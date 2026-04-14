レスポンはEDIX東京に出展。サイレントセミナーも開催

株式会社レスポン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：森田真基）は、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大級の教育分野の展示会「EDIX東京」に出展します。

当社ブースでは、スマートフォンを活用して授業のリアルタイム化を支援する「教育機関向けrespon」と、イベントで活用できるリアルタイムアンケートサービス「イベント向けrespon」の両サービスを展示します。さらに、2026年度より本格運用を開始したAI分析機能「LIVE-AI」もご紹介します。

また、会場ではワイヤレスヘッドフォンを使用した「サイレントセミナー」を実施し、来場者に快適な環境でサービスの最新機能・最新事例をご紹介します。



レスポンはEDIX東京に出展します。小間番号 1-11 （東1ホール）



レスポンのリアルタイムサービス

レスポンは、教育機関およびイベント向けにリアルタイムコミュニケーションを実現するサービスを提供しています。スマートフォンを通じて参加者同士や主催者との双方向のやり取りを可能にし、場に「気づき」と「発見」、「感動」を生み出します。

スマホアプリ、AIで授業をリアルタイム支援する「教育機関向けrespon」

「教育機関向けrespon」は、専用アプリを利用した授業支援ツールです。出席確認、リアルタイムアンケート、チャットなどの機能により、授業の双方向化を促進します。学生の理解度や反応をリアルタイムで把握できるため、教員はその場で授業内容を調整することが可能です。

教育機関向けrespon

また、2026年度より本格稼働した「respon LIVE-AI」(*1)は、授業中に収集された意見や回答をAIがリアルタイムに分析し、教育の質向上に貢献します。EDIX東京では、その活用事例も紹介予定です。

「教育機関向けrespon」は、学校・学部単位のエンタープライズプランに加え、教員単位で利用できる教員向けプランも提供しており、幅広い教育現場で活用が広がっています。



本格稼働が始まったrespon LIVE-AI。教室で受講生の自由記入を分析します



QRコードで手軽に参加できるリアルタイムアンケート「イベント向けrespon」

「イベント向けrespon」は、QRコードからブラウザを使って簡単に参加できるリアルタイムアンケートサービスです。学会や企業研修、テレビ番組、オープンキャンパスなど、さまざまなシーンで利用されています。

イベント向けresponでは、「無記名式」「事前登録式」「エントリー式」の3種類から選択可能で、イベントの目的に応じた柔軟な運用が可能です。EDIX東京では、豊富な活用事例とともに最適な導入方法をご提案します。



東京オートサロン2026 SUBARU／STIブース での respon ご利用風景



会場の音をシャットアウト。 「サイレントセミナー」を実施

レスポンブースでは、ワイヤレスヘッドフォンを使用した「サイレントセミナー」を実施します。

本セミナーは、Silent it（Ozone合同会社）が提供するシステムを活用した無音形式のセミナーで、参加者はヘッドフォンを通じて講師の音声を直接聴くことができます。

展示会特有の騒がしい環境でも、周囲の音を遮断しながら内容に集中できる点が特長です。教育機関向けサービスとイベント向けサービスの両方を展開する当社ならではの取り組みとして、来場者に新たな体験を提供します。

ワイヤレスヘッドフォンを使用したサイレントセミナー（イメージ）

レスポンは、ユーザーの声をもとに継続的な機能改善・開発を行っています。EDIX東京への出展は、サービスの紹介にとどまらず、ご利用中のお客様や導入を検討されている皆様との意見交換の場と位置づけています。期間中はぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

開催情報

EDIX（教育総合展）東京

主催：EDIX実行委員会（企画運営 RX Japan 合同会社）

2026/5/13（水）～15（金）東京ビッグサイト 東1・2・3

株式会社レスポン : 小間番号 1-11 （東1ホール）

サイレントセミナー開催時間（連日） 11:00／13:30／15:30

EDIX 来場事前申込サイト（無料）

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1654653762391892-5XP

EDIX 公式ページ（レスポンで検索）

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/search/2026/directory.html

レスポン サイレントセミナー事前申込はこちら（抽選制）

https://respon.jp/#news

*1 … respon LIVE-AI は教育機関向けrespon エンタープライズプランと、教員向けプランにてご利用いただけます。