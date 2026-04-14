マーケティングアソシエーション株式会社

ECサイトの運営代行サービスを提供しているマーケティングアソシエーション株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は、2026年4月27日（月）に、マーケティングアソシエーション株式会社主催のウェブセミナー【食品ECで“売上と利益”を同時に伸ばす実践ロードマップ～販売戦略×CRM×AIチャット×顧客対応～】を開催します。

詳細・お申し込みはこちら :https://ma-inc.jp/seminar/cos-83/?utm_source=260414ma_prtimes_seminar&utm_medium=press【このような課題はありませんか？】

・自社EC、モール出店をしているが、売上改善の方法を知りたい…

・リソース不足で効率的な運営が出来ていない…

・ECでもしっかりと利益を確保していきたい…

【本セミナーで学べること】

原価高騰、広告費高騰、人手不足…。

食品業界を取り巻く環境が厳しさを増す今、ECで売上を伸ばすだけでは十分とは言えません。

これから求められるのは、「売上を伸ばしながら利益を守る仕組みづくり」です。

そのために重要なのが、売上を伸ばす仕組みを構築しながら、同時に業務を効率化し、顧客体験を向上させる“全体最適”の視点です。

本セミナーでは、食品ジャンル特有の課題にフォーカスし、それぞれの領域のプロフェッショナル4社が「利益を守る仕組みづくり」について徹底解説します。

“選ばれ続ける食品ブランド”になるためのヒントが詰まったセミナーとなりますので、貴重な機会をお見逃しなく、ぜひご参加ください！

【参加&アンケート特典】

★★アンケート回答で各社セミナー資料プレゼント！★★

■共催企業

Gastroduce Japan株式会社

株式会社モールハック

株式会社LTV-X

株式会社QuickCEP

マーケティングアソシエーション株式会社

■こんな方におすすめ

・食品メーカーで自社ECまたはモール出店を検討している方

・自社EC・モール運営の改善方法を知りたい方

・バックヤード業務を効率化したい方

・顧客対応に課題をお持ちの方

■ セミナースケジュール及び内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/368_1_d24823380191c908c5e2bd3afb6a175e.jpg?v=202604140151 ]

■ 開催概要

日時：2026年4月27日（月）14:00～15:30

会場：オンライン※zoomを使用

料金：無料

共催：Gastroduce Japan株式会社、株式会社モールハック、株式会社LTV-X、株式会社QuickCEP、マーケティングアソシエーション株式会社

詳細・お申し込みはこちら :https://ma-inc.jp/seminar/cos-83/?utm_source=260414ma_prtimes_seminar&utm_medium=press■会社概要

会社名：マーケティングアソシエーション株式会社

代表取締役：中園広和

所在地：東京都台東区池之端1丁目1-15 南星上野ビル1・3・4F

資本金：1,750万円

事業内容：コールセンター代行・EC運営代行をはじめとしたBPO業務

■コーポレートサイト：https://ma-inc.jp/

■コールセンター代行サービス：https://ma-inc.jp/service/customer_support_plus/lp/

■EC運営代行サービス：https://lp.ma-inc.jp/ec

■EC運営のノウハウが学べるメディア「なるほど！まかせてEC」

https://makasete-ec.jp/naruhodo/