レンタル819、ツーリング時の不安に応える新オプション「まもライド補償」提供開始。立ちごけ時の免責半額に加え、ケガ・携行品もサポート

株式会社キズキレンタルサービス

株式会社キズキレンタルサービス（本社：埼玉県川口市）が展開するレンタルバイクサービス「レンタル819」は、レンタルバイク利用時の不安軽減を目的に、新オプションサービス「まもライド補償」を2026年4月1日より提供開始しました。

本サービスは、立ちごけ時の免責金額を半額に軽減するものです。また、このサービスには、条件に応じてツーリング中のケガや携行品損害などが補償される三井住友海上火災保険株式会社の国内旅行傷害保険を総付けしています。

「まもライド補償」提供開始の背景

レンタルバイクの利用にあたって、多くのお客様が不安に感じやすいのが、停車時や取り回し時の転倒、いわゆる「立ちごけ」による修理費負担です。特に、慣れない車両や旅先での利用では、走行中よりもむしろ発進前後や停車時の取り扱いに不安を抱くケースが少なくありません。また、ツーリング中の思わぬケガや携行品の損害については、従来の車両補償だけでは十分にカバーできない場面もありました。こうした課題を踏まえレンタル819は、車両に関する不安と、利用者自身に関わる不安の双方に対応できる補償として、「まもライド補償」を開発いたしました。

「まもライド補償」の特長

料金

- 立ちごけ時の免責金額を半額に軽減非走行時の転倒時に、車両補償の免責金額が半額となります。※立ちごけ補償はレンタル期間中1回まで適用- 予約時に選択するだけで加入可能予約画面で車両補償とあわせて選択するだけで、簡単に加入できます。複雑な手続きなく、手軽に追加できる点も特長です。- 条件に応じてケガ・携行品損害も補償三井住友海上火災保険株式会社引受の国内旅行傷害保険を総付けし、入院・通院補償に加え、携行品損害も補償します。※日本の免許証をお持ちの方が、日本国内でレンタルを利用する場合立ちごけ補償のサービスに、三井住友海上火災保険株式会社の国内旅行傷害保険を総付け<保険金額＞死亡・後遺障害保険金：200万円入院保険金：3,000円／日通院保険金：2,000円／日携行品損害保険金：10万円※入院は事故発生日から180日以内、最大180日※通院は事故発生日から180日以内、最大90日

「まもライド補償」は任意加入のオプションサービスです。料金は車両クラスに応じて異なります。

利用条件

- 日本国内でのレンタル利用が対象- レンタル日数15日以内の予約で加入可能- 本オプションは車両補償加入者のみ加入可能- 立ちごけ補償はレンタル期間中1回まで適用

※国内旅行傷害保険は、日本の免許証をお持ちの方が日本国内でレンタルをご利用の場合に適用されます※法人名義での利用は国内旅行傷害保険の対象外です

サービス概要

今後の展望

- サービス名：まもライド補償- 提供開始日：2026年4月1日- 対象サービス：レンタル819- 内容：立ちごけ時の免責金額半額（国内旅行傷害保険付）- 詳細URL：https://rental819.com/page/insurance_mamoride

レンタル819は今後も、初心者やリターンライダーをはじめ、より多くの方が安心してバイクを楽しめる環境づくりに取り組んでまいります。補償やサポート体制の拡充を通じて、レンタルバイクをより身近で利用しやすいサービスへと進化させてまいります。