希望をカタチにする会社」として、自動車整備士、板金塗装・フロントアドバイザーなどの専門スキルに特化した人材派遣会社です。

＜レソリューションのここがすごい＞

1．求人数約2,000件

⇒整備職や板金塗装、フロント職など自動車業界に専門特化した求人が常時2000件以上

2．面談数約3,000件

⇒毎月200名～300名の方と面談を実施

3．拠点数全国19拠点(修正)

⇒北海道～沖縄県まで日本全国のネットワークを駆使し、最適な求人、求職者をマッチングいたします。

【株式会社レソリューション】

■URL：https://www.resolution.co.jp/

【メカニッ求】整備士・メカニックなど自動車業界の求人・転職サイト

■URL：https://mechani-q.com/

■お問い合わせ

メディア公開用の問い合わせ先

contact@mechani-q.com