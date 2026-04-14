【函館 蔦屋書店】道南の老舗企業が集まる「百年祭 老舗衆の百紀夜行 OLD, and NOW」を4/20(月)より開催

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函館 蔦屋書店（北海道函館市）は、2026年4月20日（月）から4月26日（日）まで、道南の老舗企業14社が集まるイベント「百年祭 老舗衆の百紀夜行 OLD, and NOW」を開催します。歴史と伝統に裏打ちされた食品や、今の時代に合わせて生み出された新商品が並ぶほか、この期間だけのコラボレーション商品を実演販売します。また、週末はキッチンやステージでのワークショップ、屋外イベントも実施します。老舗ならではの魅力をたっぷり感じられる7日間を、ぜひお楽しみください。

「百鬼夜行」は、古道具に化けた「付喪神（つくもがみ）」が夜中に列をなして徘徊する日本の説話です。100年近く使われた古道具には魂が宿ると考えられ、「九十九神（つくもがみ）」と呼ばれていたのが始まりとされています。本イベントは「老舗企業が一世紀の間に受け継いだ技や思いを胸に、皆でわいわい集まろう」という思いを込めて、「百紀夜行」と名付けました。

参加企業紹介

函館カール・レイモン工場／道南食糧工業株式会社／合名会社山キ越前屋商店／株式会社五勝手屋本舗／株式会社五島軒／日乃出食品株式会社／株式会社十字屋／帰山農園／金森商船株式会社／佐々木豆腐店／株式会社千秋庵総本家／株式会社山の中村商店／橋谷株式会社／小田島水産食品株式会社

週末イベント

＜4月25日(土)、26日(日)＞

ブロックで遊べるカネモリブリックラボ（金森商船）

ブロックで自由に遊べるコーナーが2階ステージに登場。みんなの作品を並べて、大きな町をつくりましょう。会場には、北海道新幹線開業10周年を記念して、ブロックでつくった大きな新幹線も展示します。

サウナカー展示（橋谷）＆キッチンカー販売

屋外パークに移動式のサウナカーとキッチンカーが集まります。

＜4月25日(土)＞

和菓子教室 スピードクッキング（千秋庵総本家）

電子レンジを使って簡単にできる和菓子作りに挑戦します。3種類（予定）の和菓子をつくってみませんか。

バンケットサービス体験（五島軒）

五島軒本店にて、100年以上培われているおもてなしの技。レストランマネージャーがナイフ・フォークの並べ方や、飲み物の注ぎ方など、テーブルマナーの基礎を楽しくレクチャーします。

＜4月26日(日)＞

おからで作る味噌づくり体験（佐々木豆腐店）

佐々木豆腐店のおからで味噌をつくります。おからは、豆腐を製造する過程でできる副産物。フードロス、SDGsの視点からも学びながらお楽しみいただけます。

炊飯・おにぎり教室（帰山農園）

お米の保管方法、美味しい炊き方など、プロのお米の扱い方を学べます。おにぎりは、お子様でも簡単につくっていただけます。

創業150周年記念絵本の読み聞かせ（五勝手屋本舗）

「折居姥（おりいうば）」という老婆が小瓶の中の水を海にまくと、大量のニシンが現れて――。五勝手屋本舗創業150周年を記念して作られた絵本を一緒に楽しみましょう。

※開催時間や参加費などの詳細はホームページ(https://www.hakodate-t.com/)、Instagram(https://www.instagram.com/hakodate_tsutaya.books/)にて追ってご案内します。

イベント概要

百年祭 老舗衆の百紀夜行 OLD, and NOW

日程 2026年4月20日（月）～26日（日）

時間 10:00～18:00

場所 函館 蔦屋書店 各所、屋外パーク

主催 函館 蔦屋書店

お問い合わせ先 Tel.0138-47-2600（函館 蔦屋書店）

URL https://www.hakodate-t.com/news/52507/

店舗情報

函館 蔦屋書店

「人と人、人と文化をつなぐ場」として2013年12月にオープン。書籍や雑貨、カフェやレストランを通して、お客様の新しい「好き」を見つけるお手伝いをいたします。

住所 北海道函館市石川町85-1

電話番号 0138-47-2600

営業時間 9:00～22:00

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