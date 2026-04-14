【Laka】UVケアとツヤ発色を両方叶えるチークが新発売！

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株式会社JT


韓国コスメブランドの日本販売代理店である株式会社JTは、ジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka(ラカ) 」からUVケアとツヤ発色を両方叶えるチークである『サンシールドグローイーチーク』の全11色を、2026年4月18日(土)よりロフトにて先行販売します。



※購入可能場所は各地域・各店舗により異なります。※一部取扱いのない店舗もございます。



■『サンシールドグローイーチーク』　商品概要




Sun Shield Glowy Cheek


ラカ　サンシールドグローイーチーク



全11色　　各色　税込1,980円




メイクの上からもUVケアを。
どんな環境下にもUVケアでお肌を守り、みずみずしく自然な血色感がいつまでも続きます。


太陽の光のもとで、きらきらと美しいグロウ肌を完成させ、紫外線を受けやすい唇や頬骨、鼻先にも使えるマルチユースタイプです。





紫外線カットしながら血色感をプラスする“サンシールドグローイーチーク”

SPF 50+／PA++++の高いUVカット効果を兼ね備えたチークです。


紫外線からお肌を守りながら、ぼかすだけで自然な血色をプラスします。お家でも外出先でも、軽く転がすようにお肌にのせて、指先でやさしく“トントン”とタッチするだけで完成する多機能チーク。


塗った瞬間、ツヤめく水光発色

水分を含んだように、ぷるんと弾むツヤ発色。素肌そのものが美しく見えるような、立体的な血色感を宿します。澄んだ半透明の質感で、なじみやすく、汗や乾燥によるお肌の渇きにうるおいとツヤを与えます。


最初のひと塗りが続く、色持ち力

高い密着力を誇る、もっちりとしてなめらかなフォーミュラ。お肌にのせるときにベースメイクを崩すことなく、さらに仕上がりを整え、とけるようになじんで長時間*澄んだカラーをキープします。


＊当社調べ


チーク・リップ・鼻先まで使えるマルチユース

紫外線を受けやすい唇や頬骨、鼻先をUVケアしながらカラーオン。お肌を守ることだけではなく、ひとつのアイテムで統一感のあるメイクが完成します。




※使用イメージ


■澄んだツヤと、ふんわりと自然な血色感を叶える全11色



なりたい印象に合わせて選べる豊富な全11色のカラーバリエーション。




＃01 Sienna シエナ : ナチュラルで落ち着いたムードのミュートブラウン

＃02 Cozy コージー : 春の始まりを知らせるミルキーアプリコット


#03 Pomelo ポメロ : 暖かい日差しで熟した桃のようなヌーディーコーラル

#04 Shell シェル : 柔らかく広がるニュートラルベージュ


#05 Muse ミューズ : やさしいミルク色を含んだソフトピンク

#06 Poppy ポピー : ふわりと軽い綿菓子のようなペールピンク


#07 Vogue ヴォーグ : ニュアンスのある雰囲気を纏うヴィンテージモーブ

#08 Crimson クリムゾン : ローズトーンにプラムを一滴加えたミュートピンクベージュ


#09 Rise ライズ : イエベ・ブルベ問わず似合うクリアアップルレッド

#10 Mulberry マルベリー : 秋のムードに深みを添えるビンテージフィグ


#11 Sepia セピア : 香ばしく焼いたような温かみのあるトースティブラウン


※使用イメージ


【ブランド紹介】


2018年5月にスタートしたアジア初のジェンダーニュートラルメイクアップブランド。


すべての製品と創作活動を通じてジェンダーによる見えないフレームや、ビューティーにおける長年の慣性を打ち破る革新性を持ちながら、人々の日常を身近に彩るブランドです。Lakaは定められたルールの外で表現するすべての人にインスピレーションを与えます。



◼︎Laka Qoo10公式ストア


　https://www.qoo10.jp/shop/lakaofficial



◼︎Laka公式Instagram　　※アカウントを新しくいたしました


　https://www.instagram.com/laka.beauty.japan



◼︎Laka公式X


　https://twitter.com/LakaBeauty_JP





【会社概要】


会社名　：株式会社JT


代表者　：李智哲、河 泰榮


所在地　：東京都渋谷区神宮前1-5-8　神宮前タワービルディング 21階


品質管理課：〒106-0044 東京都港区東麻布1-28-12 VORT麻布maxim 6F B


事業概要：化粧品・化粧品関連のグッズ・雑貨の卸し及び小売り、デザイン・企画　等


お問い合わせ先　：jt_marketing@jt-company.co.jp　※代表電話への営業は固くお断りいたします


URL　　：https://jt-company.co.jp/