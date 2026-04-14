【韓国発ヘアケアブランドMOEV(モエブ)からアヌカチンシリーズがロフト順次先行発売開始！】

GLCジャパン株式会社

韓国発のヘアケアブランド「MOEV（モエブ）」は、GLCジャパン株式会社（本社：東京都品川区）を販売元とし、「アヌカチンシャンプー」「アヌカチンウォータートリートメント」「アヌカチンヘアパフューム」を発売いたします。

MOEV（モエブ）独自成分“アヌカチン”を配合し、頭皮環境を整えながら健やかな髪へ導くヘアケアシリーズ。洗う・補修・香るまでをトータルにサポートします。

4月18日（土）より、全国のロフト・ロフトネットストアにて順次発売いたします。

※一部店舗を除く

主要成分の紹介

MOEV独自成分”アヌカチン”

アヌカチンに含まれる”アヌカりんご”は、イタリア・カンパニア州で全体の5％しか採れない希少な品種です。別名”りんごの女王”とも呼ばれており、長い伝統に基づく特別な工程で作られています。

この「アヌカりんごエキス」に加え、「ビオチン」「22種のアミノ酸*」を黄金比率で配合し、

モエブ独自の成分の”アヌカチン”を開発しました。

ビタミンB1、B2、ミネラル、ポリフェノールなどが一般的なリンゴよりも高いレベルで含まれているといわれており、毛根の健康をサポートし、髪の毛の根元にアプローチします。

プロシアニジンB2やパンテノールなどの保湿・抗酸化成分も配合し、頭皮環境を整えます。

100%天然由来の洗浄成分を使用しており、低刺激で安心して使用できる処方が特徴です。

*22種のアミノ酸（リシン、アルギニン、アスパラギン酸、トレオニン、セリン、グルタミン酸、

プロリン、グリシン、アラニン、バリン、メチオニン、イソロイシン、ロイシン、チロシン、フェニルアラニン、ヒスチジン、システイン、トリプトファン、アスパラギン、グルタミン、カルニチン、オルニチン）

商品特徴

【アヌカチンシャンプー】

■敏感な頭皮にもやさしい、弱酸性・ノンシリコン処方のスカルプシャンプー

■天然由来の洗浄成分が、皮脂やスタイリング剤の汚れをすっきりオフ

■きめ細かい泡で、地肌をやさしく包み込みながら洗い上げます

■清潔感のあるフルーティーシトラスとフローラルウッディの香りで、バスタイムを上質なひとときに

【アヌカチントリートメント】

■MOEV独自成分アヌカチンとマイクロタンパク質（PPT＋LPP）配合で、髪になじみやすく

ダメージを受けた髪内部までうるおいを与えるウォータートリートメント

■スチームパックのような使用感で、指通りの良い髪へ導きます

■美容液のようなクリームウォーターテクスチャー

■デイリーケアとしてご使用いただけます

【アヌカチンヘアパフューム】

■新感覚ジェル×オイルの2層構造のヘアパフューム

■微細なジェルの粒子が髪に密着し、36時間香りが持続*するMOEV独自のレッドアヌカりんごの香り

*P&K皮膚臨床研究センター調べ 2025年9月22日～2025年9月26日

毛髪エンジェルリングに関する人体適用試験および人工毛Tressにおける毛髪水分・36時間の香り

持続に関する効果評価試験

■香りとともにヘアケアまで叶える機能性

商品詳細

アヌカチンシャンプー

価格：1,980円(税込)

容量：300ml

発売日：2026年4月18日(土)～順次発売

取扱店舗：全国のロフト・ロフトネットストア

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

アヌカチンウォータートリートメント

価格：2,420円(税込)

容量：300ml

発売日：2026年4月18日(土)～順次発売

取扱店舗：全国のロフト・ロフトネットストア

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

アヌカチンヘアパフューム

価格：3,960円(税込)

容量：30ml

発売日：2026年4月18日(土)～順次発売

取扱店舗：全国のロフト・ロフトネットストア

※一部お取り扱いのない店舗がございます

アヌカチンシャンプーパウチ

*1dayお試しパウチ

価格：110円(税込)

容量：8ml

発売日：2026年4月18日(土)～順次発売

取扱店舗：全国のロフト・ロフトネットストア※一部お取り扱いのない店舗がございます

香りについて

MOEVだけのシグネチャー“アヌカチンアップルの香り”

爽やかなフルーティーシトラスに、ロマンティックなフリージアの花束と、

ムスク・ウッディの深みを重ねました。

感性をくすぐる、上質な香りの世界に引き込みます。

■MOEVについて

MOEVは、髪の表面から内側、そして毛先まで、日々のケアを通して髪全体の美しさを引き出す韓国発のヘアケアブランドです。「髪の流れに寄り添い、その内側へ静かに溶け込むような存在でありたい」そんな想いから誕生しました。

韓国では2024年7月に発売され、現在は東アジア・ヨーロッパ・北アメリカへと展開を広げ、グローバルに支持を集めています。

今後は日本市場においても、ライフスタイルに寄り添うヘアケアブランドとして、さらなる展開と認知拡大を目指してまいります。

公式instagram : https://www.instagram.com/moev_japan/?hl=ja

公式X : https://x.com/moevjp_sub?s=20

公式Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/moev