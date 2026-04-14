【規模1.5倍へ拡大】「アクセシビリティカンファレンスCHIBA2026」9月5日に幕張メッセ国際会議場にて開催決定

株式会社ノベルティアクセシビリティカンファレンスCHIBA2026 2026年9月5日（土曜日）開催、の告知画像

株式会社ノベルティとアクセシビリティカンファレンスCHIBA実行委員会（実行委員長：株式会社ノベルティ 代表取締役 酒井 美貴）は、アクセシビリティカンファレンスCHIBA2026を2026年9月5日（土曜日）に開催します。

このイベントは、企業・自治体・教育機関・NPOなどの関係者が一堂に会し、誰もがアクセス可能な社会やデジタル環境の実現を目指すカンファレンスです。

アクセシビリティに取り組む企業や団体、個人の情報発信や交流や、多種多様な業種・業界での状況、関連するサービスに触れる機会の創出を目的としています。

開催の背景・ストーリー

2025年、千葉県初開催として盛況を収めた「アクセシビリティカンファレンスCHIBA」。第1回のテーマは「始めるから、広げるへ」でした。

第2回となる2026年は「変わるものと変わらないもの」をテーマに、会場規模を1.5倍に拡大して開催いたします。

開催テーマ：変わるものと変わらないもの

アクセシビリティを取り巻く環境は、テクノロジーの飛躍的な進化と社会的な認知の広がりにより、激しい変化の中にあります。

昨日の「驚き」が今日の「当たり前」となるほど、私たちの生活は日々便利に、そして多様にアップデートされ続けています。

しかし、どれほど技術や環境が変化しても、「年齢や障害の有無、国籍などに関わらず、誰もが必要な情報にたどり着き、利用できる」というアクセシビリティの本質は揺るぎません。

本イベントでは、この「変わるもの」と「変わらないもの」をテーマに、未知の技術や視点に触れることで、参加者の皆様の中に新たな気づきや道が拓かれる――そんな機会を、ここ千葉から創出します。

イベントの詳細

プログラム・内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147410/table/14_1_a5491b9a49e0d6a89bf6e156055a67f7.jpg?v=202604140151 ]

このイベントでは、さまざまな立場、環境からアクセシビリティに取り組むスピーカーによるセッションが行われます。スピーカーやセッション内容については、公式ウェブサイトにて順次公開を予定しております。

2026年の新たな取り組みとして、スピーカーセッションに加え「アクセシビリティ体験ブース」など、参加者の体験・交流を深める仕掛けを強化する予定です。

スポンサー募集は [ プラチナ：2026年7月10日まで / ゴールド・シルバー・ブロンズ：2026年7月31日まで ] となっております。

スポンサー募集概要資料はこちら（PDF）(https://drive.google.com/file/d/1lk7nOEa1QcpkeVc3MB9RXfoS3iWUYE9i/view?usp=drive_link)

運営・お問い合わせ先

■株式会社ノベルティについて

・会社名：株式会社ノベルティ

・代表者：酒井 美貴

・所在地：千葉県船橋市本町5-1-1船橋AUビル4F

・事業内容：ウェブ制作事業 / システム開発事業 /デジタルマーケティング事業 / ウェブアクセシビリティ向上支援

・お問い合わせはこちらから(https://noveltyinc.jp/)

■実行委員会について

・団体名：アクセシビリティカンファレンスCHIBA実行委員会

・実行委員：実行委員長 酒井 美貴、実行委員 株式会社ノベルティ、やまり、川島亮祐

・お問い合わせはこちらから(https://a11y-chiba.com/2026/)