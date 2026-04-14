【LE VERENIS / LAPUIS】表参道にて期間限定POP-UP STOREを開催

株式会社キャセリーニ

バッグやアクセサリーをはじめとしたレディース服飾雑貨の製造・販売を行う株式会社キャセリーニ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:北方靖人）が運営するバッグブランド「LE VERNIS（ル・ベルニ）」とアクセサリーブランド「LAPUIS（ラピュイ）」は、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、表参道にて期間限定のPOP-UP STOREを開催いたします。

本POP-UP STOREでは、LE VERNISより2026年春夏の新作アイテムを中心に、ブランドを代表する人気の定番アイテムを展開。

LAPUISからは、FRUIT OF THE LOOMとのコラボレーションTシャツをはじめ、リブランディング5周年を記念したアニバーサリーコレクションのアクセサリーなど、豊富なラインナップをご用意いたします。

両ブランドの最新コレクションが一堂に揃うこの機会に、ぜひお立ち寄りください。

PICK UP ITEMS

【LE VERNIS】Marble horn SQ bag【LE VERNIS】Toe ring sandals

【LE VERNIS】Hole digging bucket bag【LE VERNIS】Hole digging tote

【LAPUIS】FRUIT OF THE LOOM×LAPUIS Special T-shirt【LAPUIS】Connect coil pierced earrings

【LAPUIS】Sammy charm necklace【LAPUIS】Oyster narrow choker

開催概要

会期：2026年4月18日（土）11:00 - 18:00

2026年4月19日（日）11:00 - 16:00

会場：ANewFace

住所：東京都渋谷区神宮前3-1-14（表参道駅より徒歩7分）

About 「LE VERNIS（ル・ベルニ）」

日常に溶け込む、程よいモードと造形美のプロダクト



肩肘張らない使いやすさの中に、形の美しさと遊び心をしのばせて。

いまの気分に寄り添いながら持つ人の感性を静かに引き立てる。



“Rough”“Feminine”“Utility”の3つのキーワードを軸に、

ディティールと素材にこだわったアイテムを提案します。

公式オンラインサイト

https://www.casselini-online.com/le_vernis/

Instagram

https://www.instagram.com/levernis_official/

About 「LAPUIS（ラピュイ）」

這う。 沿う。 彩る。

マテリアルと曲線が織りなす装飾。

自然やアートからのインスピレーションを元に

繊細で、美しく、日常と洋服の中に佇む存在でありたい。

アクセサリーをスタイリングの一部と捉え、合わせる洋服を引き立て、

身に付ける人の魅力も引き出すようなデザインを提案。

「デイリー使い」できるアクセサリーを主軸に考え、

パッと目を引く、印象的なディテールがブランドの特徴です。

公式オンラインサイト

https://www.casselini-online.com/lapuis/

Instagram

https://www.instagram.com/lapuis_official/

株式会社キャセリーニ

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社キャセリーニ 広報担当：伊達

date@casselini.co.jp

電話：03-3475-0225