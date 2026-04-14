【アヴェダ】新コンセプト サロン「BEHIVE.A」2026年4月15日（水）仙台・広瀬通にグランドオープン

ELCジャパン合同会社

有限会社THIS（本社：宮城県仙台市、代表取締役：吉田 昌史）は、アヴェダ コンセプトサロン「BEHIVE.A」を、2026年4月15日（水）仙台・広瀬通にオープンいたします。

仙台地下鉄「広瀬通駅」から徒歩1分の利便性に優れた立地に位置し、オフィスや商業施設が集まるエリアにおいて、日常の中で気軽に立ち寄れるサロンとして、幅広いお客様に向けたサービスを提供します。

本サロンでは、アヴェダの植物由来のアプローチを取り入れ、髪や頭皮への負担に配慮しながらデザイン性を高め、ヘア・スキン・ボディまでを含めたトータルケアを提案。お客様一人ひとりに寄り添いながら、「美しさ」と「心地よさ」を実感いただける体験を提供してまいります。

■ 人と人とのつながりを大切にしたサロン哲学

BEHIVE.Aは、「人対人」の関係性を何よりも大切にするヘアサロンです。

美容を通じて、お客様・スタッフ・地域社会すべてに心地よいつながりを生み出す存在を目指しています。一人ひとりの骨格や髪質、ライフスタイルに寄り添い、「今」だけでなく「これから」も見据えたヘアデザインを提案。髪に触れた瞬間や鏡を見たときの小さな高揚感まで大切にしています。

■ アヴェダとともに提案するホリスティックなビューティー

BEHIVE.Aでは、アヴェダ製品の特性を活かし、髪や頭皮のコンディションに着目したケアとデザインを組み合わせた施術を提供します。

さらに、植物の力とサステナブルな思想を背景に、継続的なケアを通じて髪本来の美しさを引き出すとともに、日常に寄り添う心地よい体験を提案してまいります。

■ 主なメニュー

カット：5,280円（シャンプー・ブロー込み）

カラー：5,500円～

パーマ：11,330円～

縮毛矯正：16,830円～

ヘッドスパ：6,160円～

BEHIVE.A

オープン日：2026年4月15日（水）

所在地：宮城県仙台市青葉区本町2丁目2番4

トモル広瀬通PhilPark 2階A

アクセス：仙台地下鉄「広瀬通駅」徒歩1分

URL：https://behive-jp.com

■ コンセプト サロンについて

アヴェダのネットワーク サロンには、アヴェダ製品およびサービスのみを取り扱う「コンセプト サロン」と、他メーカーの製品・サービスも最大3社まで取り扱うことができる「ファミリー サロン」があります。

いずれのサロンも、アヴェダの使命（ミッション）に共感する独立した第三者によって経営されており、アヴェダとパートナーシップを築きながら、持続的なビジネスの発展と成功を共に目指しています。

アヴェダのコンセプト サロンは、現在国内に約100店舗を展開しています。

「アヴェダ」サロンの特長は、五感を刺激しながら心身のバランスを整えるホリスティックなアプローチにあります。ピュアな花と植物の力を活かし、お客様一人ひとりの個性を尊重しながら、健康的な美しさを引き出します。また、ユニセックスでご利用いただける点も特長のひとつです。

■ AVEDA（アヴェダ）について

1978年以来、自然界の力を源に邁進してきたアヴェダは、地球を大切に守り続ける使命を果たすため、ヘアスタイリスト、ホースト レッケルバッカー氏によって創設されました。

人と地球のために丁寧に作り上げられたアヴェダの植物由来でヴィーガンな高機能ヘアケア、スキンケア、ボディケア製品は、近代科学の知見と、古代インドの智慧アーユルヴェーダを融合し、ボタニカル テクノロジーとグリーンケミストリーを駆使して製造されています。また、アヴェダはリーピングバニー認証やB Corp認証を取得しており、社会的および環境的パフォーマンス、透明性、説明責任において高水準を満たしています。

アヴェダ製品は、世界45カ国以上のアヴェダショップ、パートナーサロン、専門小売店の他、ブランド公式サイトにて取り扱っています。

■ 会社概要

会社名：有限会社THIS

代表者：吉田 昌史

所在地：宮城県仙台市青葉区中央1-6-25 東映堂仙台ビル1階

TEL/FAX：022-222-7408

■ 本件に関するお問い合わせ先

BEHIVE.A

担当：吉田 昌史

URL：https://behive-jp.com