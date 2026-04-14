極限のプレッシャーに打ち勝て！100人連続成功チャレンジゲーム『けん玉100人シミュレーター』ジー・モードよりパブリッシング決定！本日4月14日(火)より、Steam早期アクセス版が配信開始

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎）は、WINGLAYが開発した、『けん玉100人シミュレーター』のパブリッシャーを担当することが決定したこと、Steam早期アクセス版を本日4月14日(火)より配信開始したことをお知らせします。

現在、Steamにて体験版が配信中の『けん玉100人シミュレーター』は、プレイヤーが次々と登場する挑戦者となり、ひたすらけん玉の大皿に玉を乗せて「100人連続成功」を目指す、チャレンジシミュレーターゲームです。

この度、本作のパブリッシングをジー・モードが担当し、本日4月14日(火)よりSteam早期アクセス版の配信を開始いたしました。

体験版では20人までだったプレイが、早期アクセス版では、いよいよ100人連続成功にチャレンジできます。

また、クリア後「エンドレスチャレンジ」をプレイできます。エンドレスチャレンジはSteamランキングに対応しており、世界中のプレイヤーとスコアを競うことができます。

▼『けん玉100人シミュレーター』Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/4293130/

■『けん玉100人シミュレーター』とは？

ただ玉を大皿に乗せるだけ。

それだけなのに、どうしてこんなに手が震えるのか。

年末恒例の某番組でもおなじみ、“あの名物チャレンジ”を完全再現！

けん玉の基本技である「大皿」を100人連続で成功させることを目指す、前代未聞の【極限プレッシャーけん玉シミュレーションゲーム】です。

プレイヤーは次々と登場する挑戦者となり、一人ずつ丁寧にけん玉の大皿へ玉を乗せていきます。目標は100人連続成功。ただし一人でも失敗すれば即ゲームオーバー！

そんな、シンプルながらも手に汗握る極限のけん玉を体験できます。

プレイ中には、プレイヤーの集中力を試すさまざまな「プレッシャーイベント」が発生します。

・フラッシュを焚いて撮影する観客

・視界が制限される、着ぐるみを着た挑戦者

・画面内にコメントが流れ込む、ストリーマーの挑戦者 etc...

数々のプレッシャーを跳ねのけ、100人連続成功を成し遂げた時、あなたは真のけん玉プレイヤーとなるでしょう。

■配信記念の20％オフセールを開催！

本日4月14日(火)より、Steamにて配信記念20％オフセールを開催中です。

是非この機会にお買い求めください。

【セール価格】600円(税込) → 480円(税込) ※20％OFF

【セール期間】2026/4/28(火)1:59 まで

■『けん玉100人シミュレーター』作品概要

【タイトル】けん玉100人シミュレーター

【価格】600円(税込)

【ジャンル】極限プレッシャーけん玉シミュレーションゲーム

【ゲームプレイ人数】1人

【対応機種】Steam

【対応言語】日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語

【コピーライト】(C)WINGLAY (C)G-MODE Corporation

【Steam ストアページ】

https://store.steampowered.com/app/4293130/

■WINGLAYについて

PC/コンシューマ向けゲームを開発・販売するゲームブランド。

代表作：「元祖 落とし寿司 めびうす」「蹴落とし！トレジャーハンター！」（ニコニコ自作ゲームフェス2018大賞）

【公式WEB】https://www.winglay.com

【公式X】https://x.com/winglay_info

■WINGLAY×ジー・モード「元祖 落とし寿司 めびうす」も好評配信中！

同じくWINGLAYが開発し、ジー・モードがパブリッシングを手掛ける「元祖 落とし寿司 めびうす」も、Nintendo Switch 2／Steamで好評配信中です。ぜひこちらもお楽しみください！

【Nintendo Switch ストアページ】

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000114733

【Steam ストアページ】

https://store.steampowered.com/app/2781430/

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

【公式X】https://X.com/GmodePR

【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp

【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR

【Weibo】https://weibo.com/gmodepr

【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741

【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE

※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。