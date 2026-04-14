【ブルガリ】ゴールド&スティール Watches & Wonders 2026 カリスマ性と独創性の邂逅

ブルガリ・ジャパン合同会社

卓越性とイノベーションを極めた多彩な時計ブランドが集う、ジュネーブにおけるウォッチメイキングの国際的イベント、Watches & Wonders 2026に、今年ブルガリは2度目の参加をいたします。ブルガリの展示スペースには、「時の芸術」とも称されるウォッチを創造するローマン ハイジュエラーの真髄が反映されています。

セルペンティも変容を遂げます。ブレスレットにあしらわれたスタッズがエッジィな印象を与える「セルペンティ トゥボガス」は、新たなダイアルバリエーションにより、躍動的なタイムピースが誕生しました。

そしてWatches & Wonders 2026と同タイミングでブルガリ ジュエリーからも大きなニュースがあります。「ビー・ゼロワン」からは2点のリング、また「ブルガリ トゥボガス」からも、ゴールドとステンレススティールの組み合わせがアイコニックな新作ジュエリーが発表されます。

Watches & Wonders 2026でのブルガリについて、LVMHウォッチ CEOであり、ブルガリ グループ CEOのジャン-クリストフ・ババンは下記のようにコメントを寄せています。

「Watches & Wonders 2026に今年も参加できることを、改めて嬉しく思っています。ブルガリが持つジュエラー、そしてウォッチメイカーとしての両面が発揮される意義深いイベントです。昨年ついに公式参加を果たしましたが、今年はマイクロメカニクスにおけるスイスでの卓越した技術と、創造性と美への情熱の完全なる結実と、前例に捉われないウォッチメイキングの力を存分に発揮することで、私たちの存在意義をさらに高めています。クリエイティブへの挑戦は新たな地平を切り拓いてウォッチとジュエリーの規範を再定義するよう、つねに私たちを突き動かし、大胆なクリエイションと絶えることのない革新へと繋がっているのです。Watches & Wondersは、このヴィジョンとブルガリが描くウォッチメイキングの躍動的な未来を披露するのに最高の舞台なのです」

「セルペンティ トゥボガス スタッズ カプセル」

新作「セルペンティ トゥボガス スタッズ カプセル」では、ブルガリの大胆なクリエイティビティを象徴するゴールドとステンレススティールの融合に新たな展開が加えられます。セルペンティとトゥボガスとスタッズを組み合わせることで、ブルガリは、ジュエリーに工業デザインの要素を融合させています。プレシャスかつグラフィカル、そして表現力豊かなこのタイムピースには、ダイヤモンド、色石のダイアル、マザー・オブ・パール、さらにゴールドスタッズをあしらったコイルブレスレットが採用され、アイコニックな蛇が魅力を湛えたオブジェへと変貌を遂げています。

スタッズの採用：ジュエリーウォッチに映し出された「ゴールド&スティール」の美学

「セルペンティ トゥボガス スタッズ カプセル」は、ゴールドとステンレススティールのインスピレーションに満ちた邂逅を通じて、ジュエリーとウォッチのそれぞれを手がけるブルガリのスタイルとヴィジョンを体現するコレクションです。蛇の特徴がいかされたモチーフ、しなやかに巻きつくトゥボガスの形状、そしてスタッズという3つのアイコニックなクリエイション要素が相互に作用し、圧倒的なまでに美しいウォッチが形づくられています。



ブルガリのジュエリー哲学から生まれたスタッズが、しなやかなトゥボガスのブレスレットに独特の幾何学模様を加えます。ピラミッド型のファセットがトゥボガスの曲線美を強調し、ブレスレットを彫刻的なジュエリーへと変貌させます。今回スタッズはブルガリのジュエリーカテゴリでも、ブレスレットとネックレスのクリエイションに取り入れられます。ウォッチにおいては「セルペンティ トゥボガス」に採用され、センシュアルなトゥボガスのシルエットのクリエイションに新たな境地を加えました。

ポリッシュ仕上げ、および色石のセッティングにより、伝説的な生き物である蛇の、コンテンポラリーな魅力をさらに強く際立たせます。

「セルペンティ トゥボガス スタッズ カプセル」：アイコンが見せる新たな顔

「セルペンティ トゥボガス スタッズ カプセル」は、ヘリテージ、揺るぎないコード、卓越したクラフツマンシップというブルガリのアイデンティティの結晶です。このクリエイティブの中心では、ブルガリを象徴するセルペンティが、変容、生命、再生のシンボリズムとして輝きを放っています。



ブルガリ ウォッチ マネージングディレクターであるジョナサン・ブリンバウムは「セルペンティ トゥボガス スタッズ カプセル」について下記のようにコメントしました。

「『セルペンティ トゥボガス スタッズ カプセル』は、ブルガリのウォッチメイキングにおける枠にとらわれないヴィジョンを証明する存在です。『セルペンティ トゥボガス スタッズ カプセル』は、単なるウォッチにとどまりません。ジュエリーとインダストリアルデザインが、そしてゴールドとステンレススティールが融合して独自の表現が生まれた、美しき傑作です。ブルガリのアーカイブに見られるスタッズを今の時代に再解釈し、トゥボガスのブレスレットに取り入れることで、ヘリテージと現代の感覚の完璧なる調和が創出されました。これはブルガリ独自のサヴォアフェールを示すものです。あらゆる技術的ディテールと美的選択が、『セルペンティ トゥボガス スタッズ カプセル』をウォッチメイキング界におけるカリスマ的な象徴へと昇華させ、さらにストーリーを語り、未来へと向かう力を与えるのです」



初代セルペンティ ウォッチは1940年代にトゥボガスのブレスレットと共に登場しました。工業デザインとジュエリーの芸術性が交差して生まれた、繊細な金属のバンドを精巧に巻き上げる象徴的な技法は、1970年代にブルガリの代名詞となりました。トゥボガスとともに登場したゴールドとステンレススティールの組み合わせは、素材と表現の二面性を巧みに操る先見的な試みでした。ゴールドの高貴さとステンレススティールの力強さが生む見事なコントラストは、真の技術的偉業と呼ぶべきものであり、独創性に根ざした美学とともにブルガリのインスピレーションの源であり続けます。



そして新作「セルペンティ トゥボガス スタッズ カプセル」が、今このストーリーを新たな物語へと導きます。ブルガリのアーカイブジュエリーより着想を得たスタッズが、「セルペンティ トゥボガス」の建築的で魅惑的なシルエットを再構築しています。1970年代らしい大胆さを想起させる「ゴールド&スティール」との融合が、滑らかなステンレススティールにセットされたゴールド製スタッズが織りなす質感と色彩の絶妙なコントラストを生み出し、繊細でしなやかな現代性を演出します。「セルペンティ トゥボガス スタッズ カプセル」は、絶えず進化し続けるブルガリのカリスマ的象徴としての存在感を放ちます。

アヴァンギャルドなスピリット

4つの限定モデルで展開される「セルペンティ トゥボガス スタッズ カプセル」は、ジュエリーウォッチでありながら、デザインオブジェとしての魅力も持ち合わせています。ゴールドおよびステンレススティール製のバイカラーの3モデルが、イエローゴールド製のもうひとつのモデルとともに鮮烈な存在感を放ちます。素材の組み合わせについての飽くなき探究は、ダイアルにも現れています。ブルガリは色彩の魔術師としての系譜を継承し、卓越した技術と、色石およびマザー・オブ・パールのダイアルの色合いによりゴールドとステンレススティールをさらに際立たせます。



カーネリアンは、イエローゴールド製のトゥボガスとの出会いにより、気品に溢れた輝きをさらに高めます。ピラミッド型のスタッズの4面にはそれぞれ3石ずつブリリアントカットダイヤモンドがあしらわれており、カーネリアンの深みのあるレッドとともに視覚的インパクトをさらに大胆なものにします。

マザー・オブ・パール、ソーダライト、マラカイトのダイアルもそれぞれ、1970年代以降のブルガリを象徴するシグネチャーのひとつである、ゴールドとステンレススティールのアヴァンギャルドな融合を体現します。



マザー・オブ・パールのダイアルは虹色の輝きをセルペンティに与え、ゴールド製のスタッズが、コントラストによりトゥボガスのブレスレットのしなやかさを強調します。

鉱物特有の神秘を湛えるブルーのソーダライトは、蛇の体に沿って交互に配されたピンクゴールドとステンレススティール、セットされたダイヤモンドのスタッズによってその魅力がさらに高められています。

大地が織りなす縞模様が刻まれている深緑のマラカイトダイアルにも、イエローゴールドとステンレスティールのブレスレットが合わせられ、スタッズが配されています。



「セルペンティ トゥボガス スタッズ カプセル」のバリエーションは、一貫性がありながらもさまざまな表現と現代に合わせたデザインコードによって、色彩やゴールドとステンレススティールといった異素材の組み合わせを巧みに調和するブルガリの力を感じさせます。



幾何学的なフォルム、プレシャスなデザイン、そしてカリスマ性に満ちた「セルペンティ トゥボガス スタッズ カプセル」は、ブルガリの輝かしいヘリテージとアヴァンギャルドな美学を体現したウォッチです。ゴールドとステンレススティールの組み合わせは、アイコンであるセルペンティを再構築するクリエイションの表現媒体となります。強い魅力を放つこのジュエリーウォッチは、ローマン ハイジュエラーのパイオニア精神と、絶え間ない進化から磨かれてきた真のエレガンスを体現します。

ジュエリーにおけるゴールドとステンレススティールの象徴的ヴィジョン

「ゴールド＆スティール」は、ジュエリーとウォッチというクリエイティブ領域を超え、ブルガリの特徴を表す言葉として再定義されています。歴史的に工業の世界と結びつけられながらもその耐久性の高さゆえ、ジュエリーの製作においては成形が非常に困難とされるステンレススティールと、気高きゴールドとの融合に、革新を重ねてきたブルガリが大胆な構想とともに取り組みました。



Watches & Wonders 2026において、ブルガリが探求したこの象徴的な素材の組み合わせが、「ビー・ゼロワン」と「ブルガリ トゥボガス」のジュエリーにて披露されます。さらにブルガリが長年培ってきた大胆な素材の融合における卓越した技術を体現し、デザインに新たな解釈を与えたブルガリのヘリテージジュエリーのアイテムもともに展示されます。



「ビー・ゼロワン」リングが描く力強いスパイラルが、ステンレススティール素材とともに新たに登場します。「ビー・ゼロワン」の躍動感ある建築的なアイデンティティがさらに高められ、イエローゴールドとのコントラストが2つの新しいリングそれぞれの表情を際立たせます。洗練された流線型のフォルムがステンレススティールの軽やかさを強調し、快適な着用感とシチュエーションを問わない多様な纏い方を実現します。



トゥボガスのネックレスとブレスレットが、「ゴールド＆スティール」の探求をさらに深めます。ヘリテージとモダニティを繋ぐ2つの素材、しなやかなステンレススティールとゴールドのスタッズが融合することで特徴づけられ、熟練した技術により彫刻的で洗練されたシルエットが形となります。



このコンテンポラリーな表現は、1970年代初頭にブルガリがゴールドとステンレススティールの融合を初めてクリエイションステイトメントとして昇華させたヘリテージのコレクションが直接の契機となっています。「パレンテシ」のブレスレットウォッチ、サファイア、オニキス、ダイヤモンドをあしらった「パレンテシ トゥボガス」のチョーカー、そして「トゥボガス」ブレスレットは、インダストリアルマテリアルを、当時最先端のジュエリーデザインへと変容させたブルガリの大胆なヴィジョンを体現しています。

【製品概要】

「セルペンティ トゥボガス スタッズ カプセル」

品番：104301 / 104347価格：2,398,000円税込ムーブメント：クォーツムーブメント、時/分表示ケース/ダイアル：縦35mm、ステンレススティール製ケース、38石（約0.3ct）のブリリアントカットダイヤモンドをあしらったイエローゴールド製ベゼル、カボションカットのピンクルベライトをあしらったイエローゴールド製リューズ、30ｍ防水、ホワイトマザー・オブ・パールダイアル、イエローゴールドプレートの針およびインデックスブレスレット： 5つのイエローゴールド製スタッズを配したステンレススティール製ブレスレット、135mm(104301)、145mm（104347）発売時期：4月予定

品番：104302予定価格：8,052,000円税込ムーブメント：クォーツムーブメント、時/分表示ケース/ダイアル：縦35mm、イエローゴールド製ケース、38石（約0.3ct）のブリリアントカットダイヤモンドをあしらったイエローゴールド製ベゼル、カボションカットのピンクルベライトをあしらったイエローゴールド製リューズ、30ｍ防水、カーネリアンダイアル、イエローゴールドプレートの針およびインデックスブレスレット： 60石（約0.6ct）のブリリアントカットダイヤモンドをあしらった5つのイエローゴールド製スタッズを配したイエローゴールド製ブレスレット、135mm発売時期：5月予定

品番：104340 / 104346予定価格：3,487,000円税込ムーブメント：クォーツムーブメント、時/分表示ケース/ダイアル：縦35mm、ステンレススティール製ケース、38石（約0.3ct）のブリリアントカットダイヤモンドをあしらったピンクゴールド製ベゼル、カボションカットのピンクルベライトをあしらったピンクゴールド製リューズ、30ｍ防水、ソーダライトダイアル、ピンクゴールドプレートの針およびインデックスブレスレット： 60石（約0.6ct）のブリリアントカットダイヤモンドをあしらった5つのピンクゴールド製スタッズを配したピンクゴールドおよびステンレススティール製ブレスレット 135mm(104301)、145mm（104347）発売時期：7月予定

品番：104360 / 104361予定価格：2,453,00円税込ムーブメント：クォーツムーブメント、時/分表示ケース/ダイアル：縦35mm、ステンレススティール製ケース、38石（約0.3ct）のブリリアントカットダイヤモンドをあしらったイエローゴールド製ベゼル、カボションカットのピンクルベライトをあしらったイエローゴールド製リューズ、30ｍ防水、マラカイトダイアル、イエローゴールドプレートの針およびインデックスブレスレット： 5つのイエローゴールド製スタッズを配したステンレススティール製ブレスレット 135mm(104360)、145mm（104361）発売時期：9月予定

お問い合わせ先：ブルガリ ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/