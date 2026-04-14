株式会社小学館集英社プロダクション、小・中学校向け探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」にて卓球の「バタフライ」ブランドを展開する株式会社タマスと連携したプログラムを受注、学校向けに提供

株式会社小学館集英社プロダクション

株式会社小学館集英社プロダクション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松井 聡、以下ShoPro）は、株式会社COMPASS（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 潤、以下 COMPASS）と共同開発している小・中学校向け探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」のコンテンツとして、卓球の「バタフライ」ブランドを展開する株式会社タマス（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：大澤 卓子）と連携したプログラムを受注し、学校向けに提供を開始いたしました。

今回のプログラム「ものづくりの極意を学び 卓球ラケットを開発してみよう」は、株式会社タマスと連携し、同社のラケット商品を題材とした内容になっています。卓球ラケットの開発の極意や手順を知り、ものづくりに対する意識を学ぶプログラムを通じて、児童生徒たちに「探究的な学び」を届けるとともに、株式会社タマスが卓球やその道具がもつ魅力を小中学生へ伝えます。

映像教材では、「バタフライ」の卓球ラケットを題材に、開発者がどのように使い手のニーズに応えているのか、ものづくりの極意について詳しく掘り下げます。児童生徒たちは、そこで得た情報を参考にして、チームで「よくはね返し、打ちやすい卓球ラケット」を企画していきます。

株式会社タマスと連携したプログラムの教材イメージ

昨今の教育現場では、「社会に開かれた学び」の重要性が叫ばれる一方、多忙な教員の皆さまは自力での企業連携や、新たな教材の準備に課題感を感じており、ますます企業連携型コンテンツのニーズが高まっています。

「SPARKE」では、新たな学びの手法として注目を集める「探究学習/探究的な学び」に対応した教材により、児童生徒の主体的・対話的で深い学びを支援すると共に、児童生徒が社会とのつながりを意識し、自ら能動的に学びに向かえるよう促します。



＜企業・団体様向け＞ 社会に開かれた学びにおけるプログラムのご連携について

プログラム開発のパートナー企業・団体様を募集しています。

◯ご発注・ご依頼： 随時受付中

◯教材提供先： 全国の小中学校

◯実施学年： 小学校１年生～中学校3年生

◯費用： 実施内容に応じてお見積りさせていただきます。 ※学校様の導入は無償

＜小中学校向け＞ 今回の探究学習プログラムの利用申込みについて

◯申込期間： 2026年4月14日～2027年3月31日

※定員に達し次第受付を終了いたします。

◯対象者： 全国の小中学校の先生

◯申込可能学年： 小学校１年生～中学校3年生

◯費用： 無償

◯申込み：

下記プログラム詳細ページ内の申込みフォームからご利用をお申込みください。

※ご利用にはSPARKE（スパーク）への会員登録が必要です。

https://sparke.jp/contents/tamas

◯お問い合わせ先：

探究学習プログラム担当 info@compass-e.com

ShoProは今後もCOMPASSをはじめとする小学館グループと連携し、子どもたちに「未来を創る力」を育んでいただくために、実社会と教科を紐づけた企業連携型の探究学習教材を学校・先生向けに提供してまいります。



◆SPARKEについて URL：https://sparke.jp/

SPARKEでは企業パートナーと連携したプログラムを小中学校に届けることで、児童生徒たちが社会に触れるきっかけを提供しています。こうしたきっかけは、企業にとっても、児童生徒たちとの新たな接点の創出や企業価値の向上などに貢献しています。

これまでに、大手食品メーカー様や玩具メーカー様をはじめ、延べ7社以上の企業様にご参画いただいております。実際に教材を使用された学校現場からは、アンケートなどでも企業理解が深まったという声を多数いただいております。

◆株式会社タマスについて URL：https://www.butterfly.co.jp/



◆株式会社小学館集英社プロダクションについて URL：https://www.shopro.co.jp/

◆株式会社COMPASSについて URL：https://qubena.com/



