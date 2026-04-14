【Laka】UVケアとツヤ発色を両方叶えるチークが新発売！
韓国コスメブランドの日本販売代理店である株式会社JTは、ジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka(ラカ) 」からUVケアとツヤ発色を両方叶えるチークである『サンシールドグローイーチーク』の全11色を、2026年4月18日(土)よりロフトにて先行販売します。
※購入可能場所は各地域・各店舗により異なります。※一部取扱いのない店舗もございます。
■『サンシールドグローイーチーク』 商品概要
Sun Shield Glowy Cheek
ラカ サンシールドグローイーチーク
全11色 各色 税込1,980円
メイクの上からもUVケアを。
どんな環境下にもUVケアでお肌を守り、みずみずしく自然な血色感がいつまでも続きます。
太陽の光のもとで、きらきらと美しいグロウ肌を完成させ、紫外線を受けやすい唇や頬骨、鼻先にも使えるマルチユースタイプです。
紫外線カットしながら血色感をプラスする“サンシールドグローイーチーク”
SPF 50+／PA++++の高いUVカット効果を兼ね備えたチークです。
紫外線からお肌を守りながら、ぼかすだけで自然な血色をプラスします。お家でも外出先でも、軽く転がすようにお肌にのせて、指先でやさしく“トントン”とタッチするだけで完成する多機能チーク。
塗った瞬間、ツヤめく水光発色
水分を含んだように、ぷるんと弾むツヤ発色。素肌そのものが美しく見えるような、立体的な血色感を宿します。澄んだ半透明の質感で、なじみやすく、汗や乾燥によるお肌の渇きにうるおいとツヤを与えます。
最初のひと塗りが続く、色持ち力
高い密着力を誇る、もっちりとしてなめらかなフォーミュラ。お肌にのせるときにベースメイクを崩すことなく、さらに仕上がりを整え、とけるようになじんで長時間*澄んだカラーをキープします。
＊当社調べ
チーク・リップ・鼻先まで使えるマルチユース
紫外線を受けやすい唇や頬骨、鼻先をUVケアしながらカラーオン。お肌を守ることだけではなく、ひとつのアイテムで統一感のあるメイクが完成します。
※使用イメージ
■澄んだツヤと、ふんわりと自然な血色感を叶える全11色
なりたい印象に合わせて選べる豊富な全11色のカラーバリエーション。
＃01 Sienna シエナ : ナチュラルで落ち着いたムードのミュートブラウン
＃02 Cozy コージー : 春の始まりを知らせるミルキーアプリコット
#03 Pomelo ポメロ : 暖かい日差しで熟した桃のようなヌーディーコーラル
#04 Shell シェル : 柔らかく広がるニュートラルベージュ
#05 Muse ミューズ : やさしいミルク色を含んだソフトピンク
#06 Poppy ポピー : ふわりと軽い綿菓子のようなペールピンク
#07 Vogue ヴォーグ : ニュアンスのある雰囲気を纏うヴィンテージモーブ
#08 Crimson クリムゾン : ローズトーンにプラムを一滴加えたミュートピンクベージュ
#09 Rise ライズ : イエベ・ブルベ問わず似合うクリアアップルレッド
#10 Mulberry マルベリー : 秋のムードに深みを添えるビンテージフィグ
#11 Sepia セピア : 香ばしく焼いたような温かみのあるトースティブラウン
※使用イメージ
【ブランド紹介】
2018年5月にスタートしたアジア初のジェンダーニュートラルメイクアップブランド。
すべての製品と創作活動を通じてジェンダーによる見えないフレームや、ビューティーにおける長年の慣性を打ち破る革新性を持ちながら、人々の日常を身近に彩るブランドです。Lakaは定められたルールの外で表現するすべての人にインスピレーションを与えます。
◼︎Laka Qoo10公式ストア
https://www.qoo10.jp/shop/lakaofficial
◼︎Laka公式Instagram ※アカウントを新しくいたしました
https://www.instagram.com/laka.beauty.japan
◼︎Laka公式X
https://twitter.com/LakaBeauty_JP
【会社概要】
会社名 ：株式会社JT
代表者 ：李智哲、河 泰榮
所在地 ：東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング 21階
品質管理課：〒106-0044 東京都港区東麻布1-28-12 VORT麻布maxim 6F B
事業概要：化粧品・化粧品関連のグッズ・雑貨の卸し及び小売り、デザイン・企画 等
お問い合わせ先 ：jt_marketing@jt-company.co.jp ※代表電話への営業は固くお断りいたします
URL ：https://jt-company.co.jp/