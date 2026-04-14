アイアップから「ピアプロキャラクターズ」の新商品が登場。初音ミクらのミニキャラがお花に座った「ぷちふれ！」シリーズの３アイテム。2026年8月発売予定。

株式会社アイアップ

株式会社アイアップ（代表取締役社長：中田理生／所在地：東京都渋谷区）は、新たに初音ミクら「ピアプロキャラクターズ」から、「ぷちふれ アクリルキーホルダー」「ぷちふれ アクリルスタンド」「ぷちふれ トレーディンググリッター缶バッジ」の３商品を発売いたします。

「ぷちふれ！」シリーズは、アイアップオリジナルの描き起こしミニキャラシリーズ。

Petite fleur（プチットフルーレ）は、フランス語で『小さい花』。小さくなったキャラクターたちがお花の上にちょこんとおすわりする姿がコンセプトの愛らしいシリーズです。



本商品はアイアップ公式オンラインストア(https://www.eyeup.co.jp/)で2026年6月ごろ予約開始を予定、2026年8月に全国の販売店様にて順次、販売を開始いたします。

■ぷちふれ アクリルキーホルダー（全７種）

※画像は開発中のイメージです。

商品名：ピアプロキャラクターズ ぷちふれ アクリルキーホルダー

種類（全7種）：初音ミク１、初音ミク２、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITO

価格：880円（税込）

発売予定：2026年8月

■ぷちふれ アクリルスタンド（全7種）

※画像は開発中のイメージです。

商品名：ピアプロキャラクターズ ぷちふれ アクリルスタンド

種類（全7種）：初音ミク１、初音ミク２、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITO

価格：1,100円（税込）

発売予定：2026年8月

■ぷちふれ トレーディンググリッター缶バッジ（全7種）

※画像は開発中のイメージです。

商品名：ピアプロキャラクターズ ぷちふれ トレーディンググリッター缶バッジ

種類（全7種）：初音ミク１、初音ミク２、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITO

価格：単品・550円（税込）/BOX・3,850円（税込）※1BOX：7種×1個入

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

発売予定：2026年8月

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※掲載画像はすべてイメージです。

■会社概要

株式会社アイアップ

代表者：代表取締役社長 中田理生

設立年：2007年4月

所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7

事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売

「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます」

公式HP：https://www.eyeup.co.jp/

公式 X：https://x.com/eyeup_twgoods

公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.goods/

公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eyeup_paldepa