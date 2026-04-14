暁電機製作所、東芝テック様、サンプラザ様で商品券読取装置とセルフレジシステムとの連動における実証実験を開始

株式会社暁電機製作所

株式会社暁電機製作所（本社：滋賀県草津市、代表取締役社長：杉山正人、以下「暁電機製作所」）は、東芝テック株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：錦織弘信、以下「東芝テック」）、株式会社サンプラザ（本社：大阪府羽曳野市、代表取締役社長：山口 力、以下「サンプラザ」）にご協力頂き、サンプラザ様の店舗にて2026年3月17日より商品券読取装置とセルフレジ連動における省力化の実証実験を開始しました。



小売業界では省力化や利便性向上を目指しセルフレジの導入が進んでいます。しかしながら、消費者で対応が難しい商品券の利用については、従業員が対応を行うもしくはセルフレジでの利用禁止とするなど、省力化、利便性向上を阻害する要素となっています。



本実証実験では、暁電機製作所が開発する「商品券読取装置［AES-GTR］」と東芝テック様が販売している量販店店舗システム「PrimeStore」とを接続し、セルフレジなどで無人にて商品券・ギフト券を受付処理する事で、店舗の省力化や消費者の利便性を検証します。



暁電機製作所は、創業55年以上の歴史を持つ製造メーカーとして、電子マネーチャージ機・自動精算機・自動外貨両替機など、現金を扱う高品質な機器を提供してまいりました。

「おまかせください。ARUNASです。」の精神のもと、品質と信頼性を追求し、社会の利便性向上に貢献しています。今後も、現金管理ソリューション・キャッシュレスソリューションのさらなる革新を通じて、企業・店舗様およびお客様の利便性向上に取り組んでまいります。

＜実証実験の概要＞

■「商品券読取り装置連動」

消費者が商品券(ギフト券・交換券)でお支払いできる決済機能を提供し、従業員の業務や店舗オペレーションの効率改善を検証します。

「商品券読取り装置連動」のイメージ実証実験現場の様子

■実証実験の実施店舗の概要

◇店舗名 サンプラザ北野田店（営業時間9:00-24:00）

◇所在地 大阪府堺市東区北野田1084-132 ベルヒル北野田

◇実証実験期間 2026年3月17日～4月16日

※プレスリリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。

その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

株式会社暁電機製作所について

暁電機製作所は、創業55年以上の歴史を持つ製造メーカーであり、電子マネーチャージ機や自動精算機、自動外貨両替機などの現金を扱う機器を手掛けています。「ARUNAS」ブランドのもと、品質と信頼性の高い製品を提供し、社会の利便性向上に貢献しています。

本社・工場：滋賀県草津市山寺町281番地1

代表取締役社長：杉山 正人

事業内容：マイクロエレクトロニクス・マイクロコンピュータを応用した各種システム、及びシステムの機器の企画から開発、設計、生産、販売

設立：1969年5月1日

公式サイト：https://arunas.co.jp

お問い合わせ先

株式会社暁電機製作所 営業本部

電話番号：077-563-6161（本社）／ 03-3836-9700（東京支店）

メールアドレス：info@arunas.co.jp

お問い合わせフォーム：https://arunas.co.jp/contact