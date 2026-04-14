極限のプレッシャーに打ち勝て！100人連続成功チャレンジゲーム『けん玉100人シミュレーター』ジー・モードよりパブリッシング決定！本日4月14日(火)より、Steam早期アクセス版が配信開始
株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎）は、WINGLAYが開発した、『けん玉100人シミュレーター』のパブリッシャーを担当することが決定したこと、Steam早期アクセス版を本日4月14日(火)より配信開始したことをお知らせします。
現在、Steamにて体験版が配信中の『けん玉100人シミュレーター』は、プレイヤーが次々と登場する挑戦者となり、ひたすらけん玉の大皿に玉を乗せて「100人連続成功」を目指す、チャレンジシミュレーターゲームです。
この度、本作のパブリッシングをジー・モードが担当し、本日4月14日(火)よりSteam早期アクセス版の配信を開始いたしました。
体験版では20人までだったプレイが、早期アクセス版では、いよいよ100人連続成功にチャレンジできます。
また、クリア後「エンドレスチャレンジ」をプレイできます。エンドレスチャレンジはSteamランキングに対応しており、世界中のプレイヤーとスコアを競うことができます。
▼『けん玉100人シミュレーター』Steamストアページ
https://store.steampowered.com/app/4293130/
■『けん玉100人シミュレーター』とは？
ただ玉を大皿に乗せるだけ。
それだけなのに、どうしてこんなに手が震えるのか。
年末恒例の某番組でもおなじみ、“あの名物チャレンジ”を完全再現！
けん玉の基本技である「大皿」を100人連続で成功させることを目指す、前代未聞の【極限プレッシャーけん玉シミュレーションゲーム】です。
プレイヤーは次々と登場する挑戦者となり、一人ずつ丁寧にけん玉の大皿へ玉を乗せていきます。目標は100人連続成功。ただし一人でも失敗すれば即ゲームオーバー！
そんな、シンプルながらも手に汗握る極限のけん玉を体験できます。
プレイ中には、プレイヤーの集中力を試すさまざまな「プレッシャーイベント」が発生します。
・フラッシュを焚いて撮影する観客
・視界が制限される、着ぐるみを着た挑戦者
・画面内にコメントが流れ込む、ストリーマーの挑戦者 etc...
数々のプレッシャーを跳ねのけ、100人連続成功を成し遂げた時、あなたは真のけん玉プレイヤーとなるでしょう。
■配信記念の20％オフセールを開催！
本日4月14日(火)より、Steamにて配信記念20％オフセールを開催中です。
是非この機会にお買い求めください。
【セール価格】600円(税込) → 480円(税込) ※20％OFF
【セール期間】2026/4/28(火)1:59 まで
■『けん玉100人シミュレーター』作品概要
【タイトル】けん玉100人シミュレーター
【価格】600円(税込)
【ジャンル】極限プレッシャーけん玉シミュレーションゲーム
【ゲームプレイ人数】1人
【対応機種】Steam
【対応言語】日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語
【コピーライト】(C)WINGLAY (C)G-MODE Corporation
【Steam ストアページ】
https://store.steampowered.com/app/4293130/
■WINGLAYについて
PC/コンシューマ向けゲームを開発・販売するゲームブランド。
代表作：「元祖 落とし寿司 めびうす」「蹴落とし！トレジャーハンター！」（ニコニコ自作ゲームフェス2018大賞）
【公式WEB】https://www.winglay.com
【公式X】https://x.com/winglay_info
■WINGLAY×ジー・モード「元祖 落とし寿司 めびうす」も好評配信中！
同じくWINGLAYが開発し、ジー・モードがパブリッシングを手掛ける「元祖 落とし寿司 めびうす」も、Nintendo Switch 2／Steamで好評配信中です。ぜひこちらもお楽しみください！
【Nintendo Switch ストアページ】
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000114733
【Steam ストアページ】
https://store.steampowered.com/app/2781430/
■株式会社ジー・モードについて
モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。
自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。
アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。
【公式Web】https://gmodecorp.com
【公式X】https://X.com/GmodePR
【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp
【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR
【Weibo】https://weibo.com/gmodepr
【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741
【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE
※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。
※画像や動画はすべて現在開発中のものです。