税理士選びの決め手は「相性・人柄」が9割超えで最多

株式会社ビスカス

税理士紹介サービス（https://www.all-senmonka.jp/(https://www.all-senmonka.jp/)）を運営する株式会社ビスカス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八木美代子）は、税理士紹介サービスを利用したお客様を対象に「税理士選びの決め手」を調査しました。

調査のポイント

・税理士選びの決め手は「相性・人柄」で、92.4%が重視と回答。費用や専門知識以上に「人」としての信頼感が決め手に

・税理士は「比較せずに即決」が59.0%。前年同月の44.9%から14.1ポイント大幅上昇

調査概要

調査期間：2025年8月～2026年1月

調査対象：株式会社ビスカスの税理士紹介サービスを利用したお客様

有効回答数：105件

調査方法：WEBアンケート

調査結果

Q1. 税理士を選ぶにあたって重視されたポイントについてお答えください（複数回答可）

最も重視されたポイントは「税理士との相性・人柄」で、92.4%のお客様が重視したと回答（うち「とても重視した」は61.9%）。次いで「予算感」（81.0%）、「業界への知見」（77.1%）が続き、費用・専門性も重要視されていることがわかります。一方、「事務所の規模」は重視する割合が29.5%にとどまり、規模よりも"人"や"相性"が決め手となっています。

▼ お客様の声（自由記述より）

「親身に対応してくださるかどうか。一緒に対話をし、節税なども考えてくれそうな税理士を探しておりました」

「些細なことでも相談しやすいか否か」

「わかりやすいアドバイス、すべき課題をあげてもらえること」

「専門用語を使わずに、わかりやすく素人目線で対応してくれる方」

Q2. 今回、税理士を選定するにあたって比較検討されましたか？

59.0%のお客様が「1人の税理士との面談で即決」したと回答。この即決率は前年同月（2024年8月～2025年1月）の44.9%から14.1ポイント上昇しており、最初の1人との面談で納得できる税理士に出会えるお客様が増えています。

お客様の細かな要望を汲み取るコーディネーターのヒアリング体制強化に加え、小規模事業のお客様のニーズに応えるプランを拡充するなど、多角的なサービス改善によってマッチングの精度と納得感が向上したことが、即決率を押し上げる要因となっています。

Q3. 税理士紹介サービスを使ってみた感想について、お答えください

弊社の税理士紹介サービス全体の満足度を7項目で聴取したところ、すべての項目で肯定的評価が84.8%以上に達しました。

まとめ

代表取締役 八木美代子 コメント

税理士と経営者の関係は、単なる依頼主と専門家という枠を超え、長年にわたるビジネスパートナーです。決算書の数字だけでなく、経営の悩みや将来の不安まで打ち明けられる関係性を築くためには、"相性・人柄"が何より重要なのは当然のことだと思います。弊社のコーディネーターは、お客様の業種・規模・課題感を丁寧にヒアリングしたうえで税理士をご紹介しています。今回の調査で、約6割のお客様が最初の1名の税理士で即決されているのは、その丁寧なマッチングへの信頼の表れだと感じています。

また、税理士事務所の近さを重視する経営者は毎年一定数いらっしゃいますが、近年はオンライン面談の普及により、オンラインで完結できる事務所も増えており、"必ずしも近くなくてもいい"と感じる経営者の方も着実に増えていると感じています。税理士選びの選択肢が広がった今こそ、紹介サービスをうまく活用し、エリアにとらわれず自分に合った税理士と出会っていただきたいと思います。

引用に関するお願い

本お客様アンケート結果を引用する場合は

「引用：税理士紹介センタービスカス（https://www.all-senmonka.jp/）」

と記載いただくようお願いします。

税理士紹介サービス「税理士紹介センタービスカス」について

株式会社ビスカスが運営する税理士紹介サービス「税理士紹介センタービスカス」は、お客様の業種・規模・エリア・予算・課題感をもとに、相性まで考慮した税理士を完全無料でご紹介するサービスです。面談日程の調整から契約後のフォローまで、専任のコーディネーターが一貫してサポートします。

サービスURL：https://www.all-senmonka.jp/

株式会社ビスカス

株式会社ビスカスは、経営者のお金の悩みを解決するプラットフォーム「ビスカスPal」の運営の他、税理士紹介サービス、人材紹介サービス、M&A仲介サービス、終活・相続サービス、経営に関する経営情報メディア「マネーイズム」の運営など、経営者向け・専門家向けに事業を展開しています。ビスカスは今後も「経営の土台となるお金の見える化」「経営者と専門家がナレッジを共有できるコミュニティの実現」「未来の経営者にふさわしい能力を養う場の提供」の3つの価値を提供し、すべての経営者が金融ナレッジをシェアして成功する社会を実現することを目指します。

所在地：東京都渋谷区東3-13-11 A-PLACE恵比寿東6F・10F

代表者：八木美代子

創業：1995年9月

URL：https://www.viscas.co.jp/

各種リンク先

税理士紹介サービスサイト「税理士紹介センタービスカス」：https://www.all-senmonka.jp/

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