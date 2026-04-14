【’47（フォーティーセブン）】ゴルフカルチャーを背景にした機能性ヘッドウェアコレクションが登場。ヤンキース、ドジャースモデルを4月より発売

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、ゴルフカルチャーを背景にした機能性ヘッドウェアコレクションを、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)、’47長野・沖縄(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて4月より発売いたします。

本コレクションは、ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャースをモチーフに、ゴルフのエッセンスを取り入れたデザインが特徴です。ゴルフシーンでの着用も想定しながら、日常のスタイリングにも取り入れやすいバランスに仕上げています。

素材には、接触冷感素材 「brrr°(R)（バー）」を採用。ひんやりとした肌触りに加え、吸水性・透湿性・速乾性に優れ、暑い季節でも快適な着用感を保ちます。

シルエットは、「CAPTAIN」、「TRUCKER」、「HITCH」、「CLEAN UP」を展開。「CAPTAIN」にはコーディネートにアクセントを加えるカモ柄を採用し、その他のモデルではゴルフを想起させる鮮やかなグリーンとホワイトを基調としたカラーリングを採用しています。

各モデルには、ゴルフをモチーフにしたグラフィックやディテールを取り入れ、MLB球団ロゴと組み合わせたデザインを採用しています。

【'47 ELEVATED GREENS COLLECTION】

ラインアップの一部 ※価格はすべて税込

[’47 CAPTAIN] 各 6,380 円

Right SideRight Side

[’47 HITCH] 5,830 円 [’47 TRUCKER] 5,280 円

BackFront

[’47 CLEAN UP] 各 5,280 円

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コレクション一覧はこちら：

https://47brand.co.jp/collections/elevated-greens

【'47ブランドとは】

’47（フォーティーセブン）は、1947年に米国ボストンで創業したカジュアルライフスタイルブランドです。イタリア移民の双子兄弟アーサーとヘンリー・ディアンジェロが、ボストン・レッドソックスの本拠地フェンウェイ・パーク周辺でスポーツ記念品を販売したことから始まりました。現在はスポーツファンカルチャーを背景に、ヘッドウェアやアパレルを展開するライフスタイルブランドとして世界中で展開し、MLB、NFL、NBA、NHLのアメリカ4大プロスポーツリーグをはじめ、650校以上の大学とパートナーシップを結んでいます。

【’47オフィシャルサイト / SNS】

公式オンラインストア 47brand.co.jp(https://47brand.co.jp/)

Instagram 47japan(https://www.instagram.com/47japan/)

X 47japan_1947(https://x.com/47japan_1947)

TikTok 47japan(https://www.tiktok.com/@47japan)