外務省×地球の歩き方がコラボ！ “旅の視点”で国際協力を体感できるデジタル冊子『旅するODA　世界で出合う日本の技術』を公開

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研 ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、外務省とコラボレーションした特別冊子『旅するODA 世界で出合う日本の技術』を2026年4月3日に公開しました。本冊子は、日本の政府開発援助（ODA）を“旅”の視点でひもとき、世界各地で活用されている日本の技術や国際協力の現場を身近に感じられる内容で、外務省公式サイトにて公開中です。

■旅の視点で見て学べる“国際協力の歩き方”

“国際協力って、どんなことをしているの？” そんな疑問に応えるべく、地球の歩き方は外務省とタッグを組み、日本の政府開発援助（ODA）の取り組みを旅人の目線で紹介するデジタル冊子『旅するODA 世界で出合う日本の技術』を公開しました。世界各地で展開されるプロジェクトや日本の技術、そこで働く人々の声を通して、国際協力の現場を身近に感じられる内容となっています。本冊子は現在、外務省公式サイトにて公開中です。

■『旅するODA』5つのポイント

【Point1】世界地図で学べる政府開発援助（ODA）の取り組み

世界地図とともに、日本が支援を行ってきた国や地域を紹介。各国の特徴とともに、どのようなODAプロジェクトが展開されているのかをチェック！

【Point2】モデルプランでたどるベトナム＆ラオス国際協力にふれる旅

ベトナムとラオスを舞台に、日本の支援が身近に感じられるエリアを巡るモデルプランを掲載。インフラ整備や都市開発など、現地の暮らしを支える取り組みを旅の流れで紹介します。

【Point3】気になる3カ国のプロジェクトを深掘り

エジプト、ペルー、ルーマニアを取り上げ、文化財保全や交通インフラ整備など、各国で進むODAプロジェクトの具体的な内容と成果を詳しく解説します。

【Point4】現場を支える大使館員のリアルな声を紹介！

世界各地でODAに携わる大使館員の仕事や想いを紹介。現場ならではの視点から、国際協力のやりがいや課題など、リアルな姿に迫ります。

【Point5】もっとODAを知りたい！ インフォメーションガイド

ODAの取り組みを発信するSNSや動画コンテンツ、関連サイトなどの情報を幅広く掲載。基礎知識の確認から最新の取り組みまで、さらに理解を深めたい方に役立つガイドです。

［閲覧はこちらから］

＜外務省公式サイト＞

本デジタル冊子は以下より閲覧できます。

▼外務省ホームページ『旅するODA』

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ap_m/pagew_000001_02553.html

▼ODA（政府開発援助）ホームページ パンフレット一覧

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/pamphlet.html

■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）

https://www.arukikata.co.jp/company/

・代表取締役社長：新井 邦弘

・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）

・資本金：5百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開