【Laka】UVケアとツヤ発色を両方叶えるチークが新発売！

株式会社JT

韓国コスメブランドの日本販売代理店である株式会社JTは、ジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka(ラカ) 」からUVケアとツヤ発色を両方叶えるチークである『サンシールドグローイーチーク』の全11色を、2026年4月18日(土)よりロフトにて先行販売します。

※購入可能場所は各地域・各店舗により異なります。※一部取扱いのない店舗もございます。

■『サンシールドグローイーチーク』 商品概要

Sun Shield Glowy Cheek

ラカ サンシールドグローイーチーク

全11色 各色 税込1,980円

メイクの上からもUVケアを。

どんな環境下にもUVケアでお肌を守り、みずみずしく自然な血色感がいつまでも続きます。

太陽の光のもとで、きらきらと美しいグロウ肌を完成させ、紫外線を受けやすい唇や頬骨、鼻先にも使えるマルチユースタイプです。

紫外線カットしながら血色感をプラスする“サンシールドグローイーチーク”

SPF 50+／PA++++の高いUVカット効果を兼ね備えたチークです。

紫外線からお肌を守りながら、ぼかすだけで自然な血色をプラスします。お家でも外出先でも、軽く転がすようにお肌にのせて、指先でやさしく“トントン”とタッチするだけで完成する多機能チーク。

塗った瞬間、ツヤめく水光発色

水分を含んだように、ぷるんと弾むツヤ発色。素肌そのものが美しく見えるような、立体的な血色感を宿します。澄んだ半透明の質感で、なじみやすく、汗や乾燥によるお肌の渇きにうるおいとツヤを与えます。

最初のひと塗りが続く、色持ち力

高い密着力を誇る、もっちりとしてなめらかなフォーミュラ。お肌にのせるときにベースメイクを崩すことなく、さらに仕上がりを整え、とけるようになじんで長時間*澄んだカラーをキープします。

＊当社調べ

チーク・リップ・鼻先まで使えるマルチユース

紫外線を受けやすい唇や頬骨、鼻先をUVケアしながらカラーオン。お肌を守ることだけではなく、ひとつのアイテムで統一感のあるメイクが完成します。

※使用イメージ

■澄んだツヤと、ふんわりと自然な血色感を叶える全11色

なりたい印象に合わせて選べる豊富な全11色のカラーバリエーション。

＃01 Sienna シエナ : ナチュラルで落ち着いたムードのミュートブラウン＃02 Cozy コージー : 春の始まりを知らせるミルキーアプリコット#03 Pomelo ポメロ : 暖かい日差しで熟した桃のようなヌーディーコーラル#04 Shell シェル : 柔らかく広がるニュートラルベージュ#05 Muse ミューズ : やさしいミルク色を含んだソフトピンク#06 Poppy ポピー : ふわりと軽い綿菓子のようなペールピンク#07 Vogue ヴォーグ : ニュアンスのある雰囲気を纏うヴィンテージモーブ#08 Crimson クリムゾン : ローズトーンにプラムを一滴加えたミュートピンクベージュ#09 Rise ライズ : イエベ・ブルベ問わず似合うクリアアップルレッド#10 Mulberry マルベリー : 秋のムードに深みを添えるビンテージフィグ#11 Sepia セピア : 香ばしく焼いたような温かみのあるトースティブラウン

※使用イメージ

【ブランド紹介】

2018年5月にスタートしたアジア初のジェンダーニュートラルメイクアップブランド。

すべての製品と創作活動を通じてジェンダーによる見えないフレームや、ビューティーにおける長年の慣性を打ち破る革新性を持ちながら、人々の日常を身近に彩るブランドです。Lakaは定められたルールの外で表現するすべての人にインスピレーションを与えます。

◼︎Laka Qoo10公式ストア

https://www.qoo10.jp/shop/lakaofficial

◼︎Laka公式Instagram ※アカウントを新しくいたしました

https://www.instagram.com/laka.beauty.japan

◼︎Laka公式X

https://twitter.com/LakaBeauty_JP

【会社概要】

会社名 ：株式会社JT

代表者 ：李智哲、河 泰榮

所在地 ：東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング 21階

品質管理課：〒106-0044 東京都港区東麻布1-28-12 VORT麻布maxim 6F B

事業概要：化粧品・化粧品関連のグッズ・雑貨の卸し及び小売り、デザイン・企画 等

お問い合わせ先 ：jt_marketing@jt-company.co.jp ※代表電話への営業は固くお断りいたします

URL ：https://jt-company.co.jp/