産前産後ケアイノベーション協会主催、助産師キャリアトークイベントにデリケートゾーンケアブランドlaugh.が商品提供

株式会社laugh.

デリケートゾーンケアブランド「laugh.(ラフドット)」を展開する株式会社laugh.(所在地：東京都新宿区、代表取締役：林千尋)は、産前産後ケアイノベーション協会が主催する助産師キャリアトークイベント「The BIRTH ～Midwife Career Day 2026～」に商品提供を実施しました。

本イベントは、助産師をはじめとする妊娠・出産・子育てにまつわる有資格者の方々が集い、自身のライフイベントを跨いだ持続的なキャリアの在り方を語るキャリアトークイベントです。

laugh.は、フェムケアを一過性のトレンドではなく、日常に根づくセルフケア習慣として広げていくうえで、こうした専門的な知見を持つ方々との接点が重要であると考えています。

そのため商品提供を通じて、助産師の皆さまに実際に商品に触れていただくことで、女性のライフイベントの変化に伴う身体の悩みに寄り添うケアの選択肢として、フェムケアの価値をお伝えしました。

産前産後ケアイノベーション協会主催、助産師キャリアトークイベント「The BIRTH ～Midwife Career Day 2026～」とは

「The BIRTH ～Midwife Career Day 2026～」は、産前産後ケアイノベーション協会が主催する、助産師を中心とした妊娠・出産・子育てにまつわる有資格者の方々のためのキャリアトークイベントです。

助産師の多様なキャリアや産前産後ケアの現場について共有しながら、持続的なキャリアを実現するための新しい選択肢について理解を深めることを目的として開催されています。

当日は、衆議院議員 加藤勝信氏、こども家庭庁こども性暴力防止法施行準備室長 久米隼人氏、公益社団法人日本母性衛生学会 理事長 正岡直樹氏、松が丘助産院院長(東京都助産師会 会長) 宗祥子氏などを登壇ゲストに迎えたトークセッションが実施されました。

産前産後ケアや女性支援を取り巻く社会課題について、政策・医療・現場それぞれの視点から議論が行われ、女性の健康を支える取り組みの重要性が共有されました。

laugh.商品提供の背景

妊娠・出産期・育児期は、ホルモンバランスや身体環境の変化により、女性の身体が大きく変化するライフステージの一つです。

中でもデリケートゾーンは、産前産後の身体変化の影響を受けやすい部位でありながら、日常のセルフケアについて十分に知られていない側面もあります。

laugh.は、日々女性の身体と向き合う助産師や医療従事者の方々に実際に商品を手に取っていただくことで、妊娠期や育児期などにも実践できるセルフケアの一つとしてデリケートゾーンケアという選択肢を知っていただく機会になればと考え、本イベントへの商品提供を決定しました。

また、医療現場で女性のケアに携わる方々自身も、多忙な日々の中で自分自身のケアを後回しにしてしまうことがあります。

laugh.は、女性の健康を支える方々にも自分の身体を労わるセルフケアの時間を届けたいという想いのもと、本取り組みに参加しています。

今後の展望

laugh.は今後も、女性のライフステージに寄り添うセルフケアの選択肢を広げる取り組みを通じて、女性の健康とセルフケアを支える活動を続けてまいります。

また、医療やケアの現場に関わる専門家との接点を大切にしながら、女性の身体に関する理解を深める取り組みにも取り組んでまいります。

産前産後ケアイノベーション協会について

産前産後ケアイノベーション協会について

日本における産前産後ケアの普及と質の向上を目的として2025年9月16日に設立。産前産後ケアの不足は少子化に直結する構造的課題と捉え、民間企業・医療機関・自治体等と広く連携しながら、産前産後ケアの社会的認知向上と支援体制の拡充を目指す。主な活動内容は、政策提言、調査・研究、ネットワーク形成、普及啓発など。

協会URL：https://sanzensango-innovation.jp

ジョサンシーズについて

妊娠から子育ての時期を、助産師をはじめとする女性専門職のスタッフが、オンラインとオフライン双方でサポートする産前産後ケアサービス『ジョサンシーズ』を運営。低月齢ベビーシッター、自社運営・他社協業による産前産後ケア施設や訪問ケア、産院特化の人材サービスで多様な働き方を創出しています。

約6万人(*1,2)の潜在助産師の新たな活躍の仕組みを作ることで、人員不足が課題となっている妊娠・出産の現場で、妊娠～産後を専門的にサポートできる仕組みづくりを推進します。

2025年7月に中央区の産後ケア事業、2026年1月に台東区の産前産後支援ヘルパー事業に参画。2025年9月に主幹事企業として産前産後ケアイノベーション協会を立ち上げ、自社に限らない産後ケアサービスの官民連携を強化しております。



(*1)潜在助産師数：「助産師国家試験合格者数-就業助産師数」で算出。出典：「政府統計の総合窓口(e-Stat)」衛生行政報告例(厚生労働省) 「令和4年度衛生行政報告例」

(*2)助産師国家試験合格者数：助産師国家試験の年間合格者数と就業可能年数を踏まえた推計値。

株式会社laugh.について

「理想の姿を叶えるために、伴走し続ける」を経営理念に掲げる株式会社HRCの子会社として2022年10月1日に創業。女性向けのデリケートゾーンケアブランド「laugh. （読み方：ラフドット）」を立ち上げました。

≪ミッション≫

「私に生まれてよかった」と思える人生を。

≪ビジョン≫

一人でも多くの人が、自分を笑顔にできる未来をつくる。

▼販売店：ECサイト「laugh.公式ストア」

URL：https://laughdot.jp/

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/laugh.__official/

株式会社laugh.

所在地：東京都新宿区高田馬場2-16-11 高田馬場216ビル7階

代表者：代表取締役 林千尋

創 業：2022年10月

資本金：3,000万円

URL：https://laughdot.jp/







