金沢工業大学（石川県野々市市扇が丘7-1）では、2026年4月26日（日）、扇が丘キャンパスにおいて「オープンキャンパス」を開催します。

文系と理系の学生が共に学ぶ6学部17学科の学科紹介・学科体験を実施するほか、保護者の皆さまを対象とした説明会も行います。

高校生や保護者の皆さまが、進路選択を具体的に考えるための一日として、金沢工業大学の教育内容、研究環境、学生生活を幅広く知っていただける内容となっています。

ぜひご参加ください。

開催概要

日時：2026年4月26日（日）10:00～15:00（受付開始 9:30～）

会場：金沢工業大学 扇が丘キャンパス

対象：高校生、受験生、保護者

参加方法：事前申込不要（当日参加可・入退場自由）

公式サイト：https://kitnet.jp/opencampus/index.html

【6学部17学科 学科紹介・学科体験プログラム例】

●情報デザイン学部（文理探究志向）

・経営情報学科／環境デザイン創成学科（合同）

カードゲームを用いてSDGsやイノベーションについて考え、社会を自ら変える力を学びます。

●メディア情報学部（文理探究志向）

・ メディア情報学科

映像、音楽、Web、XR、CG、AI、プログラミング、セキュリティなど、最先端の研究を紹介します。

・ 心理情報デザイン学科

ウェルビーイングとは？私達がいきいきと過ごすために役立つ研究を、一緒に考えていきましょう。

●情報理工学部

・ 情報工学科／知能情報システム学科（合同）

AI、データサイエンス、IoT、セキュリティ分野の研究室見学ツアーを実施。学生が紹介します。

・ ロボティクス学科

ドローンの操縦やプログラムに触れロボット制御の面白さを体験します。

●バイオ・化学部

・ 環境・応用化学科

鮮やかな色を持つ有機色素、紫外線を吸収して光る無機蛍光体を合成します。

・ 生命・応用バイオ学科

麹菌から、美白化粧品に使われるコウジ酸を抽出し、検出します。

●工学部

・ 機械工学科／先進機械システム工学科（合同）

医用工学、ものづくり技術、エネルギー工学など最先端トピックを紹介します。

・ 航空宇宙工学科

ジェットエンジンと風洞を用いた体験授業を実施します。

・ 電気エネルギーシステム工学科

発電機の運転やパワー半導体を活用した電力変換技術を、実機を用いて体験します。

・ 電子情報システム工学科

音のしくみや半導体デバイスの基礎を実験を通して実感できる体験型プログラムを実施します。

・ 環境土木工学科

多発する自然災害から、いかに市民の生活を守るのか、防災への取組みと魅力を伝えます。

●建築学部

・ 建築学科／建築デザイン学科（合同）

歴史都市・金沢で建築を学ぶ意義や活発な学生プロジェクト活動などを説明します。

保護者向け説明会の主な内容

保護者の皆さまを対象に、以下の説明会を実施します。

学生生活や課外活動、教育サポートの仕組みなどについ 入試制度および特別奨学生制度の概要 日本学生支援機構奨学金を含む奨学金制度の解説 学生アパート・住環境に関する説明

受験生を支える立場として知っておきたい情報を、分かりやすく説明します。