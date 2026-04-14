街のジェネラルストア「GEORGE’S」が埼玉県のエキュート大宮に4月23日（木）新店舗をオープン！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の「GEORGE’S（ジョージズ）」は、2026年4月23日（木）に、エキュート大宮（埼玉県さいたま市）に新店舗をオープンいたします。

「GEORGE’S」は、デイリーに使える雑貨や洋服、誰かに贈りたくなるような楽しいアイテムが幅広くそろうジェネラルストアです。エキュート大宮店は、雑貨を中心したバラエティ感あふれるアイテムやオリジナル商品、ウィメンズアパレルや一部ユニセックス商品を取り揃えます。カルチャー感やユニークで遊び心ある商品セレクトは、性別や世代を超えて気分があがるワクワクする商品を揃え「GEORGE’S」ならではの視点で売り場を編集します。

■エキュート大宮店 店舗概要

オープン日：2026年4月23日（木）

所在地：〒330-0853 〒330-0853埼玉県さいたま市大宮区錦町630JR大宮駅改札内

営業時間：月～土10:00～21:00 日・祝10:00～20:30

■エキュート大宮店オープンイベント

１. and ST会員限定！全品10%OFF

開催期間：2026年4月23日（木）～5月6日（水）

※and ST会員限定、当日入会者も対象です。

※一部商品、サービスは対象外となります。

２. 税込2,500 円以上をお買上いただいた方に、エキュート大宮店オリジナルトートバッグをプレゼント

配布期間：2026年4月23日（木）～4月26日（日）

※各日先着50名さま限定

３. 税込3,500 円以上をお買い上げいただいた方に、ガチャガチャ（カプセルフィギュア）を1 回プレゼント

配布期間：2026年4月23日（木）～4月26日（日）

４. 期間限定SALE！オリジナルエコバッグを特別価格にてご提供

開催期間：2026年4月23日（木）～5月6日（水）

リールエコバッグ：1,650 円 から 1,100 円でのご提供

※全て税込価格

※なくなり次第終了となります、画像はイメージです。

５. 後日使える、スペシャル10%OFFクーポンをプレゼント

配布期間：2026年4月23日（木）～5月6日（水）

クーポン使用期間：2026年5月21日（木）～6月30日（火）

※一部商品、サービスは対象外となります。

※クーポンの配布は、なくなり次第終了となります。

６. 期間中のお買上でオリジナルうちわをプレゼント

配布期間：2026年5月2日（土）より

※なくなり次第終了となります

■「GEORGE’S（ジョージズ）」について

GEORGE’Sは、デイリーに使える雑貨や洋服、誰かに贈りたくなるような楽しいアイテムが幅広くそろうジェネラルストア。忙しい毎日でも、ゆっくりする週末でも、毎日の暮らしの中でちょっと息を抜くための雑貨や道具、気分を上げるための洋服など。毎日をほんの少し特別にするものが詰まった場所、「暮らす街のジェネラルストア」です。

＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/georges/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/georges_co_jp/



■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official