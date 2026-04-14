食品ECで“売上と利益”を同時に伸ばす実践ロードマップ～販売戦略×CRM×AIチャット×顧客対応～

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マーケティングアソシエーション株式会社


ECサイトの運営代行サービスを提供しているマーケティングアソシエーション株式会社（本社：東京都台東区　代表取締役：中園広和、以下当社）は、2026年4月27日（月）に、マーケティングアソシエーション株式会社主催のウェブセミナー【食品ECで“売上と利益”を同時に伸ばす実践ロードマップ～販売戦略×CRM×AIチャット×顧客対応～】を開催します。


詳細・お申し込みはこちら :
https://ma-inc.jp/seminar/cos-83/?utm_source=260414ma_prtimes_seminar&utm_medium=press
【このような課題はありませんか？】

・自社EC、モール出店をしているが、売上改善の方法を知りたい…


・リソース不足で効率的な運営が出来ていない…


・ECでもしっかりと利益を確保していきたい…



【本セミナーで学べること】

原価高騰、広告費高騰、人手不足…。


食品業界を取り巻く環境が厳しさを増す今、ECで売上を伸ばすだけでは十分とは言えません。


これから求められるのは、「売上を伸ばしながら利益を守る仕組みづくり」です。


そのために重要なのが、売上を伸ばす仕組みを構築しながら、同時に業務を効率化し、顧客体験を向上させる“全体最適”の視点です。



本セミナーでは、食品ジャンル特有の課題にフォーカスし、それぞれの領域のプロフェッショナル4社が「利益を守る仕組みづくり」について徹底解説します。



“選ばれ続ける食品ブランド”になるためのヒントが詰まったセミナーとなりますので、貴重な機会をお見逃しなく、ぜひご参加ください！


【参加&アンケート特典】

★★アンケート回答で各社セミナー資料プレゼント！★★



■共催企業

Gastroduce Japan株式会社


株式会社モールハック


株式会社LTV-X


株式会社QuickCEP


マーケティングアソシエーション株式会社


■こんな方におすすめ

・食品メーカーで自社ECまたはモール出店を検討している方


・自社EC・モール運営の改善方法を知りたい方


・バックヤード業務を効率化したい方


・顧客対応に課題をお持ちの方


■ セミナースケジュール及び内容
[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/368_1_d24823380191c908c5e2bd3afb6a175e.jpg?v=202604140151 ]


■ 開催概要


日時：2026年4月27日（月）14:00～15:30
会場：オンライン※zoomを使用
料金：無料
共催：Gastroduce Japan株式会社、株式会社モールハック、株式会社LTV-X、株式会社QuickCEP、マーケティングアソシエーション株式会社


詳細・お申し込みはこちら :
https://ma-inc.jp/seminar/cos-83/?utm_source=260414ma_prtimes_seminar&utm_medium=press
■会社概要


会社名：マーケティングアソシエーション株式会社


代表取締役：中園広和


所在地：東京都台東区池之端1丁目1-15 南星上野ビル1・3・4F


資本金：1,750万円


事業内容：コールセンター代行・EC運営代行をはじめとしたBPO業務



■コーポレートサイト：https://ma-inc.jp/


■コールセンター代行サービス：https://ma-inc.jp/service/customer_support_plus/lp/


■EC運営代行サービス：https://lp.ma-inc.jp/ec


■EC運営のノウハウが学べるメディア「なるほど！まかせてEC」


https://makasete-ec.jp/naruhodo/