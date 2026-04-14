＜THINGS THAT MATTER/シングス ザット マター＞が最新スイムウェアを発表。4月に大阪と東京にてポップアップストアの開催が決定。

スタイレム瀧定大阪株式会社

この度、“その先の感覚を纏う”をコンセプトに、ディレクターの武笠綾子が感情や感覚、思い浮かんだ情景・ヴィジョンなどをインスピレーションにクリエイションを行う、「THINGS THAT MATTER（シングスザットマター）」は、最新スイムウェアコレクションを発表。2026年4月21日(火)より、オンラインストアにて順次発売いたします。

UVカット機能が付与された上品な肌見せが叶うスイムウェアは、様々な着こなしやレイヤードをお楽しみいただける計4型のラインナップ。さらに、あらゆるレジャーシーンで活躍する2WAYトートバッグも合わせて発売いたします。

スイムウェアコレクションの発売を記念して、大阪 堀江と東京 原宿にてポップアップイベントの開催が決定いたしました。

オンラインストアはこちら：https://thingsthatmatter.jp/collections/swim

大阪 堀江 POP-UP EVENT

期間：4月17日（金）～4月20日（月）

会場：『SPACE 1-12-15』〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目12－15

イベント詳細はこちら：https://thingsthatmatter.jp/blogs/news/popup-event-in-osaka-04-17fri-04-20mon

東京 原宿 POP-UP EVENT

期間：4月25日（土）～4月26日（日）

会場：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目31－11 Terraza Harajuku 2F

イベント詳細はこちら：https://thingsthatmatter.jp/blogs/news/popup-event-in-harajuku-04-25sun-04-26mon

各ポップアップイベントでは、スイムウェア以外の最新コレクションも販売いたします。

トップス：BOLERO & CAMI SWIM SET(https://thingsthatmatter.jp/products/0586tm0547p) \19,800(tax in) Color：BEIGE / BORDEAUX / BLACK

ボトムス：GATHERED TAFFETA SWIM BOTTOM(https://thingsthatmatter.jp/products/0586tm0548p) \17,600(tax in) Color：BROWN / BLACK

ワンピース：TWISTED SWIM DRESS(https://thingsthatmatter.jp/products/0586tm0549p) \25,300(tax in) Color：BEIGE / BORDEAUX / BLACK

トップス：OPEN BACK LAYERED SWIM TOP(https://thingsthatmatter.jp/products/0586tm0550p) \20,900(tax in) Color：BEIGE / BORDEAUX / BLACK

バッグ：TWO-WAY LEISURE TOTE(https://thingsthatmatter.jp/products/0586tm0611p) \8,800(tax in) Color：SILVER / CHECK / BLACK

Brand concept

自分の内側に目を向け、自分を愛するきっかけになってほしい。

自分を愛することで一人ひとりの魂が満たされ、エネルギーが整い、

正しく循環することでこの星のすべてを愛することに繋がる。

“わたし” はなにを求めているのだろう──

混沌としたこの世界で大切にしなければならないのは、本当は、その問いであるはず。自分を静かに見つめてはじめて、感情は豊かに⾊づく。そして体の感覚がゆっくりと呼び覚まされ、空の⾊、空気のにおいのわずかな変化も心に響くようになる。わたしも、ともに社会に生きる人も、動物も草も海も森も、宇宙の一部。この星を巡るすべての ものと愛を通じて一体となることは、感謝に満ち溢れたとほうもなく美しい体験だ。

そこに在る何かを感じて自分の内側を見つめる、そのきっかけを多くの人に届けられたら。生きるということはあまりにも深く、あまりにも複雑な冒険だから、一緒に答えを見つけていきたい。一人ひとりの魂が満たされて、よどみなく流れる水のように循環していくとき、社会も自然も、きっとあるべき姿に戻っていくと、わたしたちはそう強く信じています。

Director

RYOKO MUKASA

2016年 STAIR DEBUT COLLECTIONを発表

2017年 TOKYO FASHIONWEEKにてコレクションを発表

2021年 STUDIO MUKASA設立

ブランドディレクション、デザインコンサル、

ファッションデザイナー、ジュエリーデザイナーとして活動

2021年 THINGS THAT MATTERのディレクターに就任

2022年 自身の名を冠したブランド“mukasa”と

ジュエリーブランド“±BALANCE”を立ち上げる

「THINGS THAT MATTER/シングス ザット マター」について

“その先の感覚を纏う”をコンセプトに、160年以上の歴史をもち、テキスタイルへの知見を有するスタイレム瀧定大阪株式会社が2021年よりスタートしたブランド。

ディレクター武笠綾子が自身の内側に目を向ける中で“そこに在る大切な何か=『THINGS THAT MATTER』”と出会い、 その時に生まれた感情や感覚、思い浮かんだ情景・ヴィジョンなどをインスピレーションにクリエイションを行っています。

HP :https://thingsthatmatter.jp/

Instagram :https://www.instagram.com/thingsthatmatter.jp/