【ATD Japan創設者・浦山 昌志氏】ATD-ICE 2025のインサイトから読み解く、AIがコーチングと「人間の可能性」を拡張する未来

ユームテクノロジージャパン株式会社

パフォーマンス向上を支援するAI活用学習プラットフォーム「UMU（ユーム）」を展開するユームテクノロジージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：松田 しゅう平）は、「ATD-ICE 2025のインサイトから読み解く、AIがコーチングと『人間の可能性』を拡張する未来」と題するオンラインセミナーを、2026年4月17日（金）12:00より開催いたします。

申し込みはこちら :https://www.umu.co/event/atd-ice-2026-pre-urayama/

◼︎セミナー概要

近年、人材開発領域では「生成AI」から自律的な「エージェント型AI（Agentic AI）」への進化が急加速しています。ATD-ICE 2025でも関心度1位となったAI活用ですが、来るATD-ICE 2026のメインテーマ「Embrace Disruption. Direct The Future.（変革を受け入れ、未来を導く）」が示す通り、この破壊的変化を脅威ではなく、個人と組織の成長を加速させる好機へと転換することが急務となっています。

本セミナーでは、最新のAIトレンドとコーチングの知見を融合し、AI時代に人間がどう輝くべきかの具体策を紐解きます。ATDの最前線を知り尽くす、株式会社IPイノベーションズ 代表取締役でありユームテクノロジージャパン株式会社 取締役会長の浦山 昌志氏をお招きし、「テクノロジーと人間対人間の真の対話の融合」について深く掘り下げます。

AIが自律的にタスクをこなす時代において、人間にしかできない「人間的アート（共感や信頼）」をどう磨き、コーチングを補佐するパートナーとしてAIをどう活用していくべきか。そして、AIプラットフォームが提供するパーソナライズされたフィードバックが、現場の破壊的成長をどう支援するのか。次世代のL&Dが向かうべき方向性をいち早く掴み、個人と組織の可能性を広げる人材育成・組織開発の具体策を持ち帰りたい方は、ぜひご参加ください。

申し込みはこちら :https://www.umu.co/event/atd-ice-2026-pre-urayama/

◼︎本セミナーで得られる効果- AI時代のコーチング観とマインドセットのアップデート：AIを能力を拡張するパートナーとして活用するための本質的な考え方とマインドセットを習得できます。- ATD-ICE 2026プレビューと次世代L&Dの方向性の把握：人間とテクノロジーが協働する未来の組織学習体制を設計するための確かなヒントを得られます。- 個人と組織の可能性を広げる育成手法とAI利活用の実践：テクノロジーと人間性の融合により、個別最適化された人材育成を実現するための具体的なアプローチを持ち帰れます。◼︎このような方におすすめ- 経営者・事業責任者層: 次世代の組織戦略・AI活用戦略を描くトップマネジメント- プロジェクト担当者層: 組織内のAI導入やチェンジマネジメントをリードする実行責任者- 人事・教育担当者層: 人間中心の新たなコーチング手法とL&D体制を模索する人材開発責任者- 事業部門担当者層: 現場でメンバーの育成やマネジメントに日々取り組む実践者・プロフェッショナルコーチ- DX推進担当者層: HRテクノロジー（AIコーチング等）の導入と現場定着を推進する担当者◼︎開催詳細

日時：2026年4月17日（金）12:00～13:00

場所：オンライン（Zoomウェビナー）

※お申し込みいただいた方に参加リンクをお送りいたします。

費用：無料

定員：100名（先着順）

お申し込み：以下サイトよりお申し込みください。

https://www.umu.co/event/atd-ice-2026-pre-urayama/

◼︎プログラム- 12:00-12:05 オープニング- 12:05-12:45 浦山 昌志氏 講演：『ATD26に向けた未来展望：エージェント型AIの進化と「人間的アート」の融合 ～個人と組織の可能性を指揮（Direct）する～』- 12:45-12:55 Q&Aセッション- 12:55-13:00 クロージング

◼︎登壇者紹介株式会社IPイノベーションズ 代表取締役 ユームテクノロジージャパン株式会社 取締役会長 浦山 昌志

国内外企業に対するITトレーニングやｅラーニングの開発、LMSの導入等の教育事業に約30年間携わる。ATD（米国人材開発機構）の日本法人代表理事を歴任し、世界最先端の技法を取り入れた教育コンテンツ開発を推進。日本企業向けの人材育成計画支援や組織開発コンサルティング、コーチングの知見を幅広く有する。

以上

◼︎UMUについて

UMU（ユーム）は、2014年にシリコンバレーで誕生し、現在では世界203の国と地域で100万社以上、日本では28,000社以上に導入されているグローバルAIソリューションカンパニーです。AIを活用したオンライン学習プラットフォーム「UMU」を核に、学術的な根拠に基づいた実践型AIリテラシー学習プログラム「AILIT（エーアイリット）」、セールスイネーブルメントツール「UMU AIロープレ」などの提供により、AI時代の企業や組織における学習文化の醸成とパフォーマンス向上を支援しています。従業員が自律的に学び、AIリテラシーを習得・活用することで業務を効率化し、より創造的で戦略的な仕事に集中できる時間や機会を創出。これにより、企業の人的資本の最大活用と加速度的な成長に貢献します。サービスサイト：https://www.umu.co

◼︎会社概要

名称 ：ユームテクノロジージャパン株式会社

本社 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階

代表者 ：代表取締役 松田 しゅう平

設立 ：2018年2月9日

事業内容：インターネットテクノロジーを利用した教育ラーニングプラットフォームの販売

URL ：https://www.umu.co