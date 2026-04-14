【SBIいきいき少短】契約者との対話を深める「第2回 契約者懇談会」を開催

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBIいきいき少額短期保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：採田 祐治、以下「当社」）は、お客さまの声を商品・サービスの改善に活かすことを目的とした第２回「契約者懇談会」を、2026年3月30日に開催しました。

当社は、SBIグループが掲げる「顧客中心主義」のもと、契約者の皆さまとの直接的な対話を重視した取り組みを進めています。本懇談会は、そうした取り組みの一環として、契約者の皆さまと率直な意見交換を行う場として企画・実施したものです。2025年6月に開催した第1回に続き、継続的な開催を通じて、より身近でわかりやすいコミュニケーションの実現を目指しています。

当日は当社代表取締役社長の採田も参加し、契約者の皆さまのライフスタイルや保険加入の背景、当社商品・サービスに対する評価やご要望などについて幅広く意見をうかがいました。また、皆さまから寄せられた質問に対して採田が直接回答するとともに、当社の取り組みや今後の方向性についてお伝えするなど、終始活発な意見交換がおこなわれました。

当社は、今回の懇談会で得られた契約者の皆さまの声を、今後の商品・サービスの開発や改善に活かしていく予定です。今後も、契約者の皆さまとの双方向のコミュニケーションを重視した取り組みを継続し、「お客さま一人ひとりのより良い人生を応援」する会社として、お客さまにご満足いただけるよう努めてまいります。

【会社概要】

会社名 ： SBIいきいき少額短期保険株式会社

所在地 ： 東京都港区六本木1-6-1

設立年月日： 2007年7月3日

資本金 ： 2億8,600万円

事業内容 ： 少額短期保険業［関東財務局長（少額短期保険）第8号］

会社紹介 ： 当社は、東証グロース市場上場「SBIインシュアランスグループ（株）」のグループ会社です。「シンプルでわかりやすく」「保険料は手ごろに」というお客さまの声に応える保険商品を開発・提供しています。死亡保険、医療保険、介護保険はシニア層を中心に支持され、いきいきとした毎日を送れるよう保険商品を通じて安心とやすらぎを提供し、お客さま一人ひとりのより良い人生を応援します。

URL ： https://www.i-sedai.com