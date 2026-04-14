第2回市民大運動会を開催 体力測定や健康チェックも同時実施

舞鶴市

舞鶴市は、令和8年5月30日（土）に舞鶴文化公園体育館で「第2回舞鶴市民大運動会」を開催します。当日は体力測定会や健康チェック、ニュースポーツ体験なども同時開催し、市民の健康増進を図ります。

舞鶴市では、市民がスポーツを通じて交流し、自身の健康状態を確認する機会として、昨年度に引き続き「第2回舞鶴市民大運動会」を実施します。

メインイベントとなる市民大運動会は、事前申込制・先着順で計300名の参加者を募集します。当日は「ちゃった体操」による準備運動に始まり、障害物競走、玉入れ、台風の目、大縄、綱引き、リレーなど、多種多様な種目が行われる予定です。個人での参加のほか、事業所や友人、家族等のグループ単位での申し込みも可能です。

また、運動会に参加されない方も利用できる同時開催イベントとして、以下のコーナーを設けます。

- 体力測定コーナー：跳躍力測定や反射反応テスト、大人のスポーツテストを実施します- 軽運動ミニレッスン：自宅でできる簡単なトレーニング（各15分程度）を計4回実施します- 健康チェックコーナー：日本生命の協力により、測定機器を用いた健康チェックを行います- ニュースポーツ体験：マイパックやモルックを体験いただけます

体力測定や健康チェックなどは事前の申し込みが不要で、無料で参加いただけます 。市民の皆さまの積極的なご参加をお待ちしております。

実施概要

日時：令和8年5月30日（土）9時30分～15時00分（受付 9時00分）

場所：舞鶴文化公園体育館（アリーナ・剣道場）

対象：舞鶴市民

【市民大運動会の詳細】

募集人数：300名（先着順）※1グループ最大10名まで申し込み可

参加料：1人あたり200円

募集期間：令和8年4月1日（水）～5月11日（月）

申込方法：専用フォームより申し込み

https://ttzk.graffer.jp/city-maizuru/smart-apply/apply-procedure/7484077402269435191/door

【体力測定会・健康チェック等の詳細】

参加料：無料

申込：不要（当日参加可能）

ミニレッスン時間：１.11時00分～ ２.12時30分～ ３.13時30分～ ４.14時30分～