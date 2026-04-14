【公益財団法人神野教育財団】2026年度教育・文化活動助成の募集について（募集期間：2025年6月2日まで）

株式会社サーラコーポレーション

公益財団法人神野教育財団(https://www.kaminozaidan.jp/page01_introduction/index.html)（愛知県豊橋市、理事長：神野吾郎）は、2026年度の助成事業として、２つの教育・文化活動助成（テーマ指定なし、テーマ指定あり）の募集を開始しました。

2026年度助成事業の募集概要

下記の教育・文化活動助成（テーマ指定なし、テーマ指定あり）の募集を実施しています。

※詳しくは、神野教育財団の公式サイトまたは募集要項をご参照ください。



１．教育・文化活動助成（テーマ指定なし）

本年度で23回目を数え、愛知県東三河地域を基盤として、学校教育活動または社会教育活動、文化活動を行っている個人または団体に対して、その活動費用の一部を事前に助成するものです。2026年度（2027年3月末日まで）に行われる愛知県東三河地域を基盤とした優れた学校教育活動または社会教育活動、文化活動を対象とします。助成額は、個人・団体を問わず原則として1件につき30万円以内とし、選考委員会において助成対象および助成額を決定します。

募集要項：財団ウェブサイト募集案内ページ（テーマ指定なし）(https://www.kaminozaidan.jp/page_2026/index_A.html)



２．教育・文化活動助成（テーマ指定あり）

2021年度に開始した事業で、愛知県東三河地域の発展に重要な役割を果たしてきた神野新田を中心とする三河港周辺地区の歴史・文化をひもとき、郷土の貴重な財産として後世に伝え、活かしていくための活動を日本国内で実施する個人または団体に対して、その活動費用の一部を事前に助成するものです。当地区に関する調査・研究や次世代教育などの活動を対象とし、複数年にわたる活動も対象とします。選考委員会にて助成対象および助成額を決定します。なお、本事業は当財団前理事長である故神野信郎氏の遺贈により創設した「神野信郎基金」を財源としています。

募集要項：財団ウェブサイト募集案内ページ（テーマ指定）(https://www.kaminozaidan.jp/page_2026/index_B.html)



いずれの助成についても、申請書類（ホームページよりダウンロード）に基づき、当財団の選考委員会にて選考を行い、助成の可否および助成金額を決定します。また、結果は締め切り後１カ月半以内に申請者に通知し、2026年7月28日に決定通知書授与式を開催する予定です。募集要項等の詳細は別紙をご参照くださいますようお願いいたします。

2025年度決定通知授与式授与式で活動を紹介する様子（白土社の廻り舞台を回す会）授与式で活動を紹介する様子（豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニング科SD嬢s）

公益財団法人神野教育財団の概要

１．沿革

昭和17年4月（1942） 財団法人神野報恩会 設立許可

昭和51年2月（1976） 財団法人神野教育財団 名称変更とともに事業分野を教育に特化

平成26年4月（2014） 愛知県より公益認定を受け、公益財団法人へ移行

２．役員

理事長：神野 吾郎（株式会社サーラコーポレーション代表取締役社長 兼 グループ代表・CEO）

その他理事6名、監事２名、評議員９名

３．事業目的

愛知県東三河地域に関わりの深い大学に在学する学生に対し奨学援助を行うとともに、同地域の教育・文化の向上に資する諸活動に対する助成を通じ、有為な人材を育成すること

４．事業概要

（１）経済的理由で修学困難な学生に対する奨学金の給付

・・・大学院生に対する奨学金給付事業。指定校制。原則として留学生を対象とする。

（２）地域の教育・文化の向上に資する活動に対して助成する事業

・・・広く地域の教育・文化に関する活動に対して助成

1.教育・文化活動助成事業（テーマ指定なし）。2004年度から実施

2.教育・文化活動助成事業（テーマ指定あり）。2021年度から実施。事業期間10年（予定）

（３）自主的に海外研修を行う学生に対して助成する事業

…大学院生に対する海外研修助成事業。指定校制。

※当財団の事業は、愛知県内において行うものとする

＜神野教育財団について＞

サーラグループの祖業である豊橋瓦斯・浜松瓦斯の経営に携わり、中部瓦斯の初代社長を務めた神野三郎の私財寄付を基に、1942年に財団法人神野報恩会が設立されました。1976年に神野教育財団へ改称し、2014年には公益財団法人へ移行しています。

生涯を通じて地域の発展と人材の育成に尽くした神野三郎の志のもと、教育・文化および社会福祉の向上に寄与する人材育成を目的に、大学院生への奨学金給付や海外研修への助成などを行ってきました。2004年からは、愛知県東部（東三河地域）における教育活動や研究、交流事業等への助成も行い、地域に根ざした教育文化の発展に貢献しています。



【本件に関するお問い合わせ先】

公益財団法人 神野教育財団 事務局

〒440-8533 豊橋市駅前大通一丁目55番地 サーラタワー

株式会社サーラコーポレーション 総務・IRグループ内（担当：木川）

メール：info@kaminozaidan.jp TEL：0532-51-1182

ウェブサイト：https://www.kaminozaidan.jp