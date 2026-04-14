【Anker】車での移動中にポータブル電源を充電できるAnker初の走行充電器「Anker Solix オルタネーターチャージャー」を販売開始

アンカー・ジャパン株式会社

Anker初となる走行充電器「Anker Solix オルタネーターチャージャー」を2026年4月14日（火）より販売開始。車のバッテリーシステムから発生する余剰電力を活用し、車の走行中にポータブル電源を充電することができます。車中泊やアウトドアから緊急時の電源確保まで、より安心で快適な電源環境を実現します。

米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：猿渡 歩）は、5年連続世界No.1モバイル充電ブランド（※）の「Anker」が展開するポータブル電源シリーズAnker Solixにおいて、走行充電器「Anker Solix オルタネーターチャージャー」を2026年4月14日（火）よりAnker Japan 公式オンラインストア（製品ページ：https://www.ankerjapan.com/products/as200）、直営店Anker Store、総合オンラインストアAmazon.co.jp（製品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX9NM5H9）、楽天市場（製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/anker/as200/）および一部家電量販店にて販売開始いたします。

これまでAnkerは、モバイル充電関連製品やポータブル電源、ソーラーパネルなどを通じて、生活の様々なシーンで電力がある安心をお届けしてきました。この度、本製品をラインナップに加え、車での移動中でも安定して電力を確保できるようになり、より幅広い場所で安心して電力を使える環境を提供して参ります。

本製品は、車の走行中にバッテリーから発生する余剰電力を使用することで、時間と電力の両軸で効率的にポータブル電源へ給電・充電することができるAnker初の走行充電器です。最大800Wの高出力を誇り「Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station」に対しては、一般的な車のシガーソケットと比較して約7倍の速さとなるわずか約3時間での充電が可能です（※1）。数日にわたる車中泊やキャンプ等での使用により充電が不足してしまった場合でも、夜間や雨天など天候に左右されることなく車中で充電が可能なため（※2）、電力不足の不安を大きく軽減します。SUVやワンボックス、キャンピングカー等の幅広い車種に対応しています（※3）。

エンジンの始動・停止に伴う電圧変動をリアルタイムに感知し、充電を自動制御するスマート電圧検知機能や、車載バッテリーの過放電を未然に防ぐ低電圧保護機能を備えており、車両側の電気系統に過度な負荷をかけることなく、安全かつ最適な走行充電が可能です。またポータブル電源から車載バッテリーへ給電する「逆充電モード」も搭載しており（※4）、ライトの消し忘れ等でバッテリーが上がった際にもポータブル電源から充電することができます。Ankerアプリを使用することで、給電・充電状況のリアルタイム確認や遠隔でのモード設定を簡単に行うことができ、スマートな電力管理をサポートします。

※1 Anker調べ

※2 本製品に防塵防水性能はありません。車内以外では使用しないでください

※3 12Vおよび24Vで鉛（FLD / GEL / AGMなど）かLFPのスターターバッテリーを搭載した車種に対応。古い車種や一部の特殊車両では電圧が十分でなく動作しないことがあります

※4 車載バッテリーへの充電に対応するポータブル電源は「Anker Solix F3000 Portable Power Station」「Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station」「Anker Solix F3800 Portable Power Station」の3製品のみとなります（2026年4月時点）。また、別売りの拡張バッテリー接続ケーブルも必要になります

Anker Solix オルタネーターチャージャー | Anker初の走行充電器

製品の特徴

- Anker初の走行充電器：走行中の車のバッテリーから発生する余剰電力を使用することで、時間と電力の両軸で効率的にポータブル電源へ給電・充電することができるAnker初の走行充電器です。SUVやワンボックス、キャンピングカー等の幅広い車種に対応し、車での移動時間にポータブル電源を充電することができます。

- 最大800Wの高出力で超高速充電が可能：最大800Wの高出力を誇り、「Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station」に対しては、一般的な車のシガーソケットと比較して約7倍の速さとなるわずか約3時間での充電が可能です（※ Anker調べ）。

- 夜間や天候に左右されない安定した充電：夜間や雨天など天候に左右されることなく充電ができるため、ソーラーパネルのように日照条件を気にすることなく、ドライブするだけで必要な電力を充電できます（※ 本製品に防塵防水性能はありません。車内以外では使用しないでください）。

- 車へのバッテリーにも給電可能：ポータブル電源への充電だけでなく、車載バッテリーへ給電する「逆充電モード」を搭載し、ライトの切り忘れ等によりバッテリーが上がった際にもポータブル電源から給電可能です。

- 安全性を高める自動コントロール機能：エンジンの始動・停止に伴う電圧変動をリアルタイムに感知し、充電を自動制御するスマート電圧検知機能や、車載バッテリーの過放電を未然に防ぐ低電圧保護機能を備えており、車両側の電気系統に過度な負荷をかけることなく、安全かつ最適な走行充電が可能です。

製品の仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/639_1_a62245b9c551899579d268769e478f8b.jpg?v=202604141251 ]

販売価格

- 税込 89,990円

企業情報 | Ankerグループおよびアンカー・ジャパンについて

Ankerグループは「Empowering Smarter Lives」をミッションに、5年連続世界No.1モバイル充電ブランドの（※）「Anker」、オーディオ & ビジュアルブランド「Soundcore」、スマートホームブランド「Eufy」等を米国・日本・欧州を中心とした世界100ヶ国以上で展開するハードウェアメーカーです。2011年の創業時より、お客様の声に基づいてスピーディーに製品の開発・改善を行うものづくりを実践し、安心のサービスと高機能・高品質のプロダクトを提案し続けています。

アンカー・ジャパン株式会社（概要）

本社： 〒107-6408 東京都港区赤坂二丁目17番22号 赤坂トラストタワー8階

代表者： 代表取締役CEO 猿渡歩

設立： 2013年1月

資本金： 1億6,000万円

TEL： 03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容： デジタル製品の開発・製造・販売（Ankerグループの日本法人）

公式サイト： https://www.ankerjapan.com

コーポレートサイト： https://corp.ankerjapan.com/

知的財産権について

- Anker、SoundcoreおよびEufyは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

出典：ユーロモニターインターナショナル

2020-2024年の小売販売額ベース、2025年6月に実施された調査に基づく。

モバイル充電ブランドは、小売売上の75%以上を携帯電話充電器製品が占めるブランドと定義する。

携帯電話充電器製品には充電器、ワイヤレス充電器、 モバイルバッテリー、充電ケーブルが含まれ、これらの製品は、他の家電機器にも使用可能なものとする。