4/20(月)～4/23(木)のアトロク2は、30周年を勝手に(？)お祝い！「ハロー！プロジェクト 30周年記念プロジェクト 便乗プロジェクト！アトロク・ハロプロづくしの1週間」開催！

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオで放送中のカルチャー・キュレーション・プログラム『アフター６ジャンクション２』（毎週月～木曜 22:00～23:55）では、2026年4月20日（月）から4月23日（木）までの4日間、特別企画を実施します。

1998年のモーニング娘。デビューから数多くのスターを輩出してきた「ハロー！プロジェクト（通称：ハロプロ）」。2026年から2028年までを「Hello! 30th Anniversary Project」期間と位置付け、全ハロプロ楽曲3,219曲の配信が開始されるなど盛り上がりを見せる中、アトロク2では4日間にわたってハロプロを総力特集します。

■特集ラインナップ：4日間・番組丸ごとハロプロ祭り！

【4月20日（月）】

「400文字に感謝を込めて── 作文『わたしとハロプロ』大発表会！」

リスナーからの熱い作文を楽曲と共に紹介。俳優・松岡茉優さんのスペシャルコメントや、小説家・朝井リョウさんの作文も発表します！

ゲスト： 竹中夏海（振付演出家）、でか美ちゃん（タレント）

【4月21日（火）】

「“LOVEマシーン”から“地元LOVE”まで。ハロプロの特異点《後藤真希》のすごさを2時間ぶっ通しで語り尽くす特集！」

1999年のモーニング娘。加入から、2026年最新のZORNとのコラボ楽曲「地元LOVE」まで、常に別格の存在感を放つ「ごっちん」こと後藤真希さんを徹底分析！「後藤真希」という存在について、楽曲とともに振り返っていきます。

ゲスト： コンバットREC（ビデオ考古学者）、森田秀一（『BUBKA』編集長）、杉作J太郎（マンガ家・詩人）

【4月22日（水）・23日（木）】

「二夜連続！ 3,219曲の頂点はどの曲だ！？《オール・ハロプロソング・ベスト30》！！」

30周年記念プロジェクトにかけて、全3,219曲の中からリスナー投票によるトップ30を二日間ブチ抜きでカウントダウン！

ゲスト： 小出祐介（Base Ball Bear）、南波一海（音楽ライター）、 竹中夏海（振付演出家）

※竹中夏海さんの出演は23日のみ

■投票はこちらから！（4/20まで）

投票は下記リンクの投票フォームから4/20(月) 23:59まで受付中です！

https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/pc/radio/event/10492/enquete.do

■ラジオを聴いてクイズに答えるとスペシャルプレゼントのチャンス！

TBSラジオのスペシャルウィークと言えば、「高級な肉」！ アトロク2では毎日抽選で1名様に、およそ800グラムの「高級な肉」をプレゼントします！

4日分を合計すると・・・ハロプロサブスク解禁楽曲 3,219曲と同じく、およそ「3,219グラム」！

応募方法は、その日の番組内容がクイズになる 「リアルタイム・クイズ・チャレンジ」です。毎日、夜21時の冒頭に、「夜20時台の放送を聞いていれば誰でも分かるクイズ」を出題します。ご参加お待ちしています！

TBSラジオ『アフター6ジャンクション2』

◇放送日時：毎週月～木曜 20：00～22：00

◇出演：宇多丸（ライムスター）

◇曜日別パートナー

月曜：山本匠晃アナ

火曜：日比麻音子アナ

水曜：宇垣美里

木曜：熊崎風斗アナ

◇番組HP：https://www.tbsradio.jp/a6j/

◇メール： utamaru@tbs.co.jp

【radikoで聴く】

https://radiko.jp/r_seasons/10000187

【Spotifyで聴く】

https://open.spotify.com/show/3Xvbka6gUb0Sxsf4Iiu8qJ?si=5b49931922b54711