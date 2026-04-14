「再生プラスチック需給の関連動向と将来」と題して、株式会社みずほ銀行 みずほ総合研究所 サステナビリティコンサルティング部 安井 颯氏によるセミナーを2026年5月26日(火)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

再生プラスチック需給の関連動向と将来

～自動車業界におけるプラスチック資源循環の拡大へ向けて～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26222

[講 師]

株式会社みずほ銀行 みずほ総合研究所

サステナビリティコンサルティング部 持続型社会チーム

シニアコンサルタント 安井 颯 氏

[日 時]

２０２６年５月２６日（火） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

2025年12月に欧州でELV管理規則案が暫定合意に達するなど、自動車業界をはじめとした各業界において、再生プラスチックの需要が高まりつつある。

本セミナーでは、プラスチック資源循環に関する海外および国内の政策動向について概観し、自動車等の業界における目標や取組などの動向について説明する。そして、プラスチックのマテリアルフローを手掛かりとして廃プラスチックリサイクルおよび再生プラスチック利用の現状と課題について把握するとともに、再生プラスチック需給について分析し、将来のプラスチック資源循環に関する考察を深める。

１．プラスチック資源循環に関する動向

（１）国内外の政策動向

（２）自動車等の業界における動向

２．プラスチック資源循環の現状と課題

（１）プラスチックのマテリアルフロー

（２）廃プラスチックリサイクルの現状と課題

（３）再生プラスチック利用の現状と課題

３．再生プラスチック需給に関する分析

４．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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