無水臭化リチウム供給側分析：世界の生産能力・販売量・平均価格動向（2026-2032）
無水臭化リチウム世界総市場規模
無水塩は食塩に類似した立方晶を形成します。これは臭化物塩であり、かつリチウム塩でもあります。ChEBIによれば、臭化リチウムはリチウムと臭素からなる化学化合物であり、極めて強い吸湿性を有するため、特定の空調システムにおいて乾燥剤として利用されています。
図. 無水臭化リチウムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346889/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346889/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル無水臭化リチウムのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の55.97百万米ドルから2032年には133百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは14.2%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル無水臭化リチウムのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
無水臭化リチウム市場動向×全固体電池応用：高純度化と供給再編が牽引する成長シナリオ
無水臭化リチウム市場は、全固体電池の技術進展とサプライチェーン再編を背景に、構造的な成長局面へ移行しております。YH Researchによれば、無水臭化リチウムの世界市場規模は2025年の3,998万米ドルから2032年には1億3,300万米ドルへ拡大し、2026～2032年のCAGRは14.2%と予測されております。加えて、2025年の生産量は約1,387トンに達しており、需要拡大と供給能力の再構築が同時に進行しております。本稿では、無水臭化リチウム、全固体電池、ハロゲン系電解質、サプライチェーン、高純度化を主要キーワードとして、市場の構造的特性を分析いたします。
まず、無水臭化リチウムの材料特性に着目いたします。本物質は食塩に類似した立方晶構造を有するリチウムハライドであり、極めて高い吸湿性を特徴としております。この特性により、従来は空調用乾燥剤や工業乾燥用途での需要が中心でございましたが、近年は高純度化技術の進展に伴い、電池材料分野への応用が急速に拡大しております。特に水分含有量をppmレベル以下に制御した製品は、研究開発用途からパイロット生産段階へと採用範囲を広げております。
次に、無水臭化リチウム市場の主要な成長ドライバーは、全固体電池分野における応用拡大でございます。ハロゲン系電解質やハイブリッド電解質の研究において、無水臭化リチウムはリチウム供給源、ドーパント、あるいは界面制御材として評価が進んでおります。特に電気自動車や航空宇宙分野においては、安全性向上および高エネルギー密度化の要求が高まっており、従来の液系電解質に代わる材料としてハロゲン系アプローチへの関心が顕著に高まっております。直近6カ月では、日本および欧州の研究機関において、ハロゲン添加による界面抵抗低減に関する実証データが報告されており、無水臭化リチウムの需要拡大を裏付けております。
さらに、無水臭化リチウムの需要拡大を支える要因として、水分管理の高度化が挙げられます。全固体電池の製造工程においては、微量水分が電解質の分解や副反応、ガス発生を誘発し、性能劣化の主要因となります。そのため、無水臭化リチウムは単なる原料ではなく、電池性能を左右する重要な機能材料として位置付けられております。特に量産化を見据えた大型セル開発においては、粒径分布、流動性、残留揮発分といった粉体特性の均一性が求められ、調達基準の高度化が進展しております。
無水塩は食塩に類似した立方晶を形成します。これは臭化物塩であり、かつリチウム塩でもあります。ChEBIによれば、臭化リチウムはリチウムと臭素からなる化学化合物であり、極めて強い吸湿性を有するため、特定の空調システムにおいて乾燥剤として利用されています。
図. 無水臭化リチウムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346889/images/bodyimage1】
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル無水臭化リチウムのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の55.97百万米ドルから2032年には133百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは14.2%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル無水臭化リチウムのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
無水臭化リチウム市場動向×全固体電池応用：高純度化と供給再編が牽引する成長シナリオ
無水臭化リチウム市場は、全固体電池の技術進展とサプライチェーン再編を背景に、構造的な成長局面へ移行しております。YH Researchによれば、無水臭化リチウムの世界市場規模は2025年の3,998万米ドルから2032年には1億3,300万米ドルへ拡大し、2026～2032年のCAGRは14.2%と予測されております。加えて、2025年の生産量は約1,387トンに達しており、需要拡大と供給能力の再構築が同時に進行しております。本稿では、無水臭化リチウム、全固体電池、ハロゲン系電解質、サプライチェーン、高純度化を主要キーワードとして、市場の構造的特性を分析いたします。
まず、無水臭化リチウムの材料特性に着目いたします。本物質は食塩に類似した立方晶構造を有するリチウムハライドであり、極めて高い吸湿性を特徴としております。この特性により、従来は空調用乾燥剤や工業乾燥用途での需要が中心でございましたが、近年は高純度化技術の進展に伴い、電池材料分野への応用が急速に拡大しております。特に水分含有量をppmレベル以下に制御した製品は、研究開発用途からパイロット生産段階へと採用範囲を広げております。
次に、無水臭化リチウム市場の主要な成長ドライバーは、全固体電池分野における応用拡大でございます。ハロゲン系電解質やハイブリッド電解質の研究において、無水臭化リチウムはリチウム供給源、ドーパント、あるいは界面制御材として評価が進んでおります。特に電気自動車や航空宇宙分野においては、安全性向上および高エネルギー密度化の要求が高まっており、従来の液系電解質に代わる材料としてハロゲン系アプローチへの関心が顕著に高まっております。直近6カ月では、日本および欧州の研究機関において、ハロゲン添加による界面抵抗低減に関する実証データが報告されており、無水臭化リチウムの需要拡大を裏付けております。
さらに、無水臭化リチウムの需要拡大を支える要因として、水分管理の高度化が挙げられます。全固体電池の製造工程においては、微量水分が電解質の分解や副反応、ガス発生を誘発し、性能劣化の主要因となります。そのため、無水臭化リチウムは単なる原料ではなく、電池性能を左右する重要な機能材料として位置付けられております。特に量産化を見据えた大型セル開発においては、粒径分布、流動性、残留揮発分といった粉体特性の均一性が求められ、調達基準の高度化が進展しております。