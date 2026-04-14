「カルビープラス新千歳空港店」にてできたて商品の新作が登場！『揚げたてポテトチップス ほたて醤油味』

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）は、アンテナショップ「カルビープラス 新千歳空港店」にて、揚げたて商品であるポテトチップスの新しいラインアップとして『揚げたてポテトチップス ほたて醤油味』を2026年4月15日（火）から発売します。

【発売経緯】

「カルビープラス」は、お客様へ“おいしい”“楽しい”“うれしい”をお届けするため、2011年12月に1号店をオープンし、現在では北海道から沖縄まで全国に10店舗を展開しているカルビーのアンテナショップです。

「カルビープラス」ではバリエーション豊かな商品をご用意しています。その中の1つに、厚切りにスライスしたジャガイモをじっくり丁寧にフライしたポテトチップス「釜揚げチップス」があります。この商品は、カリカリっとした堅い食感で、噛むほどにジャガイモの味わいが楽しめ、各地域に根差したおいしさやこだわりの商品を展開しています。2025年7月2日にリニューアル発売した「釜揚げチップス ほたて醤油味」は、生産工場を「カルビープラス 新千歳空港店」が位置する地元の「北海道工場」に変更し「北海道工場で生産しています」とマークを大きく入れました。また、「北海道産ほたてを使用※1」することで、より北海道のお土産としての価値を高めました。その結果、よりたくさんのお客様にご支持いただき、「カルビープラス新千歳空港店 物販商品売上NO.1※2」のアイテムとして不動の人気を誇っています。

この度、そのおいしさを「揚げたてポテトチップスの店舗限定品としても味わっていただきたい」と考え、『揚げたてポテトチップス ほたて醤油味』を新たに発売する運びとなりました。ぜひ、「カルビープラス新千歳空港店」でしか味わえないこのおいしさをお楽しみください。

※1ほたてパウダー中のほたては北海道産100％です。

※2カルビー調べ。対象期間: 2025年7月～2026年3月 物販商品の販売金額実績

【商品特長】

■『揚げたてポテトチップス ほたて醤油味』は、揚げたてのまま、ほたてのうまみに醤油の香ばしさ、バターを隠し味に加えた風味豊かな味わいが楽しめる商品です。アンテナショップならではの、できたてのおいしさを楽しんでいただけます。

※1ほたてパウダー中のほたては北海道産100％です。

【商品概要】

【関連商品】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1821_1_4641c0b58f3406811f65e3d1fb42feae.jpg?v=202604141251 ]

■ 商品名: 釜揚げチップス ほたて醤油味

■ 価格: 932円（税込み）

■ 販売店: カルビープラス新千歳空港店

（※新千歳店限定商品）

カルビー公式 note

「THE CALBEE」で「カルビープラス」の開業秘話をご紹介

カルビーのこれまでとこれからのストーリーを語る公式note「THE CALBEE」で、「カルビープラス」の開業秘話を公開しています。ぜひご覧ください

記事 URL：https://note.calbee.jp/

「お客様と直接コミュニケーションすることに意義がある。アンテナショップ『カルビープラス』10年の歩み」

記事 URL：https://note.calbee.jp/n/n02d626388c12