世界白デキストリン・黄デキストリン・マルトデキストリン市場のサプライチェーン解析：上流、下流、収益モデル分析2026-2032
白デキストリン・黄デキストリン・マルトデキストリン世界総市場規模
ホワイトデキストリンは、繊維産業における糊付け工程においてデンプンと併用され、糸や布の接着性を向上させるとともに、サイジングコストの低減および布地の風合い改善に寄与いたします。ホワイトデキストリンは化学薬品と反応しにくい特性を有しており、繊維用途に適しております。また、冷水に可溶である点も重要な特長でございます。
イエローデキストリンは、低粘度でありながら高い粘着性および吸湿性を有しております。鋳造分野においては中子用バインダーとして使用され、乾燥強度の向上に寄与すると同時に、水に完全に可溶である特性を備えております。さらに、水溶性接着剤、印刷用増粘剤、塗料用バインダーとしても広く利用されております。イエローデキストリンは、デンプンを化学物質の存在下で加熱処理することにより、特性を適切に調整して製造されます。
マルトデキストリンは多糖類の一種であり、主に食品添加物として広く使用されております。トウモロコシ、米、ジャガイモ、小麦、キャッサバなどのデンプンを原料とし、部分加水分解によって製造され、DE値は20未満でございます。通常は白色で吸湿性を有するスプレードライ粉末の形態で供給されております。
図. 白デキストリン・黄デキストリン・マルトデキストリンの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346891/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346891/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル白デキストリン・黄デキストリン・マルトデキストリンのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の2524百万米ドルから2032年には3218百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル白デキストリン・黄デキストリン・マルトデキストリンのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
白デキストリン・黄デキストリン・マルトデキストリン市場動向×食品・工業用途：バイオベース素材が牽引する成長分析
白デキストリン・黄デキストリン・マルトデキストリン市場は、食品用途および工業用途の双方における需要拡大を背景に、安定的な成長を維持しております。YH Researchによれば、当該市場規模は2025年の25億3,300万米ドルから2032年には32億1,800万米ドルへ拡大し、2026年から2032年にかけてCAGR4.1%で推移する見込みでございます。加えて、2025年における米国の関税政策の再調整は、白デキストリン・黄デキストリン・マルトデキストリンを含むデンプン誘導体の国際供給網に影響を及ぼし、企業の調達戦略や地域分散化を加速させております。本稿では、白デキストリン・黄デキストリン・マルトデキストリンを中心に、用途別構造と成長要因を分析いたします。
白デキストリン・黄デキストリン・マルトデキストリンのうち、白デキストリンは主に繊維および包装分野において重要な役割を担っております。糊付け工程においてデンプンと併用することで接着性を向上させると同時に、コスト削減および製品品質の向上に寄与いたします。また、化学的安定性および冷水可溶性を有する点から、環境対応型の水溶性接着剤としての需要が拡大しております。特に近年6カ月では、欧州を中心にバイオベース接着剤への切替が進展しており、段ボール包装市場の成長と相まって、白デキストリンの需要は着実に増加しております。
ホワイトデキストリンは、繊維産業における糊付け工程においてデンプンと併用され、糸や布の接着性を向上させるとともに、サイジングコストの低減および布地の風合い改善に寄与いたします。ホワイトデキストリンは化学薬品と反応しにくい特性を有しており、繊維用途に適しております。また、冷水に可溶である点も重要な特長でございます。
イエローデキストリンは、低粘度でありながら高い粘着性および吸湿性を有しております。鋳造分野においては中子用バインダーとして使用され、乾燥強度の向上に寄与すると同時に、水に完全に可溶である特性を備えております。さらに、水溶性接着剤、印刷用増粘剤、塗料用バインダーとしても広く利用されております。イエローデキストリンは、デンプンを化学物質の存在下で加熱処理することにより、特性を適切に調整して製造されます。
マルトデキストリンは多糖類の一種であり、主に食品添加物として広く使用されております。トウモロコシ、米、ジャガイモ、小麦、キャッサバなどのデンプンを原料とし、部分加水分解によって製造され、DE値は20未満でございます。通常は白色で吸湿性を有するスプレードライ粉末の形態で供給されております。
図. 白デキストリン・黄デキストリン・マルトデキストリンの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346891/images/bodyimage1】
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル白デキストリン・黄デキストリン・マルトデキストリンのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の2524百万米ドルから2032年には3218百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル白デキストリン・黄デキストリン・マルトデキストリンのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
白デキストリン・黄デキストリン・マルトデキストリン市場動向×食品・工業用途：バイオベース素材が牽引する成長分析
白デキストリン・黄デキストリン・マルトデキストリン市場は、食品用途および工業用途の双方における需要拡大を背景に、安定的な成長を維持しております。YH Researchによれば、当該市場規模は2025年の25億3,300万米ドルから2032年には32億1,800万米ドルへ拡大し、2026年から2032年にかけてCAGR4.1%で推移する見込みでございます。加えて、2025年における米国の関税政策の再調整は、白デキストリン・黄デキストリン・マルトデキストリンを含むデンプン誘導体の国際供給網に影響を及ぼし、企業の調達戦略や地域分散化を加速させております。本稿では、白デキストリン・黄デキストリン・マルトデキストリンを中心に、用途別構造と成長要因を分析いたします。
白デキストリン・黄デキストリン・マルトデキストリンのうち、白デキストリンは主に繊維および包装分野において重要な役割を担っております。糊付け工程においてデンプンと併用することで接着性を向上させると同時に、コスト削減および製品品質の向上に寄与いたします。また、化学的安定性および冷水可溶性を有する点から、環境対応型の水溶性接着剤としての需要が拡大しております。特に近年6カ月では、欧州を中心にバイオベース接着剤への切替が進展しており、段ボール包装市場の成長と相まって、白デキストリンの需要は着実に増加しております。