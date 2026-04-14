【LE VERENIS / LAPUIS】表参道にて期間限定POP-UP STOREを開催

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株式会社キャセリーニ



バッグやアクセサリーをはじめとしたレディース服飾雑貨の製造・販売を行う株式会社キャセリーニ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:北方靖人）が運営するバッグブランド「LE VERNIS（ル・ベルニ）」とアクセサリーブランド「LAPUIS（ラピュイ）」は、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、表参道にて期間限定のPOP-UP STOREを開催いたします。



本POP-UP STOREでは、LE VERNISより2026年春夏の新作アイテムを中心に、ブランドを代表する人気の定番アイテムを展開。


LAPUISからは、FRUIT OF THE LOOMとのコラボレーションTシャツをはじめ、リブランディング5周年を記念したアニバーサリーコレクションのアクセサリーなど、豊富なラインナップをご用意いたします。


両ブランドの最新コレクションが一堂に揃うこの機会に、ぜひお立ち寄りください。




PICK UP ITEMS





【LE VERNIS】Marble horn SQ bag

【LE VERNIS】Toe ring sandals



【LE VERNIS】Hole digging bucket bag

【LE VERNIS】Hole digging tote



【LAPUIS】FRUIT OF THE LOOM×LAPUIS Special T-shirt

【LAPUIS】Connect coil pierced earrings



【LAPUIS】Sammy charm necklace

【LAPUIS】Oyster narrow choker


開催概要




会期：2026年4月18日（土）11:00 - 18:00
　　　2026年4月19日（日）11:00 - 16:00



会場：ANewFace
住所：東京都渋谷区神宮前3-1-14（表参道駅より徒歩7分）




About 「LE VERNIS（ル・ベルニ）」



日常に溶け込む、程よいモードと造形美のプロダクト

肩肘張らない使いやすさの中に、形の美しさと遊び心をしのばせて。
いまの気分に寄り添いながら持つ人の感性を静かに引き立てる。



“Rough”“Feminine”“Utility”の3つのキーワードを軸に、


ディティールと素材にこだわったアイテムを提案します。



公式オンラインサイト


https://www.casselini-online.com/le_vernis/



Instagram


https://www.instagram.com/levernis_official/




About 「LAPUIS（ラピュイ）」



這う。 沿う。 彩る。


マテリアルと曲線が織りなす装飾。


自然やアートからのインスピレーションを元に


繊細で、美しく、日常と洋服の中に佇む存在でありたい。



アクセサリーをスタイリングの一部と捉え、合わせる洋服を引き立て、


身に付ける人の魅力も引き出すようなデザインを提案。


「デイリー使い」できるアクセサリーを主軸に考え、


パッと目を引く、印象的なディテールがブランドの特徴です。



公式オンラインサイト


https://www.casselini-online.com/lapuis/



Instagram


https://www.instagram.com/lapuis_official/




株式会社キャセリーニ

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社キャセリーニ 広報担当：伊達
date@casselini.co.jp
電話：03-3475-0225